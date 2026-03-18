Refeyn เปิดตัวเครื่องมือ MyMass เพื่อลดความซับซ้อนในการประเมินคุณภาพตัวอย่างสำหรับชีววิทยาเชิงโครงสร้าง

เมืองออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refeyn ผู้พัฒนาเทคโนโลยีแมสโฟโตเมตรีระดับบุกเบิก ประกาศเปิดตัวเครื่องแมสโฟโตมิเตอร์ MyMass™ (MyMassMP) ซึ่งเป็นเครื่องขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อตอบคำถามสำคัญในการวิจัย: ตัวอย่างมีคุณภาพดีเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ขั้นต่อไปหรือไม่
การออกแบบยาโดยใช้โครงสร้างเป็นพื้นฐานและการพัฒนาตัวยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการค้นพบยาใหม่ ๆ แต่กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องพึ่งพาตัวอย่างที่มีคุณภาพสูง ขั้นตอนการทำงานด้านโครงสร้างและชีวฟิสิกส์ เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็ง (cryo-EM), แมสสเปกโทรเมตรีแบบดั้งเดิม (Native Mass Spectrometry, MS), ไบโอเลเยอร์อินเตอร์เฟอโรเมตรี (Bio-Layer Interferometry, BLI) และ ซูพีเรียร์พลาสมอนเรโซแนนซ์ (Surface Plasmon Resonance, SPR) เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยคุณภาพตัวอย่างที่ด้อยมาตรฐานยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้การทดลองเหล่านี้ล้มเหลว MyMassMP ช่วยให้นักวิจัยประเมินความบริสุทธิ์ ความเป็นเนื้อเดียวกัน และสถานะการเกิดโอลิโกเมอร์ในสารละลายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำก่อนที่จะดำเนินการทดลองที่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก
MyMassMP สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเช่นเดียวกับเครื่องแมสโฟโตมิเตอร์ TwoMP ของ Refeyn ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากห้องปฏิบัติการชีววิทยาเชิงโครงสร้างและชีวเวชภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลกอยู่แล้ว โดย MyMassMP ได้นำขีดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพนี้มาไว้ในเครื่องมือตั้งโต๊ะแบบเบ็ดเสร็จในตัวในตัวที่ใช้งานง่ายกว่า ด้วยคุณสมบัติหน้าจอแสดงผลและคอมพิวเตอร์ที่ผสานการทำงานในตัวสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภายในเครื่อง พร้อมด้วยวัสดุสิ้นเปลืองเฉพาะทาง เครื่องมือนี้จึงให้ขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานง่ายตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์
“ชีววิทยาเชิงโครงสร้างและการค้นพบยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ประสิทธิภาพของกระบวนการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวอย่างที่นำมาใช้เท่านั้น MyMass ตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าวโดยตรง และถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Refeyn ในการนำพลังของแมสโฟโตเมตรีไปสู่มือนักวิจัยในจำนวนที่มากขึ้นกว่าที่เคย” Gerry Mackay ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Refeyn กล่าว
Fiona Coats ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดของ Refeyn กล่าวว่า: “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ใช้งานของเราได้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าแมสโฟโตเมตรีมีคุณค่าเพียงใดในการประเมินคุณภาพตัวอย่างอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเข้าสู่การทดลองที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วย MyMassMP เรากำลังทำให้ความสามารถนี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถตอบคำถามที่เรียบง่ายแต่สำคัญยิ่งได้อย่างมั่นใจว่า: ตัวอย่างของฉันพร้อมแล้วหรือยัง”
MyMassMP พร้อมจำหน่ายแล้วในขณะนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่: refeyn.com/mymass
เกี่ยวกับ Refeyn
Refeyn (www.refeyn.com) มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายแมสโฟโตเมตรีสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ ผลิตภัณฑ์ของ Refeyn ช่วยให้สามารถวัดมวลของโมเลกุลเดี่ยวในสถานะตามธรรมชาติได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้สารบ่งชี้ พร้อมทั้งส่งมอบข้อมูลการวิเคราะห์ที่สำคัญได้รวดเร็วกว่าและใช้ปริมาณตัวอย่างน้อยกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการเร่งการค้นพบผ่านนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการบุกเบิกทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดในการวิจัยขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาและการผลิตชีวเวชภัณฑ์
