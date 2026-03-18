Refeyn 推出 MyMass 仪器，以简化结构生物学的样品质量评估

英国牛津, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 开拓性质量光度计技术开发商 Refeyn 宣布推出 MyMass™ 质量光度计 (MyMassMP)。这款紧凑型仪器旨在回答一个关键的研究问题：样品是否足以进行进一步分析？

基于结构的药物设计和 AI 驱动的治疗开发正在改变新药的发现方式，但这依赖于高质量的样品。 诸如冷冻电镜、原生质谱 (MS)、生物层干涉 (BLI) 和表面等离子体共振 (SPR) 等结构和生物物理工作流程既耗时又昂贵，而样品质量差仍是这些实验失败的主要原因之一。 在进行资源密集型实验之前，MyMassMP 能快速、准确地评估溶液中样品的纯度、均质性和寡聚化状态。

MyMassMP 基于与 Refeyn TwoMP 质量光度计相同且久经考验的技术打造，后者已受到全球领先的结构生物学和生物治疗实验室的信赖。MyMassMP 将这种质量检查能力集成到一台更简单、独立紧凑的台式仪器。 它配备了用于机载数据分析的集成显示屏和计算机以及专用耗材，可提供从样品到结果的直观工作流程。

Refeyn 首席执行官 Gerry Mackay 表示：“结构生物学和 AI 驱动的药物发现发展迅速，但它们的成败取决于所依托的样品质量。 MyMass 直接应对了这一挑战，标志着 Refeyn 向前迈出了重要一步，让更多研究人员比以往任何时候都能触及质量光度计。”

Refeyn 首席产品与营销官 Fiona Coats 表示：“近年来，用户持续向我们展示，在投入更复杂的实验之前，质量光度计对于快速评估样品质量具有重要价值。 借助 MyMassMP，我们让这一功能变得更加触手可及——使研究人员能够自信地回答一个简单但关键的问题：我的样品准备好了吗？”

MyMassMP 现已上市。 如需了解更多信息，请访问：refeyn.com/mymass

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关于 Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com) 专注于为工业界和学术界开发、生产和销售质量光度计。 Refeyn 的产品能够在其自然状态下，无需标记即可对单个分子进行精确的质量测量，与传统方法相比，能更快地提供关键分析数据，且所需样品更少。 公司的愿景是通过创新加速发现，为基础研究领域的最新科学突破提供支持，变革生物治疗药物的开发和制造。

联系人：

Catie Lichten – 科学传播经理

catie.lichten@refeyn.com