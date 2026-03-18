Refeyn 推出 MyMass 儀器　簡化結構生物學的樣本品質評估流程

英國牛津, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 質量光度技術的先驅開發商 Refeyn宣佈推出 MyMass™ 質量光度計（MyMassMP），這款小巧的儀器有助解答研究中的一個關鍵問題：就是樣本質素是否足以作進一步分析用途？

以結構為基礎的藥物設計及由人工智能 (AI) 所驅動的治療開發，現正改變新藥物的發現方式，但這需要依賴高質素的樣本。 低溫電子顯微鏡 (cryo-EM)、原生質譜 (native mass spectrometry)、生物膜干涉技術 (BLI) 及表面等離子共振 (SPR) 等結構性及生物物理學的工作流程耗時費力，且成本高昂，而樣本質素參差仍是這些過程失敗的主要原因之一。 MyMassMP 能協助研究人員在進行耗費資源的實驗前，迅速準確地評估溶液中樣本的純度 (purity)、均一性 (homogeneity) 和寡聚反應 (oligomerization) 的狀態。

MyMassMP 建基於 Refeyn 久經驗證、與 TwoMP 質量光度計相同的成熟技術，後者已於全球頂尖的結構生物學與生物治療實驗室中廣泛應用。MyMassMP 將這項品質檢查功能整合到一部更簡單、自成一體的桌上型儀器中。 它配備一體化顯示器和電腦，可於儀器上直接進行數據分析，並配備專用耗材，提供從樣本到結果的直覺式工作流程。

Refeyn 行政總裁 Gerry Mackay 表示：「結構生物學及 AI 驅動的藥物研發進展一日千里，但其成效仍取決於所使用的樣本品質。 MyMass 直接解決了這個難題，標誌著 Refeyn 往前邁出了重要一步，令更多研究人員可以前所未有的方式，善用質量光度計的威力。」

Refeyn 的產品及市場推廣總監 Fiona Coats 說：「近年來，用戶持續不斷向我們展示，質量光度技術具有極高的價值，可以在進行更複雜的實驗前迅速評估樣本質素。 MyMassMP 面世令這項功能更加方便使用，讓研究人員對於樣本是否已準備就緒這個簡單而關鍵的問題，可以信心十足地得出答案。」

MyMassMP 現已隆重推出。 欲了解更多資訊，請瀏覽：refeyn.com/mymass

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關於 Refeyn

Refeyn (www.refeyn.com) 專門為工業界和學術界開發、生產、推廣及分銷質量光度技術。 Refeyn 的產品能在單一分子保持於原生狀態且無需標記的情況下，進行精確的質量測量，並以比傳統方式更快的速度、使用更少樣本而提供關鍵的分析結果。 公司的願景是透過創新加快在科學上的發現，為基本研究領域的最新科學突破貢獻力量，並為生物治療藥物的開發和製造帶來變革。

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Catie Lichten – 科學傳訊經理

catie.lichten@refeyn.com