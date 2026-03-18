Réforme de la facturation électronique : plus de 150 PME et ETI adoptent la plateforme TEDD et Esker

Lyon, France – 18 mars 2026 — Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO et Flowwa, éditeur spécialisé dans les applications complémentaires aux solutions de gestion pour les PME, annoncent que plus de 150 PME et ETI ont déjà adopté l’offre TEDD et Esker pour anticiper la réforme de la facturation électronique et automatiser leurs cycles financiers.

Lancée en juillet 2023, cette offre combine conformité réglementaire, intégration ERP et automatisation des processus Purchase-to-Pay et Order-to-Cash. Elle permet aux entreprises de transformer l’obligation réglementaire en levier de modernisation de leurs opérations financières.

Un cap qui confirme l’accélération du marché

Le franchissement du cap des 150 clients illustre une tendance de fond : les entreprises cherchent des solutions capables d’assurer la conformité tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

L’offre TEDD et Esker s’appuie notamment sur :

une solution éprouvée pour la gestion des flux de factures clients et fournisseurs

un cadre de conformité aligné avec le modèle des Plateformes Agréées (PA) immatriculées par la DGFiP

une méthodologie de déploiement centrée sur l’intégration ERP, la qualité des données et l’adoption par les équipes métiers

« Dépasser les 150 clients en deux ans, c'est la preuve que le marché ne veut pas seulement "cocher la case conformité". Les PME/ETI souhaitent une solution qui sécurise l'obligation réglementaire et qui transforme leurs cycles achats et ventes en gains opérationnels concrets. C'est exactement la promesse de TEDD & Esker. » déclare Claire Beugnet, Responsable des Opérations chez Flowwa

De la conformité à l’automatisation des cycles financiers

Au-delà de la seule gestion de la facture électronique, la plateforme permet d’automatiser les processus financiers de bout en bout :

Purchase-to-Pay : Demandes d’achat, commandes et réceptions, traitement et validation des factures fournisseurs, rapprochement et comptabilisation

: Demandes d’achat, commandes et réceptions, traitement et validation des factures fournisseurs, rapprochement et comptabilisation Order-to-Cash : Emission et gestion de la facturation, suivi des flux de factures, intégration dans les systèmes de gestion existants

Pour de nombreuses entreprises, la réforme de la facturation électronique constitue une opportunité d’accélérer la digitalisation des processus financiers.

« La conformité est une étape nécessaire. Mais l’enjeu est surtout d’en faire un levier d’automatisation et de performance pour la direction financière » explique Pascal du Peloux, Directeur Business Lab chez Esker. « Avec cette approche, les entreprises gagnent en vitesse, en fiabilité des données et en capacité de pilotage. »

Un modèle basé sur l’écosystème partenaires

L’adoption rapide de l’offre repose également sur l’écosystème de partenaires intégrateurs mobilisé par Flowwa.

La solution est déjà intégrée avec plusieurs ERP utilisés par les PME et ETI, notamment :

Sage 100, Sage FRP1000, Sage X3

EBP

Microsoft Dynamics 365 Business Central

« Ce cap valide notre modèle : associer une solution de référence avec une expertise d’intégration et d’adoption. Les entreprises avancent plus vite quand la conformité est intégrée dans un projet de digitalisation clair, pilotable et pragmatique. » Claire Beugnet, Responsable des Opérations chez Flowwa

Des gains opérationnels concrets pour les entreprises

Plusieurs clients témoignent déjà des bénéfices obtenus.

Pour Matthieu Descombes, Responsable Financier du Groupe Mil’s, utilisateur de la solution TEDD factures fournisseurs intégrée à Sage 100 et Sage X3 : « La richesse fonctionnelle et la fiabilité de la solution ont rendu la décision évidente. Nos équipes sont passées de plusieurs semaines de traitement des factures à trois jours en moyenne de la réception à la comptabilisation. »

Une plateforme adaptée aux organisations internationales

Pour les entreprises disposant de filiales à l’étranger, la solution TEDD & Esker permet également de gérer les obligations de conformité dans plusieurs pays via une plateforme unique.

Cette approche facilite la gouvernance des flux financiers tout en conservant une architecture centralisée.

Une dynamique appelée à se renforcer

Avec l’accélération du calendrier réglementaire de la facturation électronique en France, Esker et Flowwa entendent poursuivre le déploiement de l’offre TEDD et Esker en s’appuyant sur leur réseau de partenaires intégrateurs parmi lesquels Absys Cyborg, FGS Conseils, Madeo, Burotica, Gexell, APSYS, Almeria, Altais et Pilote Solutions.

L’objectif : accompagner un nombre croissant de PME et ETI dans la modernisation de leurs processus financiers au-delà de la seule facture électronique.

Une offre déployée rapidement qui séduit les intégrateurs

Déployable en quelques jours seulement (à partir de 3 jours), l’offre TEDD et Esker séduit également les intégrateurs spécialisés dans les ERP des PME et ETI.

C’est le cas d’Absys Cyborg, intégrateur de la solution connectée notamment à Sage X3. L’entreprise recherchait une solution capable de couvrir l’ensemble du cycle financier, de la demande d’achat à la gestion des factures fournisseurs et clients, tout en garantissant simplicité d’usage, autonomie des utilisateurs et robustesse opérationnelle.

La solution s’impose aujourd’hui comme un levier de transformation pour des organisations de toutes tailles, des PME aux groupes structurés.

Le témoignage de Laure Foucrier, consultante Sage X3 chez Absys Cyborg, est disponible ici.

Des bénéfices opérationnels pour les clients

La solution démontre également des gains concrets pour les entreprises utilisatrices.

Pour Matthieu Descombes, Responsable Financier du Groupe Mil’s, le choix de la solution TEDD et Esker s’est imposé naturellement : « La richesse fonctionnelle et la fiabilité de la solution ont rendu la décision évidente. »

Intégrée à Sage 100 et Sage X3, la solution permet aujourd’hui aux équipes comptables de réduire significativement les délais de traitement des factures. Le cycle complet, de la réception à la comptabilisation, incluant rapprochement et validation, est passé de plusieurs semaines à trois jours en moyenne.

Son témoignage complet est disponible ici.

A propos de Flowwa

Flowwa accompagne les PME/ETI et leurs partenaires intégrateurs dans la digitalisation des processus achats, ventes et facturation. L’entreprise propose des solutions connectées aux ERP, visant à simplifier les opérations, fiabiliser les données et accélérer le traitement des flux.

A propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs. Dans le cadre de la facturation électronique en France, Esker est immatriculée Plateforme Agréée (PA) par la DGFiP.

Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise.

En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue

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