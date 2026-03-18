Dua Lipa Nieuwe Wereldwijde Ambassadeur van Nespresso

VEVEY, Zwitserland, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso kondigt met trots aan dat Dua Lipa is aangesteld als nieuwe Global Brand Ambassador, wat een opvallend nieuw hoofdstuk inluidt voor het merk. Na 40 jaar lang een revolutie teweeg te hebben gebracht in de manier waarop we koffie drinken, blijft Nespresso grenzen verleggen, dit keer samen met een van de meest invloedrijke culturele iconen van haar generatie.

De bij deze aankondiging gevoegde mediasnippet is beschikbaar via deze link.

Wereldster Dua Lipa wordt bewonderd om haar unieke sound, energieke optredens en haar rol als invloedrijke stijl- en cultuurmaker. Ze blijft zichzelf voortdurend vernieuwen en straalt een nieuwsgierige, experimentele houding uit, waarden die perfect aansluiten bij Nespresso. Al jarenlang heeft Nespresso een sterke band met kunst en entertainment, en viert het de momenten waarop inspiratie ontstaat en alledaagse rituelen iets bijzonders worden.

Leonardo Aizpuru, Chief Marketing Officer bij Nespresso, zegt: "Wij zijn ontzettend blij dat we Dua Lipa mogen verwelkomen in de Nespresso-familie. Ze is een echte ontdekkingsreiziger: altijd nieuwsgierig en voortdurend op zoek naar nieuwe ervaringen. Die energie sluit perfect aan bij de koers die we als merk varen. Met onze uitzonderlijke koffie willen we eindeloze verkenning mogelijk maken, en Dua geeft die mindset op een moderne en moeiteloze manier vorm. Samen hopen we een nieuwe generatie te inspireren om met vertrouwen nieuwe smaken te ontdekken en te ervaren hoe een koffiemoment iets écht bijzonders kan worden."

Naast haar muziekcarrière heeft Dua sterke platforms opgebouwd rond storytelling, creatieve zelfexpressie, culturele ontdekking en de ritmes die ons dagelijks leven bepalen. Of het nu gaat om de boeken die ze aanbeveelt of de gesprekken die ze initieert: Dua nodigt haar publiek uit om even stil te staan, te reflecteren en verbinding te zoeken. Dat sluit naadloos aan bij Nespresso’s eigen toewijding aan creativiteit en cultuur. Haar samenwerkingen met uiteenlopende artiesten benadrukken haar nieuwsgierigheid, veelzijdigheid en constante drang om haar creatieve horizon te verbreden.

Dua Lipa zegt: "Ik heb het gevoel dat ik met Nespresso ben opgegroeid. Er stond altijd wel een apparaat in de buurt, bij mijn familie thuis, op een filmset of in een hotelkamer, waardoor deze samenwerking heel vanzelfsprekend aanvoelde. Ik houd ervan hoe Nespresso steeds nieuwe smaken ontdekt en als merk blijft evolueren. Het samenwerken was vanaf het eerste moment ontzettend leuk, en dit is pas het begin."

Binnenkort trapt wereldwijde campagne af

Op 14 april lanceert Nespresso Vertuo World, een nieuwe wereldwijde campagne die op alle platformen te zien zal zijn en het begin markeert van een nieuw creatief hoofdstuk voor het merk. Onder leiding van Dua Lipa geeft de campagne een frisse, moderne invulling aan Nespresso’s toewijding aan ontdekking en uitzonderlijke koffiebelevingen. Naast Dua’s centrale rol maakt ook George Clooney een korte verschijning als vertrouwde schakel in Nespresso’s rijke en lange geschiedenis.

Volg @nespresso voor al het laatste nieuws van Nespresso.