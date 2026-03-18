Goodfood annonce le départ de son chef de la direction financière et l’élargissement du rôle de la vice-présidente des finances

MONTRÉAL, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé aujourd’hui que Roslane « Ross » Aouameur, chef de la direction financière, quittera la Société à compter du 22 avril 2026, à la suite de la publication des prochains résultats trimestriels.

La Société a également annoncé que Vanessa Hadida, vice-présidente des finances, assumera la responsabilité de la fonction finances, incluant la supervision de l’information financière et des fonctions connexes. M. Aouameur demeurera en poste afin d’assurer une transition harmonieuse.

« Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe Goodfood, je tiens à remercier Ross pour sa contribution au cours de son mandat », a déclaré Selim Bassoul, chef de la direction. « Il a été un partenaire clé au cours des derniers mois, alors que nous avons renforcé la stratégie et la discipline financière de la Société. »

« Nous sommes également heureux que Vanessa assume un rôle élargi au sein des finances. Elle a joué un rôle important dans nos opérations financières et possède une connaissance approfondie de l’entreprise. Son leadership assurera la continuité alors que nous poursuivons la prochaine phase de transformation de Goodfood. »

« Goodfood entre dans une période importante axée sur l’exécution stratégique et la performance opérationnelle. Nous demeurons déterminés à améliorer nos résultats financiers et à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires », a conclu M. Bassoul.

« Je suis très reconnaissant de mon passage chez Goodfood et d’avoir eu l’occasion de travailler avec une équipe aussi talentueuse », a déclaré Roslane Aouameur. « Je crois fermement à l’orientation de la Société et demeurerai un fervent ambassadeur de Goodfood. Je suis convaincu que l’équipe poursuivra sur la lancée de ce que nous avons accompli ensemble. »

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

Investisseurs et médias

Vanessa Hadida

Vice-Présidente Finances

IR@makegoodfood.ca



