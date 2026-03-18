Abcourt présente une mise à jour des opérations de février 2026 dans le cadre du développement de la mine Géant Dormant ainsi qu’une mise à jour corporative

ROUYN-NORANDA, Québec, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse de présenter une mise à jour des travaux de développement effectués en février 2026 à la mine Géant Dormant, située dans la région d'Eeyou Istchee, au Québec.

En février, Abcourt a poursuivi l’embauche et formation de mineurs. 8 nouveaux employés se sont joints à l’équipe d’Abcourt en février pour un total maintenant de 134 personnes. Le développement des galeries vers les prochains chantiers longs-trous demeure la priorité de la Société. Abcourt anticipe le démarrage des premiers chantiers longs-trous au début de l’été 2026.

Faits saillants opérationnels

T1

2025/09/30 T2

2025/12/31 T3

2026/03/31

à date Janvier Février AAD Forage aux diamants (m) 6 467 4 572 4 120 1 537 2 583 15 159 Réhabilitation des galeries (m) 1 703 903 143 127 17 2 749 Développement sous-terre (m) 71 290 169 84 85 530 Tonnes usinées (tonnes) 3 511 5 652 4 562 2 759 1 803 13 725 Teneur usinée (g/t) 5,9 6,2 6,6 7,3 5,7 6,3 Onces usinées (oz) 664 1 125 972 644 328 2 761 % Récupéré 94,9% 96,1% 97,1% 97,2% 97,0% 96,2% Onces produites (oz) 630 1 081 944 626 318 2 655 Onces coulées (oz) 26 837 772 374 398 1 635



L’inventaire d'or dans le circuit de l’usine à la fin du mois de février était de 1 020 onces.

Les travaux au campement se sont poursuivis en février avec l’arrivée d’un bloc de 36 chambres qui vient s’ajouter aux 50 chambres actuelles. Cette deuxième phase d’ajout de chambres est prévue être complété dans les prochaines semaines. La construction du troisième bloc de chambres est prévue pour le début de l’été.













Facteurs affectants la production

Un bris mécanique survenu au niveau du godet de hissage a temporairement ralenti les opérations de Mines Abcourt, mais la situation est désormais entièrement rétablie. Afin de renforcer la résilience de ses installations, l'entreprise a déjà commandé un godet de rechange et reçu certaines pièces critiques. Cet inventaire stratégique permettra d'assurer une réponse immédiate et de maintenir la continuité de la production si une situation semblable devait se manifester à nouveau.

Au cours du premier trimestre 2026, Mines Abcourt a intensifié ses efforts de recrutement avec l'embauche de 25 nouveaux employés en janvier, suivis de 8 autres en février. Bien que cette main-d'œuvre soit essentielle à la croissance, la période nécessaire à leur formation durant le mois de février a temporairement impacté les niveaux de production, les recrues étant naturellement moins efficaces que le personnel expérimenté. Pour assurer un transfert de compétences optimal, cinq formateurs dédiés assurent un encadrement constant depuis le début de l'année. La direction prévoit qu'une fois ces mineurs pleinement opérationnels, la capacité d'extraction s'accélérera pour permettre une augmentation constante de la production de minerai.

Abcourt-Barvue

Mines Abcourt est heureuse d'annoncer qu'elle procède actuellement à une réévaluation géologique des données historiques de son projet Abcourt-Barvue, un actif stratégique d'envergure reconnu pour ses importantes ressources en argent et en zinc. Le gîte a déjà produit par le passé plus de 5,5 millions de tonnes. Selon l'estimation des ressources minérales historique mise à jour en 2019, le projet dispose de ressources mesurées et indiquées totalisant 8,08 millions de tonnes avec des teneurs moyennes de 55,45 g/t d'argent et 3,06 % de zinc. Nos géologues se concentrent actuellement sur l’interprétation rigoureuse des données antérieures à 2019 afin de définir les prochaines phases d'exploration, visant à terme la réouverture de cette mine. Avec un taux de récupération historique de 77 % pour l'argent et des tests métallurgiques récents suggérant des optimisations possibles, Abcourt estime que la valorisation de cet actif est essentielle dans le contexte actuel du marché des métaux.

Communication de l’entreprise

Mines Abcourt a considérablement intensifié sa visibilité stratégique depuis le début de l'année 2026, notamment par une présence remarquée lors d'événements de calibre international tels que le PDAC et le Pré-PDAC à Toronto. Ces plateformes ont permis à la direction de renforcer ses liens avec la communauté financière et de mettre en lumière le potentiel de ses actifs. En complément de ces salons, la Société a multiplié les interventions médiatiques ciblées, accordant des entrevues approfondies à des diffuseurs spécialisés comme Crux Investor et RCTV. Ces efforts de marketing direct visent à assurer une transparence accrue et à positionner Abcourt comme un acteur clé auprès des investisseurs institutionnels et de détail.

Mise à jour corporative

Abcourt annonce que M. Loïc Bureau quitte ses fonctions de chef des opérations de Mines Abcourt avec effet immédiat pour poursuivre d'autres opportunités. Les équipes d’opération se rapportent maintenant de façon intérimaire à Pascal Hamelin jusqu’à la nomination éventuelle d’un nouveau chef des opérations. Abcourt demeure pleinement engagée dans l'atteinte de ses objectifs de croissance vers une production commerciale à la mine Géant Dormant.

Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, ing., président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités de développement.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

VP, Communications et développement corporatif

T: (514) 722-2276 poste 456

Courriel : ir@abcourt.com



Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard du décaissement et de l’utilisation des fonds disponibles après la réalisation des Prêts. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations requises, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les changements sur les marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse suivante: www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

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