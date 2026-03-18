Gildan annonce sa participation à la 29e conférence annuelle CIBC sur le commerce de détail et les biens de consommation

MONTRÉAL, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) annonce aujourd'hui que Glenn J. Chamandy, Président et chef de la direction, Luca Barile, premier vice-président et chef des services financiers, et Jessy Hayem, vice-présidente principale, cheffe des relations avec les investisseurs et des communications mondiales, participeront à une discussion informelle et à des réunions individuelles avec des investisseurs lors de la 29e conférence annuelle de CIBC sur le commerce de détail et les biens de consommation à Toronto le 25 mars 2026.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie et directement aux consommateurs. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, Hanes®, Comfort Colors®, American Apparel®, ALLPRO™, GOLDTOE®, Peds®, Bali®, Playtex®, Maidenform®, Bonds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le maché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au gildancorp.com/fr.

Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

Vice-présidente principale, Cheffe des relations avec les investisseurs et des communications mondiales

(514) 744-8511

jhayem@gildan.com Relations avec les médias :

Jonathan Binder

Directeur, communications corporatives

(336) 519-6330

communications@gildan.com



