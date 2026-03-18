K-TECH SOLUTIONS COMPANY LIMITED (NASDAQ: KMRK) MENGUMUMKAN PENGEMBANGAN PRODUK KECERDASAN BUATAN (AI) DAN ANTARMUKA OTAK-KOMPUTER UNTUK BOARDWARE INTELLIGENCE TECHNOLOGY LIMITED (1204.HK)

HONG KONG dan NEW YORK, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- K-Tech Solutions Company Limited (NASDAQ: KMRK; “K-Tech”), perusahaan desain berbasis di Hong Kong yang berfokus pada produk elektromekanis kompleks dan perangkat keras edukatif, mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Boardware Intelligence Technology Limited (HKEX: 1204.HK; “Boardware”). K-Tech akan bertindak sebagai mitra eksklusif dalam pengembangan perangkat keras dan teknik bagi platform produk AI dan Antarmuka Otak-Komputer (BCI) milik Boardware.

Kemitraan ini memperluas kapabilitas K-Tech ke bidang perangkat keras peranti sandangan berbasis AI dan antarmuka saraf. Perusahaan akan memanfaatkan keahliannya dalam pembuatan prototipe cepat, teknik presisi, dan manajemen produksi untuk mendukung komersialisasi Ekosistem "Barco" milik Boardware. Ekosistem ini mengintegrasikan pemrosesan sinyal saraf dengan arsitektur perangkat keras berkinerja tinggi untuk meningkatkan Interaksi Manusia-Komputer (HCI).

Ekosistem Barco & Portofolio Platform

K-Tech akan memimpin desain industri, arsitektur perangkat keras, dan teknik dari tiga produk unggulan dalam platform Barco:

Kacamata Realitas Tertambah (AR) Barco: Tampilan peranti sandangan canggih yang menggabungkan realitas tertambah dengan lapisan data kecerdasan buatan waktu nyata. Tim teknik K-Tech akan berfokus pada miniaturisasi ergonomis dan manajemen termal untuk penggunaan jangka panjang.

BarcoMind: Pusat pemrosesan antarmuka saraf yang didesain untuk menginterpretasikan sinyal biologis dan mengubahnya menjadi perintah kecerdasan buatan.

BarcoEar: Perangkat audio biometrik yang didesain untuk integrasi suara-AI yang mulus dan pemrosesan audio lingkungan yang adaptif.

Produk-produk ini didukung oleh Barco OS, sistem operasi milik Boardware yang dirancang untuk pemrosesan data saraf berlatensi rendah. K-Tech akan mengoptimalkan arsitektur perangkat keras untuk Barco OS guna mendukung pengalaman pengguna dengan kinerja berlatensi rendah yang intuitif.

"Kemitraan kami dengan Boardware Intelligence menandai langkah penting dalam pengembangan K-Tech Solutions," ujar Kenneth Kwok, CEO K-Tech. "Dengan menerapkan keahlian teknik dan produksi kami pada teknologi AI dan saraf milik Boardware, kami bergerak melampaui desain elektromekanis tradisional menuju peranti sandangan berbasis AI dan antarmuka komputasi otak. Kolaborasi ini menempatkan kami untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang yang sedang berkembang dari perangkat keras berbasis AI dan, kami percaya, memperkuat profil pertumbuhan jangka panjang kami."

Kolaborasi ini diharapkan akan mempercepat siklus pengembangan lini produk Barco dan memungkinkan masuk ke pasar secara bertahap mulai akhir tahun 2026. Bagi para investor, kolaborasi ini merepresentasikan ekspansi strategis K-Tech menuju manufaktur perangkat keras yang sarat akan teknologi. Hal ini menempatkan Perusahaan sebagai peserta dalam pengembangan perangkat berbasis AI generasi berikutnya.

Tentang K-Tech Solutions Company Limited (NASDAQ: KMRK)

K-Tech Solutions Company Limited pada prinsipnya terlibat dalam desain, pengembangan, pengujian, dan penjualan portofolio beragam produk mainan mulai dari produk mainan plastik sederhana hingga produk mainan elektromekanis yang lebih kompleks. Layanan solusi kami mencakup seluruh tahap pengembangan produk mainan, mulai dari desain, pengujian prototipe, manajemen produksi, pengendalian mutu hingga layanan purna jual. Kami mengkhususkan diri dalam pengembangan mainan edukatif untuk bayi dan prasekolah serta perangkat pembelajaran.

Kami mulai beroperasi pada tahun 2016 dan telah mengembangkan hubungan dengan para pelanggan kami yang sebagian besar berlokasi di negara-negara Eropa dan Amerika Utara yang memiliki merek ternama dan kekayaan intelektual dalam produk mainan. Kami memiliki kapabilitas kuat dalam inovasi produk, desain, dan manajemen proyek yang memungkinkan kami untuk menyediakan solusi pengembangan produk guna mengubah desain konseptual menjadi prototipe. Selanjutnya, prototipe tersebut dikembangkan ke dalam komersialisasi produk mainan. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi https://www.k-mark.tech

Tentang Boardware Intelligence Technology Limited (HKEX: 1204.HK)

Boardware adalah penyedia solusi TI terkemuka dan inovator teknologi. Perusahaan saat ini sedang mengembangkan Ekosistem Barco, sebuah rangkaian produk AI dan antarmuka otak-komputer yang dirancang untuk merevolusi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan digital.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan tertentu yang dimuat dalam siaran pers ini tentang ekspektasi, rencana, dan prospek di masa depan, serta pernyataan lainnya tentang hal-hal yang bukan merupakan fakta historis, mungkin merupakan “pernyataan berwawasan ke depan” dalam artian Private Securities Litigation Reform Act (Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Pribadi) Tahun 1995. Kata-kata “mengantisipasi,” “meyakini,” “melanjutkan,” “bisa jadi,” “mengestimasikan,” “mengharapkan,” “bermaksud,” “mungkin,” “merencanakan,” “potensial,” “memprediksi,” “memproyeksikan,” “semestinya,” “menargetkan,” “akan,” dan ekspresi serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berwawasan ke depan memuat semua kata-kata pengidentifikasi ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara materi dari yang disebutkan dalam pernyataan berwawasan ke depan karena berbagai faktor penting. Oleh sebab itu, investor diharapkan untuk selalu berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang dimuat dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal pernyataan ini dibuat, dan Perusahaan secara khusus menolak kewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan tersebut apa pun, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, maupun alasan lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

