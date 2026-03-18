K-テック・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド (NASDAQ: KMRK)、ボードウェア・インテリジェンス・テクノロジー・リミテッド (1204.HK) 向けAIおよびブレイン・コンピューター・インターフェース製品開発を発表

香港およびニューヨーク発, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 複雑な電気機械製品および教育用ハードウェアを専門とし、香港に拠点を置く設計会社であるK-テック・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド (K-Tech Solutions Company Limited) (NASDAQ: KMRK；「K-テック」) は、ボードウェア・インテリジェンス・テクノロジー・リミテッド (Boardware Intelligence Technology Limited) (HKEX: 1204.HK；「ボードウェア」) との覚書を締結したと発表した。 K-テックは、ボードウェアのAIおよびブレイン・コンピューター・インターフェース (BCI) 製品プラットフォームにおいて、独占的なハードウェア開発およびエンジニアリングパートナーとして機能する。

本提携により、K-テックの能力はAI対応のウェアラブルおよび神経インターフェースハードウェア分野へと拡張される。 同社は、迅速なプロトタイピング、精密エンジニアリング、および生産管理に関する専門知識を活用し、神経信号処理と高性能ハードウェアアーキテクチャを統合してヒューマン・コンピューター・インタラクション (HCI) を強化するボードウェアの「バルコ」エコシステム ("Barco" Ecosystem) の商業化を支援する。

バルコエコシステムおよびプラットフォームポートフォリオ

K-テックは、バルコプラットフォームにおける以下の3つの主力製品のインダストリアルデザイン、ハードウェアアーキテクチャ、およびエンジニアリングを主導する。

バルコARグラス (Barco AR Glasses): 拡張現実とリアルタイムのAIデータオーバーレイを融合した高度なウェアラブルディスプレイ。 K-テックのエンジニアリングチームは、長時間使用に向けた人間工学に基づく小型化および熱管理に注力する。

バルコマインド (BarcoMind): 生体信号を解釈し、それをAIコマンドへと変換するために設計された神経インターフェース処理ハブ。

バルコイヤー (BarcoEar): 音声とAIの統合および環境音の適応処理をシームレスに行うために設計された生体認証オーディオデバイス。

これらの製品は、低遅延の神経データ処理のために設計されたボードウェア独自のオペレーティングシステムであるバルコOS (Barco OS) によって駆動される。 K-テックは、直感的かつ低遅延のパフォーマンスユーザー体験を実現するために、バルコOS向けのハードウェアアーキテクチャを最適化する。

「ボードウェア・インテリジェンスとのパートナーシップは、K-テック・ソリューションズの発展における重要な一歩となります」と、K-テックのCEOであるケネス・クオック (Kenneth Kwok) は述べている。 「同社のエンジニアリングおよび生産に関する専門知識をボードウェアのAIおよび神経技術に適用することで、従来の電気機械設計を超え、AIウェアラブルおよびブレイン・コンピューター・インターフェースへと進出していきます。 この協業により、当社はAI対応ハードウェアという新たな分野への参入が可能となり、長期的な成長基盤が強化されると確信しています。」

この協業は、バルコ製品ラインの開発サイクルを加速させ、2026年後半から段階的な市場投入を可能にする見込みである。 投資家にとって、これはK-テックが技術集約型ハードウェア製造へと戦略的に拡大し、次世代AI対応デバイスの開発における一翼を担う存在としての地位を確立することを意味する。

K-テック・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド (NASDAQ: KMRK) について

K-テック・ソリューションズ・カンパニー・リミテッドは、シンプルなプラスチック玩具からより複雑な電気機械式玩具まで、多様な玩具製品の設計、開発、試験および販売を主たる事業としている。 同社のソリューションサービスは、設計、試作試験、生産管理、品質管理からアフターサービスに至るまで、玩具製品の開発段階全体にわたって提供されている。 中でも、乳幼児および就学前児向けの教育用玩具および学習キットの開発を専門としている。

2016年に事業を開始し、主に欧州および北米に所在する、玩具製品において著名なブランドおよび知的財産を有する顧客との関係を構築してきた。 同社は、製品イノベーション、設計およびプロジェクト管理において高い能力を有しており、コンセプト設計をプロトタイプへ、さらに玩具製品の商業化へと転換する製品開発ソリューションを提供することが可能である。 詳しくは、https://www.k-mark.tech/を参照されたい。

ボードウェア・インテリジェンス・テクノロジー・リミテッド (HKEX: 1204.HK) について

ボードウェアは、先進的なITソリューションプロバイダーであり、技術イノベーターでもある。 同社は現在、人間とデジタル環境とのインタラクションのあり方を革新することを目的としたAIおよびブレイン・コンピューター・インターフェース製品群であるバルコエコシステムの開発を進めている。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに記載されている将来の期待、計画、見通しに関する記述、および過去の事実ではない事項に関するその他の記述は、1995年の米国証券民事訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」に該当する可能性がある。 「予想する」、「なる」、「信じる」、「続ける」、「できるかもしれない」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性がある」、「予測する」、「予期する」、「はずである」、「目標にする」、「予定である」、「であろう」および類似した表現は将来の見通しに関する記述を識別することが意図されているが、将来の見通しに関するすべての記述に、その識別に役立つこれらの言葉が含まれているとは限らない。 実際の結果は、さまざまな重要な要因により、当該将来の見通しに関する記述によって示された内容と大きく異なる可能性がある。 そのため投資家は、本プレスリリースに記載される将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。 本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は発表日現在のものであり、同社は、新たな情報、将来の出来事その他の理由によるかを問わず、法令で求められる場合を除き、いかなる将来の見通しに関する記述を更新する義務も負わないことを明示的に否認する。

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