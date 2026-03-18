K-TECH SOLUTIONS COMPANY LIMITED (NASDAQ: KMRK), Boardware Intelligence Technology Limited (1204.HK)을 위한 AI 및 뇌-컴퓨터 인터페이스 제품 개발 발표)

홍콩 & 뉴욕, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 복잡한 전기기계 제품과 교육용 하드웨어 설계를 전문으로 하는 홍콩 기반 설계 회사 K-Tech Solutions Company Limited(나스닥: KMRK, 이하 K-Tech)는 Boardware Intelligence Technology Limited(홍콩증권거래소: 1204.HK, 이하 Boardware)와 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했다. 이번 협약에 따라 K-Tech는 Boardware의 인공지능(AI) 및 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 제품 플랫폼을 위한 독점 하드웨어 개발 및 엔지니어링 파트너로 활동하게 된다.

이번 파트너십을 통해 K-Tech는 AI 기반 웨어러블 및 신경 인터페이스 하드웨어 분야로 역량을 확장하게 된다. 회사는 신속한 프로토타이핑, 정밀 엔지니어링, 생산 관리 분야에서의 전문성을 바탕으로, 신경 신호 처리와 고성능 하드웨어 아키텍처를 결합해 인간-컴퓨터 상호작용(HCI)을 강화하는 Boardware의 ‘Barco’ 에코시스템 상용화를 지원할 예정이다.

Barco 에코시스템 및 플랫폼 포트폴리오

K-Tech는 Barco 플랫폼 내 세 가지 핵심 제품의 산업 디자인, 하드웨어 아키텍처 및 엔지니어링을 주도하게 된다.

Barco AR 글래스: 증강현실과 실시간 AI 데이터 오버레이를 결합한 첨단 웨어러블 디스플레이로, K-Tech 엔지니어링 팀은 장시간 사용을 위한 인체공학적 소형화와 열 관리에 집중할 예정이다.

BarcoMind: 생체 신호를 해석해 AI 명령으로 변환하는 신경 인터페이스 처리 허브다.

BarcoEar: 음성과 AI의 원활한 통합 및 환경에 따른 적응형 오디오 처리를 지원하는 생체인식 오디오 기기다.

이들 제품은 Boardware의 독자 운영체제인 Barco OS를 기반으로 구동되며, 이는 저지연 신경 데이터 처리를 위해 설계됐다. K-Tech는 직관적이고 지연이 낮은 사용자 경험을 구현할 수 있도록 Barco OS에 최적화된 하드웨어 아키텍처를 구축할 예정이다.

K-Tech의 최고경영자(CEO)인 케네스 궉(Kenneth Kwok)은 “Boardware Intelligence와의 파트너십은 K-Tech Solutions의 발전에 있어 중요한 전환점이 된다”며 “당사의 엔지니어링 및 생산 역량을 Boardware의 AI 및 신경 기술에 적용함으로써, 우리는 기존의 전기기계 설계를 넘어 AI 웨어러블과 뇌-컴퓨팅 인터페이스 분야로 확장하고 있다. 이번 협력은 AI 기반 하드웨어의 새로운 영역에 참여할 수 있는 기반을 마련하며, 장기적인 성장 잠재력을 강화할 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 협력은 Barco 제품군의 개발 주기를 가속화해 2026년 말부터 단계적인 시장 진입을 가능하게 할 것으로 예상된다. 투자자 관점에서 이는 K-Tech가 기술 집약적 하드웨어 제조로 전략적 확장을 추진하고 있음을 의미하며, 차세대 AI 기반 디바이스 개발에 참여하는 기업으로 자리매김하는 계기가 될 것으로 평가된다.

K-Tech Solutions Company Limited (NASDAQ: KMRK) 소개

K-Tech Solutions Company Limited는 단순 플라스틱 장난감부터 복잡한 전기기계 장난감에 이르기까지 다양한 장난감 제품의 설계, 개발, 테스트 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다. 회사의 솔루션 서비스는 디자인, 프로토타입 테스트, 생산 관리, 품질 관리, 애프터서비스에 이르기까지 장난감 개발 전 과정을 포괄한다. 특히 영유아 및 유아용 교육 장난감과 학습 키트 개발에 특화되어 있다.

K-Tech는 2016년 사업을 시작했으며, 유럽과 북미 지역의 주요 고객사들과 관계를 구축해 왔다. 이들 고객사는 장난감 분야에서 잘 알려진 브랜드와 지식재산권(IP)을 보유하고 있다. 회사는 제품 혁신, 설계, 프로젝트 관리 역량을 바탕으로 개념 설계를 프로토타입으로, 나아가 상용 제품으로 구현하는 개발 솔루션을 제공하고 있다. 자세한 내용은 https://www.k-mark.tech/에서 확인할 수 있다.

Boardware Intelligence Technology Limited (HKEX: 1204.HK) 소개

Boardware는 선도적인 IT 솔루션 제공업체이자 기술 혁신 기업이다. 현재 인간과 디지털 환경 간 상호작용 방식을 혁신하기 위해 설계된 AI 및 뇌-컴퓨터 인터페이스 제품군인 Barco 에코시스템을 개발하고 있다.

미래 예측 진술

본 보도자료에 포함된 향후 기대, 계획 및 전망에 관한 진술과 역사적 사실이 아닌 기타 모든 진술은 1995년 「민간증권소송개혁법」(Private Securities Litigation Reform Act)에 따른 ‘미래예측 진술(forward-looking statements)’에 해당할 수 있다. ‘anticipate(예상하다)’, ‘believe(믿다)’, ‘continue(지속하다)’, ‘could(가능하다)’, ‘estimate(추정하다)’, ‘expect(기대하다)’, ‘intend(의도하다)’, ‘may(할 수 있다)’, ‘plan(계획하다)’, ‘potential(잠재력)’, ‘predict(예측하다)’, ‘project(전망하다)’, ‘should(~해야 한다)’, ‘target(목표로 하다)’, ‘would(~일 것이다)’ 및 이와 유사한 표현은 미래예측 진술을 식별하기 위한 것이지만, 모든 미래예측 진술에 이러한 표현이 포함되는 것은 아니다. 실제 결과는 다양한 중요한 요인에 따라 이러한 미래예측 진술에서 제시된 내용과 크게 달라질 수 있다. 이러한 이유 등으로 인해 투자자들은 본 보도자료에 포함된 어떠한 미래예측 진술에도 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 본 보도자료에 포함된 모든 미래예측 진술은 작성일 현재를 기준으로 하며, 회사는 법에서 요구되는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이러한 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 지지 않는다.

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