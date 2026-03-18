K-TECH SOLUTIONS COMPANY LIMITED (NASDAQ: KMRK) MENGUMUMKAN PEMBANGUNAN PRODUK KECERDASAN BUATAN (AI) DAN ANTARA MUKA OTAK-KOMPUTER (BCI) UNTUK BOARDWARE INTELLIGENCE TECHNOLOGY LIMITED (1204.HK)

HONG KONG dan NEW YORK, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- K-Tech Solutions Company Limited (NASDAQ: KMRK; “K-Tech”), sebuah rumah reka bentuk berpusat di Hong Kong yang mengkhusus dalam pembangunan produk elektromekanikal kompleks serta perkakasan pendidikan, telah mengumumkan pemeterian Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Boardware Intelligence Technology Limited (HKEX: 1204.HK; “Boardware”). K-Tech akan bertindak sebagai rakan kongsi eksklusif bagi pembangunan perkakasan dan kejuruteraan untuk Boardware, khusus bagi platform produk AI dan Antara Muka Otak-Komputer (Brain-Computer Interface, BCI) milik Boardware.

Kerjasama ini memperluaskan keupayaan K-Tech ke dalam bidang perkakasan boleh pakai berasaskan AI serta perkakasan antara muka neural. Syarikat akan memanfaatkan kepakarannya dalam prototaip pantas, kejuruteraan berketepatan tinggi, dan pengurusan pengeluaran untuk menyokong pengkomersialan “Barco” Ecosystem milik Boardware, yang mengintegrasikan pemprosesan isyarat neural dengan seni bina perkakasan berprestasi tinggi bagi mempertingkatkan Interaksi Manusia-Komputer (Human-Computer Interaction, HCI).

Barco Ecosystem & Platform Portfolio

K-Tech akan menerajui reka bentuk industri, seni bina perkakasan dan kejuruteraan bagi tiga produk utama dalam platform Barco:

Barco AR Glasses: Paparan boleh pakai canggih yang menggabungkan realiti terimbuh dengan lapisan data AI masa nyata. Pasukan kejuruteraan K-Tech akan memberi tumpuan kepada pengecilan bersifat ergonomik serta pengurusan haba untuk penggunaan berpanjangan.

BarcoMind: Hab pemprosesan antara muka neural yang direka untuk mentafsir bio-isyarat dan menterjemahkannya kepada arahan AI.

BarcoEar: Peranti audio biometrik yang direka untuk integrasi suara AI tanpa gangguan serta pemprosesan audio persekitaran adaptif.

Produk-produk ini dikuasakan oleh Barco OS, sistem operasi proprietari milik Boardware yang direka khusus untuk pemprosesan data neural berlatensi rendah. K-Tech akan mengoptimumkan seni bina perkakasan untuk Barco OS bagi menyokong pengalaman pengguna yang intuitif dengan prestasi berlatensi rendah.

"Kami melihat kerjasama dengan Boardware Intelligence sebagai satu langkah penting dalam pembangunan K-Tech Solutions," kata Kenneth Kwok, Ketua Pegawai Eksekutif K-Tech. "Dengan menggabungkan kepakaran kejuruteraan dan pengeluaran kami dengan teknologi AI dan neural Boardware, kami melangkaui reka bentuk elektromekanikal tradisional, menuju ke arah peranti boleh pakai berasaskan AI (AI-wearables) serta antara muka pengkomputeran otak. Kerjasama ini membuka peluang bagi kami untuk terlibat dalam bidang baharu perkakasan berasaskan AI dan kami percaya ia akan mengukuhkan profil pertumbuhan jangka panjang kami."

Kerjasama ini juga dijangka mempercepatkan kitaran pembangunan bagi rangkaian produk Barco, membolehkan kemasukan pasaran secara berfasa bermula pada akhir tahun 2026. Bagi pelabur, kerjasama ini menandakan peluasan strategik K-Tech ke arah pembuatan perkakasan berintensif teknologi, sekali gus meletakkan syarikat sebagai peserta dalam pembangunan peranti generasi baharu berasaskan AI.

Perihal K-Tech Solutions Company Limited (NASDAQ: KMRK)

K-Tech Solutions Company Limited terlibat secara utama dalam reka bentuk, pembangunan, ujian dan penjualan pelbagai portfolio produk mainan yang merangkumi produk mainan plastik ringkas sehinggalah kepada produk mainan elektromekanikal yang lebih kompleks. Perkhidmatan penyelesaian kami merangkumi keseluruhan tahap pembangunan produk permainan daripada reka bentuk, ujian prototaip, pengurusan pengeluaran, kawalan kualiti sehingga perkhidmatan selepas jualan. Kami mengkhusus dalam pembangunan produk mainan pendidikan bayi dan pra-sekolah serta kit pembelajaran.

Operasi kami bermula pada tahun 2016. Sejak itu, kami telah menjalin hubungan dengan pelanggan yang kebanyakannya berpangkalan di negara-negara Eropah dan Amerika Utara. Pelanggan-pelanggan ini memiliki jenama terkemuka serta harta intelek dalam industri produk mainan. Kami memiliki kepakaran yang kukuh dalam inovasi produk, reka bentuk dan pengurusan projek. Dengan kekuatan ini, kami mampu menyediakan penyelesaian pembangunan produk yang menukar idea konseptual kepada prototaip dan seterusnya mengkomersialkan produk mainan di pasaran. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.k-mark.tech/

Perihal Boardware Intelligence Technology Limited (HKEX: 1204.HK)

Boardware ialah penyedia penyelesaian IT terkemuka serta peneraju inovasi teknologi. Syarikat kini sedang membangunkan Barco Ecosystem, iaitu satu rangkaian produk yang berasaskan AI dan antara muka otak-komputer direka untuk mengubah secara menyeluruh cara manusia berinteraksi dengan persekitaran digital.

Kenyataan Berpandangan ke Hadapan

Sesetengah kenyataan dalam siaran akhbar ini tentang jangkaan masa depan, pelan dan prospek serta sebarang kenyataan lain berkaitan perkara yang bukan fakta sejarah, mungkin mengandungi “kenyataan berpandangan ke hadapan” dalam takrifan Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kata-kata “menjangkakan,” “percaya,” “meneruskan,” “boleh,” “menganggar,” “mengharapkan,” “berniat,” “mungkin,” “merancang,” “berpotensi,” “meramalkan,” “menjangkakan,” “sepatutnya,” “sasaran,” “akan” dan ungkapan seumpamanya bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan berpandangan ke hadapan, walaupun tidak semua kenyataan berpandangan ke hadapan mengandungi perkataan pengenalan ini. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dinyatakan oleh kenyataan berpandangan ke hadapan tersebut disebabkan oleh pelbagai faktor penting. Atas sebab ini, antara lainnya, pelabur diingatkan untuk tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada sebarang kenyataan berpandangan ke hadapan dalam siaran akhbar ini. Segala kenyataan berpandangan ke hadapan yang terkandung dalam siaran akhbar ini hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dibuat dan Syarikat secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan berpandangan ke hadapan, sama ada akibat daripada maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

