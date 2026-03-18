K-TECH SOLUTIONS COMPANY LIMITED (NASDAQ: KMRK) ประกาศการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เฟซระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์สำหรับ BOARDWARE INTELLIGENCE TECHNOLOGY LIMITED (1204.HK)

ฮ่องกงและนิวยอร์ก, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- K-Tech Solutions Company Limited (NASDAQ: KMRK, "K-Tech") บริษัทออกแบบจากฮ่องกงซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรเมคานิกส์ที่มีความซับซ้อนและฮาร์ดแวร์เพื่อการศึกษา ประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Boardware Intelligence Technology Limited (HKEX: 1204.HK; "Boardware") K-Tech จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์และวิศวกรรมแต่เพียงผู้เดียวให้แก่ Boardware สำหรับแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เฟซระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ (BCI) ของ Boardware
ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยขยายขีดความสามารถของ K-Tech ในด้านฮาร์ดแวร์อุปกรณ์สวมใส่และฮาร์ดแวร์อินเทอร์เฟซประสาทที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) บริษัทจะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว วิศวกรรมความแม่นยำ และการบริหารจัดการการผลิต เพื่อสนับสนุนการนำระบบนิเวศ "Barco" ของ Boardware ออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งผสานการประมวลผลสัญญาณประสาทเข้ากับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อยกระดับการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (HCI)
ระบบนิเวศ Barco และกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แพลตฟอร์ม
K-Tech จะเป็นผู้นำด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ และวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์เรือธงสามรายการภายในแพลตฟอร์ม Barco:
Barco AR Glasses: อุปกรณ์แสดงผลแบบสวมใส่ขั้นสูงที่ผสานความเป็นจริงเสริมเข้ากับการซ้อนทับข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามเวลาจริง ทีมวิศวกรรมของ K-Tech จะมุ่งเน้นการย่อส่วนตามหลักสรีรศาสตร์และการจัดการความร้อนเพื่อการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
BarcoMind: ศูนย์กลางการประมวลผลอินเทอร์เฟซประสาทที่ออกแบบมาเพื่อตีความสัญญาณชีวภาพและแปลงสัญญาณดังกล่าวเป็นคำสั่งปัญญาประดิษฐ์ (AI)
BarcoEar: อุปกรณ์เสียงไบโอเมตริกที่ออกแบบมาเพื่อการผสานการทำงานระหว่างเสียงกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างราบรื่น และการประมวลผลเสียงสภาพแวดล้อมแบบปรับได้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขับเคลื่อนด้วย Barco OS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการกรรมสิทธิ์ของ Boardware ที่ออกแบบมาสำหรับการประมวลผลข้อมูลประสาทที่มีความหน่วงต่ำ K-Tech จะปรับแต่งสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์สำหรับ Barco OS เพื่อรองรับประสบการณ์การใช้งานที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพความหน่วงต่ำ
"ความร่วมมือของเรากับ Boardware Intelligence ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาของ K-Tech Solutions" Kenneth Kwok ประธานกรรมการบริหารของ K-Tech กล่าว "ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการผลิตของเราไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีระบบประสาทของ Boardware เรากำลังก้าวข้ามจากการออกแบบอิเล็กโทรเมคานิกส์แบบดั้งเดิมไปสู่อุปกรณ์สวมใส่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เฟซระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้เรามีโอกาสเข้าร่วมในด้านฮาร์ดแวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโต และเราเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของเรา"
ความร่วมมือนี้คาดว่าจะช่วยเร่งวงจรการพัฒนาของสายผลิตภัณฑ์ Barco ทำให้สามารถทยอยวางจำหน่ายในตลาดได้โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2026 สำหรับนักลงทุน สิ่งนี้ถือเป็นการขยายเชิงกลยุทธ์ของ K-Tech ไปสู่การผลิตฮาร์ดแวร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งวางตำแหน่งให้บริษัทเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เกี่ยวกับ K-Tech Solutions Company Limited (NASDAQ: KMRK)
K-Tech Solutions Company Limited ดำเนินธุรกิจหลักด้านการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเล่นที่หลากหลาย ตั้งแต่ของเล่นพลาสติกแบบเรียบง่ายไปจนถึงของเล่นอิเล็กโทรเมคานิกส์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น บริการโซลูชันของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่น ตั้งแต่การออกแบบ การทดสอบต้นแบบ การบริหารจัดการการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงบริการหลังการขาย เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาของเล่นเสริมการเรียนรู้และชุดอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับทารกและเด็กก่อนวัยเรียน
เราเริ่มดำเนินงานในปี 2016 และได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ของเล่น เรามีความสามารถที่แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการบริหารโครงการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนการออกแบบเชิงแนวคิดให้เป็นต้นแบบ และต่อยอดสู่การนำผลิตภัณฑ์ของเล่นออกสู่เชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.k-mark.tech/
เกี่ยวกับ Boardware Intelligence Technology Limited (HKEX: 1204.HK)
Boardware เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันบริษัทกำลังพัฒนาระบบนิเวศ Barco ซึ่งเป็นชุดผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เฟซระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมวิธีที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมดิจิทัล
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่เกี่ยวกับความคาดหวัง แผนงาน และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงข้อความอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต อาจถือเป็น "ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต" ตามความหมายของ Private Securities Litigation Reform Act of 1995 คำว่า "คาดการณ์" "เชื่อ" "ดำเนินการต่อ" "อาจ" "ประมาณการ" "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "อาจจะ" "วางแผน" "ศักยภาพ" "ทำนาย" "โครงการ" "ควร" "เป้าหมาย" "จะ" และสำนวนอื่นที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต แม้ว่าข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตทั้งหมดจะไม่ได้มีคำเหล่านี้ปรากฏอยู่ก็ตาม ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อันเนื่องมาจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ตลอดจนเหตุผลอื่นๆ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มากเกินไป ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีผลเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่เท่านั้น และบริษัทขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุผลอื่นใด เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ช่องทางติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ K-Tech Solutions Company Limited:
Unit A, 7/F Mai On Industrial Building
17-21 Kung Yip Street, Kwai Chung
New Territories, Hong Kong
โทรศัพท์: (+852) 2741 3165
อีเมล: johnnykwok@k-mark.com