VIVUS bekräftar att prissänkning för QSIVA® nu har trätt i kraft i Norden och Polen

– Den lägre prissättningen på 963,88 SEK per flaska erbjuds nu på apotek i Sverige

AMSTERDAM, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VIVUS BV, ett dotterbolag till VIVUS LLC, ett biofarmaceutiskt företag som ägnar sig åt utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar som fokuserar på att utveckla behandlingar för patienter med allvarliga medicinska tillstånd och livshotande sjukdomar, tillkännagav idag att den nya prissänkningen för QSIVA® hårda kapslar med modifierad frisättning fentermin/topiramat har trätt i kraft i Sverige. Den uppdaterade prissättningen återspeglar en genomsnittlig kostnad på 32,13 SEK per dag, eller om man utgår ifrån resultaten för personer som fullbordade med toppdos i pivotalstudien, ligger den på cirka 930 SEK per kilo viktnedgång. Individuella resultat kan variera.

”Prissänkningen för QSIVA är verkligen välkommen. Alltför ofta ser jag patienter som tvingas sluta med en läkemedelsbehandling som fungerar för dem bara för att kostnaden blir för hög. Att sänka priset är ett steg mot en rättvisare tillgång till verksam vård för överviktiga – oavsett inkomst. Kraftig övervikt (obesitas) är en kronisk sjukdom och kräver för många långsiktig behandling och uppföljning. Läkemedel kan vara en viktig och verksam del av vården jämte livsstilsförändringar. Lika viktigt är det att patienter får strukturerad, multidisciplinär uppföljning så att behandlingen kan anpassas till individen – så att man kan välja rätt alternativ, justera dosen vid behov och stötta hållbara beteenden för hälsan på längre sikt”, säger Emilia Huvinen, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT.

Enligt 2025 World Obesity Atlas lever 16 % av svenska vuxna med obesitas, och 52 % av den vuxna befolkningen har ett högt BMI (body mass index). Övervikt har kopplats till en ökad risk för allvarliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, stroke och diabetes, som är bland de vanligaste dödsorsakerna. Verksamma behandlingsalternativ som QSIVA kan hjälpa patienter att uppnå och bibehålla kliniskt betydelsefull viktnedgång och förbättra det långsiktiga utfallet för hälsan liksom välmåendet i stort.

”Obesitas är och förblir en stor utmaning för folkhälsan i Sverige som påverkar miljoner människor och ökar risken för allvarliga kroniska sjukdomar”, säger John Amos, vd på VIVUS LLC. ”Med den nya prissänkningen är vår målsättning att förbättra tillgången till QSIVA och göra det lättare för vårdpersonal och patienter att ta itu med kraftig övervikt med hjälp av evidensbaserade behandlingsalternativ.”

I fas 3-prövningen CONQUER, en klinisk studie över 56 veckor, visade QSIVA att försökspersonerna som fick behandling uppnådde 7,8–10,9 procents viktnedgång (ITT-analys) samt 7,6–10,9 cm smalare midjemått efter 56 veckors behandling. Försökspersoner som behandlades med QSIVA under hela studieperioden på 56 veckor (analys av personer som fullbordade behandlingen) uppnådde 9,6–14,4 procents viktnedgång samt 9,4–13,6 cm smalare midjemått efter slutförd behandling. De här kliniska prövningarna visade också att fentermin/topiramat i kombination med ett kost- och motionsprogram för viktnedgång ledde till statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla nedgångar jämfört med placebo för vikt och midjemått, tillsammans med förbättringar av viktiga riskmarkörer för viktrelaterade följdsjukdomar som systoliskt och diastoliskt blodtryck, triglycerider, fastande blodsocker och progression mot typ 2-diabetes. QSIVA är tillgängligt i styrkorna för mitt- och toppdos som undersöktes i fas 3-prövningen CONQUER liksom i 2 ytterligare doseringar. Dos ska väljas på individbasis och bestäms av behandlande läkare utifrån patientens egenskaper, behandlingssvar och tolerabilitet, i enlighet med godkänd förskrivningsinformation.

Om VIVUS

VIVUS är ett biofarmaceutiskt företag med en målsättning att utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar med fokus på att utveckla behandlingar för patienter med ouppfyllda medicinska behov. För mer information om företaget, besök https://www.vivus.com/.

Om QSIVA

QSIVA (det europeiska varumärkesnamnet för QSYMIA) är godkänt i Sverige, Danmark, Finland, Island och Polen. QSIVA är indikerat som tillägg till en kalorisnål kost och fysisk aktivitet för kronisk viktbehandling hos vuxna patienter med ett initialt kroppsmasseindex (BMI) på 30 kg/m² (fetma) eller 27 kg/m² (övervikt), med minst en viktrelaterad samtidig sjukdom såsom högt blodtryck, typ 2‑diabetes eller högt kolesterol. Effekten av QSIVA på kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet har inte fastställts. Säkerheten och effekten av QSIVA i kombination med andra produkter avsedda för viktminskning, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel och örtberedningar, har inte fastställts. För mer information om QSIVA, besök QSIVA.eu. Webbplatsen är endast tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonal via registrering.

Viktig säkerhetsinformation för QSIVA

QSIVA® hårda kapslar med modifierad frisättning fentermin/topiramat är kontraindicerat vid graviditet och till fertila kvinnor som inte använder högeffektiva preventivmedel; till patienter med glaukom; vid hypertyreos; till patienter som får behandling eller inom 14 dagar efter utsättning av behandling med monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare); till patienter med överkänslighet mot sympatomimetisk amin, mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne i QSIVA.

QSIVA kan orsaka fosterskador. Det rekommenderas att patienter som kan bli gravida gör ett graviditetstest innan behandling med QSIVA sätts in och därefter testas månadsvis samt använder högeffektiva preventivmedel under tiden de tar QSIVA. Om kvinnan blir gravid medan hon tar QSIVA ska behandlingen avbrytas omedelbart och patienten ska omedelbart kontakta läkare. De vanligaste biverkningarna hos vuxna är parestesi, yrsel, förändrat eller försämrat smaksinne, insomni, depression, förstoppning och muntorrhet.

