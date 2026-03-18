Fatboy Canada : L’aménagement extérieur commence ici pour le printemps / été 2026

MONTRÉAL, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le printemps approche, Fatboy présente une collection complète conçue pour transformer patios, terrasses et espaces commerciaux en véritables lieux de vie. Des modules lounge aux ensembles de salle à manger , en passant par les luminaires et les iconiques poufs, Fatboy offre tout le nécessaire pour créer un espace extérieur à la fois confortable et stylé pour la belle saison.

Dans un contexte où l’aménagement extérieur s’impose comme une tendance de fond, Fatboy se positionne comme une référence incontournable pour le mobilier extérieur design, alliant durabilité, fonctionnalité et esthétique audacieuse.

« Les espaces extérieurs ne sont plus secondaires, ils sont devenus une véritable extension de la maison », explique Romaric Durand, directeur général au Canada. « Avec Fatboy, nous proposons des solutions complètes qui permettent de créer facilement un patio à la fois fonctionnel et accueillant, du café du matin jusqu’aux soirées d’été. »

Une collection complète pour l’extérieur

Au cœur de la collection, les solutions repas et détente signées Fatboy. Les collections Toní et Fred’s proposent des tables et chaises extérieures modernes, conçues pour un usage quotidien. Légères, robustes et résistantes aux intempéries, elles conviennent aussi bien aux patios résidentiels qu’aux environnements commerciaux.

Pour les moments de détente, la collection Paletti offre des sofas et sectionnels modulaires qui s’adaptent à tous les espaces : du balcon compact aux grandes terrasses. Pensée pour évoluer selon les besoins, Paletti permet de créer des configurations sur mesure.

Confort et performance

Les poufs et ottomans emblématiques de Fatboy apportent une touche décontractée à tout aménagement extérieur. Conçus avec des tissus haute performance comme l’Olefin, ils sont résistants aux UV, déperlants et faciles d’entretien. Parfaits pour les terrasses, les abords de piscine ou les espaces lounge.

Pour une détente absolue, la collection comprend également les hamacs Headdemock qui offrent un confort généreux sans installation complexe.

Des luminaires pour prolonger les soirées

La collection de luminaires extérieurs Fatboy complète l’expérience en créant une ambiance chaleureuse dès la tombée du jour. Portables ou décoratifs, ces luminaires permettent de prolonger les moments passés à l’extérieur avec style.

Disponible partout au Canada

La collection printemps / été Fatboy est en stock et disponible partout au Canada, avec des expéditions effectuées depuis un entrepôt basé à Montréal, assurant un service rapide et fiable d’un océan à l’autre.

À propos de Fatboy

Fatboy est une marque de design néerlandaise reconnue mondialement pour ses poufs iconiques, son mobilier extérieur, ses luminaires et ses accessoires lifestyle. Alliant design audacieux et fonctionnalité, Fatboy crée des produits qui invitent à relaxer, partager et profiter pleinement de chaque moment, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pour demandes médias, images haute résolution ou entrevues, veuillez contacter :

Fatboy Canada

courriel : hello@fatboycanada.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88b67a57-a8ed-4508-bf2b-3a42a2aadf08