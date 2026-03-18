Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K
København, 18. marts 2026
SELSKABSMEDDELELSE nr. 7/2026
Ledende medarbejderes transaktioner
I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 18. marts 2026.
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
|Navn:
|Frede Clausen
|Årsag til indberetning:
|Stilling/titel:
|Bestyrelsesformand i Cemat A/S
|Første indberetning/ændring:
|Første
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|Navn:
|Cemat A/S
|LEI-kode:
|213800899MWAZT9KQZ78
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
|Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:
|Aktier
|Identifikationskode:
|ISIN DK0010271584
|Transaktionens art:
|Køb af aktier
|Pris(er):
|DKK 310.540,30
|Mængde(r):
|350.000,00
|Aggregerede oplysninger:
|350.000,00
|DKK 310.540,30, svarende til en pris på 0,8872580 pr. aktie
|Dato for transaktionen:
|18. marts 2026
|Sted for transaktionen:
|Nasdaq Copenhagen, XCSE
Cemat A/S
Jaroslaw Pawel Lipinski
CEO
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
