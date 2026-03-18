 Source: Cemat A/S

Nasdaq Copenhagen                                                                                   
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 18. marts 2026
SELSKABSMEDDELELSE nr. 7/2026

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 18. marts 2026.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
Navn:Frede Clausen
Årsag til indberetning: 
Stilling/titel:Bestyrelsesformand i Cemat A/S
Første indberetning/ændring:Første
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
Navn:Cemat A/S
LEI-kode:213800899MWAZT9KQZ78

 

 

 
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:Aktier
Identifikationskode:ISIN DK0010271584
Transaktionens art:Køb af aktier
Pris(er):DKK 310.540,30
Mængde(r):350.000,00
Aggregerede oplysninger: 
  • Aggregeret mængde
350.000,00
  • Pris
DKK 310.540,30, svarende til en pris på 0,8872580 pr. aktie
Dato for transaktionen:18. marts 2026
Sted for transaktionen:Nasdaq Copenhagen, XCSE
   

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski
CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelse nr. 7 - Ledende medarbejderes transaktioner
