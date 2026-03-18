Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun – endurkaupum lokið

Í viku 12 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 4.669.083 eigin hluti að kaupverði 85.693.494 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|16.3.2026
|14:04:14
|2.700.000
|18,50
|49.950.000
|17.3.2026
|11:29:28
|1.000.000
|18,30
|18.300.000
|18.3.2026
|13:41:07
|969.083
|18
|17.443.494
|Samtals
|4.669.083
|85.693.494
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 20. febrúar 2026 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025.
Kvika hefur nú keypt samtals 33.869.083 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,731% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 631.548.494 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 308.236.463 hlutir eða sem nemur 6,656% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni máttu nema að hámarki 631.548.500 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 45.000.000 og er endurkaupum því lokið.
Endurkaupaáætlunin var í gildi frá 20. febrúar 2026 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði yrði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is