Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Poikkeus)



Ålandsbanken Abp

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

18.3.2026 kl. 17.15 EET

Den anmälningsskyldiga

Namn: Pasi Jukka Poikkeus

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Ålandsbanken Abp

LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 147742/4/6

Transaktionens datum: 2026-03-17

Utanför en handelsplats

Instrument typ: AKTIE

ISIN: FI0009001127

Transaktionens karaktär: TECKNING



Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 823 Enhetspris: 49.49 EUR



Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 823 Medelpris: 49.49 EUR

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505