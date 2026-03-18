Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Poikkeus)

Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
18.3.2026 kl. 17.15 EET
Den anmälningsskyldiga
Namn: Pasi Jukka Poikkeus
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Ålandsbanken Abp
LEI: 7437006WYM821IJ3MN73
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 147742/4/6
Transaktionens datum: 2026-03-17
Utanför en handelsplats
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI0009001127
Transaktionens karaktär: TECKNING
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 823 Enhetspris: 49.49 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 823 Medelpris: 49.49 EUR
Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505