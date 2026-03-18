Uddrag fra generalforsamling afholdt den 18. marts 2026 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2025 havde været et samlet overskud på 2,1 mia. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2025 udgjorde 52,6 mia. kr.
Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport for 2025 herunder bestyrelsens honorar.
Følgende udbytteprocenter blev vedtaget for de udloddende afdelinger og andelsklasser, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S:
|ISIN
|Kort navn
|Afdelings-/andelsklassenavn
|Forventet udbytte pr. bevis
|DK0010106111
|JYIKOB
|Jyske Invest Korte Obligationer*
|2,70
|DK0015855332
|JYILOB
|Jyske Invest Lange Obligationer*
|0,00
|DK0016002652
|JYINOM
|Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix*
|0,00
|DK0060010098
|JYINOBV
|Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta*
|5,90
|DK0016112915
|JYIVIRK
|Jyske Invest Virksomhedsobligationer*
|10,70
|DK0060762466
|JYIVOS
|Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL
|10,30
|DK0060185726
|JYIHRV
|Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer*
|1,50
|DK0010106384
|JYIOBAKKL
|Jyske Invest Obligationer og Aktier KL
|13,70
|DK0010232768
|JYIDKAKT
|Jyske Invest Danske Aktier*
|5,30
|DK0061413317
|JYIAAU
|Jyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL
|10,90
|DK0060512275
|JYIALVKL
|Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL
|6,00
|DK0010149863
|JYINYAKL
|Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL
|9,00
|DK0010240431
|JYIFAS
|Jyske Invest Fjernøsten Aktier Special KL
|11,60
*andelsklasse
Forslag fra bestyrelsen
Vedtægtsændringer
Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Investeringsforeningen Jyske Invest vedrørende følgende:
- I § 6, stk. 1 er tilføjet en passage om, hvordan valget af likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling fremgår af vedtægterne
- I § 6 stod der fejlagtigt stk. 1 ved stk. 2. Det er rettet og stk. 2-21 er konsekvensrettet til stk. 3-22.
- I §§ 6, stk. 2-18 er der tilføjet de valgte likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling.
- I § 7 slettes stk. 5 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår.
- I § 10 slettes stk. 4 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår.
- I § 11 slettes en del af anden sætning, da muligheden for ex kupon andele udgår.
- Som ny § 13 er indsat en beskrivelse af håndteringen af likviditetsstyringsværktøjer. Som et resultat bliver tidligere § 13-26 til 14-27 og henvisninger til paragraffer er konsekvensrettet.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer
Tre af de fire bestyrelsesmedlemmer, Hans Frimor, Jane Soli Preuthun og Bo Sandemann Rasmussen, blev genvalgt, mens Bjarne Staael ikke modtog genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Niels Erik Jakobsen.
Som revisor blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt.
