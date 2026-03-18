Uddrag fra generalforsamling afholdt den 18. marts 2026 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2025 havde været et samlet overskud på 2,1 mia. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2025 udgjorde 52,6 mia. kr.

Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport for 2025 herunder bestyrelsens honorar.

Følgende udbytteprocenter blev vedtaget for de udloddende afdelinger og andelsklasser, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S:

ISIN Kort navn



Afdelings-/andelsklassenavn Forventet udbytte pr. bevis DK0010106111 JYIKOB Jyske Invest Korte Obligationer* 2,70 DK0015855332 JYILOB Jyske Invest Lange Obligationer* 0,00 DK0016002652 JYINOM Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix* 0,00 DK0060010098 JYINOBV Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta* 5,90 DK0016112915 JYIVIRK Jyske Invest Virksomhedsobligationer* 10,70 DK0060762466 JYIVOS Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL 10,30 DK0060185726 JYIHRV Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer* 1,50 DK0010106384 JYIOBAKKL Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 13,70 DK0010232768 JYIDKAKT Jyske Invest Danske Aktier* 5,30 DK0061413317 JYIAAU Jyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL 10,90 DK0060512275 JYIALVKL Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 6,00 DK0010149863 JYINYAKL Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 9,00 DK0010240431 JYIFAS Jyske Invest Fjernøsten Aktier Special KL 11,60

*andelsklasse

Forslag fra bestyrelsen

Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Investeringsforeningen Jyske Invest vedrørende følgende:

I § 6, stk. 1 er tilføjet en passage om, hvordan valget af likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling fremgår af vedtægterne I § 6 stod der fejlagtigt stk. 1 ved stk. 2. Det er rettet og stk. 2-21 er konsekvensrettet til stk. 3-22. I §§ 6, stk. 2-18 er der tilføjet de valgte likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling. I § 7 slettes stk. 5 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår. I § 10 slettes stk. 4 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår. I § 11 slettes en del af anden sætning, da muligheden for ex kupon andele udgår. Som ny § 13 er indsat en beskrivelse af håndteringen af likviditetsstyringsværktøjer. Som et resultat bliver tidligere § 13-26 til 14-27 og henvisninger til paragraffer er konsekvensrettet.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer

Tre af de fire bestyrelsesmedlemmer, Hans Frimor, Jane Soli Preuthun og Bo Sandemann Rasmussen, blev genvalgt, mens Bjarne Staael ikke modtog genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Niels Erik Jakobsen.

Som revisor blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt.

