Uddrag fra generalforsamling afholdt den 18. marts 2026 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2025 havde været et samlet overskud på 2,1 mia. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2025 udgjorde 52,6 mia. kr.

Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport for 2025 herunder bestyrelsens honorar.

Følgende udbytteprocenter blev vedtaget for de udloddende afdelinger og andelsklasser, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S:

ISINKort navn

 		Afdelings-/andelsklassenavnForventet udbytte pr. bevis
DK0010106111JYIKOBJyske Invest Korte Obligationer*2,70
DK0015855332JYILOBJyske Invest Lange Obligationer*0,00
DK0016002652JYINOMJyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix*0,00
DK0060010098JYINOBVJyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta*5,90
DK0016112915JYIVIRKJyske Invest Virksomhedsobligationer*10,70
DK0060762466JYIVOSJyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL10,30
DK0060185726JYIHRVJyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer*1,50
DK0010106384JYIOBAKKLJyske Invest Obligationer og Aktier KL13,70
DK0010232768JYIDKAKTJyske Invest Danske Aktier*5,30
DK0061413317JYIAAUJyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL10,90
DK0060512275JYIALVKLJyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL6,00
DK0010149863JYINYAKLJyske Invest Nye Aktiemarkeder KL9,00
DK0010240431JYIFASJyske Invest Fjernøsten Aktier Special KL11,60

*andelsklasse

Forslag fra bestyrelsen

Vedtægtsændringer
Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Investeringsforeningen Jyske Invest vedrørende følgende:

  1. I § 6, stk. 1 er tilføjet en passage om, hvordan valget af likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling fremgår af vedtægterne
  2. I § 6 stod der fejlagtigt stk. 1 ved stk. 2. Det er rettet og stk. 2-21 er konsekvensrettet til stk. 3-22.
  3. I §§ 6, stk. 2-18 er der tilføjet de valgte likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling.
  4. I § 7 slettes stk. 5 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår.
  5. I § 10 slettes stk. 4 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår.
  6. I § 11 slettes en del af anden sætning, da muligheden for ex kupon andele udgår.
  7. Som ny § 13 er indsat en beskrivelse af håndteringen af likviditetsstyringsværktøjer. Som et resultat bliver tidligere § 13-26 til 14-27 og henvisninger til paragraffer er konsekvensrettet.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer
Tre af de fire bestyrelsesmedlemmer, Hans Frimor, Jane Soli Preuthun og Bo Sandemann Rasmussen, blev genvalgt, mens Bjarne Staael ikke modtog genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Niels Erik Jakobsen.

Som revisor blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt.

