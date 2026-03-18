XBP Global ouvre la voie à une IA agentique sécurisée et déployée sur site pour une automatisation de la santé de nouvelle génération auprès d’un grand organisme français d’assurance santé

PARIS, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (« XBP Global » ou « la Société ») (NASDAQ : XBP), leader dans le domaine de lʼautomatisation des flux de production qui tire parti de plusieurs décennies dʼexpérience dans le secteur, dʼune présence mondiale et dʼune IA agentique permettant de repenser lʼautomatisation des processus métier et la transformation numérique, a annoncé aujourd’hui avoir décroché un contrat de plus d’un million d’euros pour déployer une plateforme de traitement intelligent des documents (IDP) de nouvelle génération, alimentée par l’IA agentique, pour le compte d’un important organisme d’assurance santé en France. Ce projet permettra d’introduire des flux de travail utilisant l’IA agentique, conçus pour automatiser des processus complexes et manuels en interprétant et en exploitant des données non structurées, améliorant ainsi la classification, l’acheminement et l’extraction de données pour la gestion complexe de la documentation et des dossiers de santé.

Dans le cadre de ce projet, XBP Global étendra l’environnement existant, fortement manuel, du client grâce à une nouvelle plateforme alimentée par l’IA, conçue pour interpréter, classer et extraire les données des documents à partir de flux d’informations entrants, permettant de passer d’un traitement statique des documents à une exécution dynamique et intelligente des flux de travail.

L’un des principaux atouts de cette solution réside dans son modèle de déploiement local sécurisé et évolutif d’un LLM (grand modèle de langage) : cette approche permet de conserver les données sensibles relatives aux soins de santé et aux citoyens au sein de l’environnement contrôlé du client, tout en bénéficiant de capacités d’IA avancées et en réduisant simultanément les modèles de facturation par jetons, dont les coûts peuvent rapidement devenir incontrôlables. Cette approche permet aux organisations de dépasser des cas d’usage d’automatisation isolés et d’étendre en toute confiance l’adoption de l’IA à des flux de travail critiques, en particulier dans des environnements fortement réglementés où le contrôle, la sécurité et la prévisibilité des coûts sont essentiels.

La plateforme est conçue pour intégrer plusieurs technologies d’IA au sein d’une infrastructure sécurisée, garantissant que les institutions du secteur public fortement réglementées puissent adopter l’automatisation tout en respectant des normes strictes de gouvernance des données et de maîtrise budgétaire. Le projet actuel s’articule autour d’une phase initiale, avec un potentiel d’extension vers un programme de transformation beaucoup plus large à mesure que les résultats seront validés, reflétant une demande croissante pour une adoption évolutive et à l’échelle de l’entreprise de l’IA agentique.

Vitalie Robu, président de XBP Europe, a déclaré : « Aujourd’hui, les organisations regardent au-delà de l’automatisation traditionnelle et recherchent des systèmes intelligents capables d’interpréter l’information, de s’adapter à des processus complexes et d’opérer en toute sécurité dans des environnements réglementés. En conjuguant notre expertise dans le traitement des données non structurées avec les nouvelles capacités de l’IA agentique, nous aidons les institutions à gagner en efficacité et à obtenir de meilleurs résultats dans des opérations très manuelles. »

Ce projet constitue une étape importante dans l’extension de l’utilisation de l’IA avancée dans l’administration du secteur de la santé et s’inscrit pleinement dans la stratégie plus large de XBP Global visant à fournir aux organisations gérant des flux d’information complexes des solutions sécurisées et évolutives de traitement intelligent des documents basé sur l’IA agentique.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi fédérale américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, de lʼarticle 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de lʼarticle 21E de la loi américaine Exchange Act. Ces déclarations comprennent des prévisions financières, des projections ainsi que dʼautres déclarations concernant les opérations futures, la situation financière, la stratégie commerciale, les opportunités de marché et les tendances. Elles se caractérisent souvent par l’emploi de termes tels que « peut », « devrait », « prévoit », « a l’intention de », « sera », « estime », « anticipe », « croit », « prédit », « planifie », « cible », « projette », « pourrait », « serait », « continue de », « prévoit » ou des expressions similaires. Ce communiqué de presse comprend des mesures financières prospectives non conformes aux PCGR, telles que lʼEBITDA ajusté et la dette nette prévus. LʼEBITDA ajusté est défini comme le résultat net hors intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et certains éléments non récurrents, tandis que la dette nette correspond à la dette totale moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La Société ne peut concilier ces mesures avec leurs indicateurs PCGR les plus analogues (bénéfice net et dette totale) sans efforts déraisonnables, en raison des difficultés liées à la prévision des intérêts, impôts, amortissements et éléments non récurrents futurs. Ces mesures sont fournies à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme des alternatives aux mesures financières établies conformément aux normes PCGR. Toutes ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses qui sont intrinsèquement incertaines et exposées à des risques et à des facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents. Ceux-ci comprennent, sans toutefois sʼy limiter : (1) les risques liés à lʼacquisition, y compris lʼincapacité à réaliser les bénéfices escomptés, les perturbations des activités et les coûts relatifs à la transaction ; (2) les procédures judiciaires ; (3) le non-respect des normes dʼinscription au Nasdaq ; (4) la concurrence et les conditions du marché ; (5) les évolutions économiques, géopolitiques et réglementaires ; (6) les difficultés à fidéliser les clients, les employés et les fournisseurs ; et (7) dʼautres risques détaillés dans les documents déposés par XBP Europe auprès de la SEC, notamment à la section « Facteurs de risque » de son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour 2025, déposé le 19 mars 2025, et dans la circulaire de sollicitation de procurations pour lʼassemblée générale de 2025. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, valables uniquement à la date du présent communiqué. XBP Global décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Nous ne sommes pas en mesure de garantir que XBP Global ou ses filiales atteindront les résultats visés dans ces déclarations.

À propos de XBP Global

XBP Global est une multinationale spécialisée dans le secteur des technologies et des services permettant aux entreprises du monde entier de mettre en place des flux de production intelligents. Présente dans 20 pays et comptant environ 11 000 professionnels, XBP Global collabore avec plus de 2 500 clients, dont bon nombre figurent au classement Fortune 100, afin de coordonner des systèmes critiques permettant une hyper-automatisation.

Nos plateformes propriétaires, notre automatisation basée sur lʼIA agentique et notre expertise approfondie dans divers secteurs dʼactivité et dans les secteurs public et privé permettent à nos clients de nous faire confiance en ce qui concerne leurs transformations numériques et leurs flux de production les plus impactants. En associant innovation et excellence opérationnelle, XBP Global aide les entreprises à repenser leur façon de travailler, de réaliser leurs transactions et de créer de la valeur.

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