Ålandsbanken Abp: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen (Fennogens Investments S.A.)

Ålandsbanken Abp
Flaggningsanmälan
18.3.2026 kl. 17.50 EET
Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen (Fennogens Investments S.A.)
Ålandsbanken Abp har mottagit en flaggningsanmälan enligt 9 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Fennogens Investments S.A. direkta andel av aktierna i Ålandsbanken Abp den 17 mars 2026 har minskat under tröskelvärdet om fem (5) procent. Efter transaktionen äger Fennogens Investments S.A. inga aktier i Ålandsbanken Abp.
Fennogens Investments S.A ägande efter transaktionen
|
|% av aktier och röster
(Summa A)
|% av aktier och röster genom finansiella instrument
(Summa B)
|Summan av %-andelarna
(A + B)
|Totalantalet aktier och röster i målbolaget
|Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds
|0,00
|0,00
|0,00
|15 410 664 aktier 138 457 286 röster
|Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)
|3,58% aktier 7,50% röster
|0,00
|3,58% aktier
7,50% röster
|A: Aktier och röster
|Aktieslag / typ av aktier
|Antal aktier och röster
|% av aktier och röster
|Direkt
(VPML 9:5)
|Indirekt
(VPML 9:6 and 9:7)
|Direkt
(VPML 9:5)
|Indirekt
(VPML 9:6 and
9:7)
|A‑aktier
(FI0009000103)
|0,00 aktier
0,00 röster
|0,00 aktier
0,00 röster
|0,00% aktier
0,00% röster
|0,00% aktier
0,00% röster
|B‑aktier
(FI0009001127)
|0,00
aktier
0,00 röster
|0,00 aktier
0,00 röster
|0,00% aktier
0,00% röster
|0,00% aktier
0,00% röster
|Summa A
|0,00 aktier
0,00 röster
|0,00% aktier
0,00% röster
Ytterligare information:
Peter Wiklöf
Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505
CEFO
Gregorio Rodriguez (primär kontakt)
Co-CEO
+352 661 32 32 35
gregorio.rodriguez@cefo.lu
Johanna Wallenius (sekundär kontakt)
Senior Investment Manager
+352 661 705 645
johanna.wallenius@cefo.lu