Ålandsbanken Abp: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen (Fennogens Investments S.A.)





Ålandsbanken Abp

Flaggningsanmälan

18.3.2026 kl. 17.50 EET

Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen (Fennogens Investments S.A.)

Ålandsbanken Abp har mottagit en flaggningsanmälan enligt 9 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Fennogens Investments S.A. direkta andel av aktierna i Ålandsbanken Abp den 17 mars 2026 har minskat under tröskelvärdet om fem (5) procent. Efter transaktionen äger Fennogens Investments S.A. inga aktier i Ålandsbanken Abp.

Fennogens Investments S.A ägande efter transaktionen





% av aktier och röster

(Summa A) % av aktier och röster genom finansiella instrument

(Summa B) Summan av %-andelarna

(A + B) Totalantalet aktier och röster i målbolaget Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 0,00 0,00 0,00 15 410 664 aktier 138 457 286 röster Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 3,58% aktier 7,50% röster 0,00 3,58% aktier

7,50% röster A: Aktier och röster Aktieslag / typ av aktier



Antal aktier och röster % av aktier och röster Direkt

(VPML 9:5) Indirekt

(VPML 9:6 and 9:7) Direkt

(VPML 9:5) Indirekt

(VPML 9:6 and

9:7) A‑aktier

(FI0009000103) 0,00 aktier

0,00 röster 0,00 aktier

0,00 röster 0,00% aktier

0,00% röster 0,00% aktier

0,00% röster B‑aktier

(FI0009001127) 0,00

aktier

0,00 röster 0,00 aktier

0,00 röster 0,00% aktier

0,00% röster 0,00% aktier

0,00% röster Summa A 0,00 aktier

0,00 röster 0,00% aktier

0,00% röster

Ytterligare information:

Peter Wiklöf

Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505

CEFO

Gregorio Rodriguez (primär kontakt)

Co-CEO

+352 661 32 32 35

gregorio.rodriguez@cefo.lu