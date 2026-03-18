Ålandsbanken Abp: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen (Fennogens Investments S.A.)

Ålandsbanken Abp
Flaggningsanmälan
18.3.2026 kl. 17.50 EET

Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen (Fennogens Investments S.A.)

Ålandsbanken Abp har mottagit en flaggningsanmälan enligt 9 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Fennogens Investments S.A. direkta andel av aktierna i Ålandsbanken Abp den 17 mars 2026 har minskat under tröskelvärdet om fem (5) procent. Efter transaktionen äger Fennogens Investments S.A. inga aktier i Ålandsbanken Abp.

Fennogens Investments S.A ägande efter transaktionen

 

 		% av aktier och röster
(Summa A)		% av aktier och röster genom finansiella instrument
(Summa B)		Summan av %-andelarna
(A + B)		Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds0,00 0,000,00 15 410 664 aktier 138 457 286 röster
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)3,58% aktier  7,50% röster0,003,58% aktier
7,50% röster		 
A: Aktier och röster
Aktieslag / typ av aktier

 		Antal aktier och röster% av aktier och röster
Direkt
(VPML 9:5)		Indirekt
(VPML 9:6 and 9:7)		Direkt
(VPML 9:5)		Indirekt
(VPML 9:6 and
9:7)
A‑aktier
(FI0009000103)		0,00 aktier
0,00 röster		0,00 aktier
0,00 röster		0,00% aktier
0,00% röster		0,00% aktier
0,00% röster
B‑aktier
(FI0009001127)		0,00
aktier
0,00 röster		0,00 aktier
0,00 röster		0,00% aktier
0,00% röster		0,00% aktier
0,00% röster
Summa A0,00 aktier
0,00 röster		0,00% aktier
0,00% röster
        

Ytterligare information:

Peter Wiklöf
Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505

CEFO
Gregorio Rodriguez (primär kontakt)
Co-CEO
+352 661 32 32 35
gregorio.rodriguez@cefo.lu

Johanna Wallenius (sekundär kontakt)
Senior Investment Manager
+352 661 705 645
johanna.wallenius@cefo.lu


Recommended Reading