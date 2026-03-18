VIVUS bekræfter, at prisnedsættelsen på QSIVA® nu er trådt i kraft i hele Norden og Polen

— Den nedsatte prisstruktur er nu tilgængelig for 798,86 kr. pr. flaske på apoteker i hele Danmark

AMSTERDAM, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VIVUS BV, et datterselskab af VIVUS LLC, et biofarmaceutisk selskab, der er dedikeret til udvikling og kommercialisering af innovative behandlinger med fokus på at fremme behandlinger for patienter med alvorlige medicinske tilstande og livstruende sygdomme, har i dag annonceret, at den nye prisnedsættelse på QSIVA® hårde kapsler med modificeret frigivelse af fentermin/topiramat nu er trådt i kraft i Danmark. Den opdaterede pris afspejler en gennemsnitlig omkostning på 26,63 DKK pr. dag, eller hvis man tager de komplette resultater for den højeste dosis fra de afgørende kliniske forsøg i betragtning, er det ca. 771 DKK pr. kg vægttab. Resultaterne kan variere fra person til person.

"Prisnedsættelsen på QSIVA er virkelig velkommen. Alt for ofte ser jeg patienter, der er tvunget til at ophøre med en medicin, der virker for dem, simpelthen fordi prisen er for høj. At sænke prisen er et skridt i retning af mere retfærdig adgang til effektiv fedmebehandling – uanset indkomst. Fedme er en kronisk sygdom, og for mange mennesker kræver det langvarig behandling og opfølgning. Medicin kan være en vigtig og effektiv del af behandlingen sammen med livsstilsstøtte. Lige så vigtigt er det, at patienterne drager fordel af struktureret, tværfaglig opfølgning, så behandlingen kan tilpasses individuelt – ved at vælge den rigtige løsning, justere dosis efter behov og støtte bæredygtige sundhedsvaner på lang sigt," siger Emilia Huvinen, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LT.

Ifølge 2025 World Obesity Atlas lever 14 % af danske voksne med fedme, og 46 % af voksne har et højt body mass index (BMI). Overvægt er forbundet med en øget risiko for alvorlige lidelser, herunder hjerte-kar-sygdomme, slagtilfælde og diabetes, som er blandt de hyppigste dødsårsager. Effektive behandlingsmuligheder som QSIVA kan hjælpe patienter med at opnå og opretholde et klinisk signifikant vægttab, hvilket bidrager til at forbedre deres langsigtede helbred og generelle velbefindende.

"Fedme er fortsat et stort folkesundhedsproblem i Danmark, der rammer millioner af mennesker og øger risikoen for alvorlige, kroniske sygdomme," siger John Amos, administrerende direktør hos VIVUS LLC. "Med denne prisnedsættelse, der nu er trådt i kraft, ønsker vi at forbedre adgangen til QSIVA og støtte sundhedspersonale og patienter i bekæmpelsen af fedme gennem evidensbaserede behandlingsmuligheder."

I fase III CONQUER-forsøget , et 56-ugers klinisk studie, viste QSIVA, at forsøgspersoner, der blev tildelt behandlingen, opnåede en vægttab på 7,8-10,9 procent (ITT-analyse) og en reduktion af taljemålet på 7,6–10,9 cm efter 56 ugers behandling. Forsøgspersoner, der blev behandlet med QSIVA i hele den 56 uger lange undersøgelsesperiode (komplet analyse af lægemidlet), opnåede en vægttab på 9,6-14,4 procent og en reduktion af taljemålet på 9,4-13,6 cm efter afsluttet behandling. Disse kliniske forsøg viste også, at phentermin/topiramat i kombination med en vægttabsdiæt og et træningsprogram resulterede i statistisk signifikante og klinisk vigtige reduktioner i forhold til placebo i vægt og taljeomkreds, kombineret med forbedringer i vigtige risikomarkører, der indikerer vægtrelaterede komorbiditeter, såsom systolisk og diastolisk blodtryk, triglycerider, fasteglukose og progression mod type 2-diabetes. QSIVA fås i middel- og højdoser, som er evalueret i fase III CONQUER-forsøget sammen med to andre dosisstyrker. Dosisvalget skal være individuelt og fastsættes af den behandlende læge på baggrund af patientens karakteristika, behandlingsrespons og tolerabilitet i overensstemmelse med den godkendte ordinationsinformation.

Om VIVUS

VIVUS er et biofarmaceutisk selskab, der er dedikeret til udvikling og kommercialisering af innovative behandlinger, som fokuserer på at fremme behandlinger for patienter med alvorlige, udækkede, medicinske behov. Yderligere oplysninger om virksomheden findes på https://vivus.com/ .

Om QSIVA

QSIVA (det europæiske handelsnavn for QSYMIA) er godkendt i Sverige, Danmark, Finland, Island og Polen. QSIVA anvendes som supplement til kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet for kronisk vægtkontrol hos voksne med en oprindelig kropsmasseindeks (BMI) på 30 kg/m2 eller mere (fedme) eller 27 kg/m2 eller mere (overvægt) hos patienter med mindst én vægtrelateret sygdom, såsom forhøjet blodtryk, type 2-diabetes eller forhøjet kolesterol. QSIVAs effekt på reduktionen af kardiovaskulær morbiditet og dødelighed er ikke fastslået. QSIVAs sikkerhed og effektivitet i kombination med andre produkter, der sigter mod vægttab, inklusive receptpligtig og håndkøbsmedicin og naturlægemidler, er ikke blevet fastlagt. Du kan finde flere oplysninger om QSIVA på QSIVA.eu . Hjemmesiden kan tilgås af sundhedsfaglige personer alene gennem registrering.

Vigtige sikkerhedsoplysninger om QSIVA

QSIVA® hårde kapsler med modificeret frigivelse af phentermin/topiramat er kontraindiceret under graviditet og hos kvinder i den fødedygtige alder, der ikke bruger særdeles effektiv prævention; hos patienter med glaukom; ved hyperthyreoidisme; hos patienter, der er i behandling eller inden for 14 dage efter behandling med monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere); hos patienter med overfølsomhed over for sympatomimetiske aminer, over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne i QSIVA.

QSIVA kan forårsage fosterskade. Det anbefales, at patienter der kan blive gravide, får foretaget en negativ graviditetstest, før de starter på QSIVA-behandling, får foretaget en graviditetstest hver måned og anvender meget effektiv prævention, mens de tager QSIVA. Hvis en patient bliver gravid, mens vedkommende indtager QSIVA, bør behandlingen standes med det samme, og patienten bør straks kontakte sin læge. De mest almindelige bivirkninger for voksne er paræstesi, svimmelhed, ændret eller hæmmet smagssans, søvnløshed, depression, forstoppelse og tør mund.

Fremadrettede udsagn

Vigtig information og advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Visse udsagn i denne pressemeddelelse er fremadrettede i henhold til definitionen i den amerikanske lov Private Securities Litigation Reform Act af 1995, med senere ændringer, og/eller omfattet af den såkaldte "Bespeaks Caution"-doktrin anvendt af domstolene i henhold til de føderale værdipapirloves bestemmelser om bekæmpelse af svig, samt øvrige, gældende bestemmelser i de føderale værdipapirlove. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på nuværende forventninger, ledelsens opfattelse og visse antagelser, som selskabets ledelse sidder inde med. Disse udsagn kan identificeres ved anvendelsen af fremadrettede ord, såsom "vil," "skal," "kan," "tror," "forventer," "fremskriver," "agter at," "forudser," "forudsiger," "bør," "planlægger," "sandsynligvis," "mulighed," "anslået," og "potentiel," og/eller negativ brug af disse eller lignende ord. Alle fremadrettede udsagn medtaget i dette dokument er baseret på selskabets nuværende forventninger, og selskabet påtager sig ingen forpligtelse om at opdatere disse fremadrettede udsagn, undtagen i det omfang det ellers kræves af lovgivningen.

Fremadrettede udsagn om QSIVA, herunder udsagn om klinisk effekt, sikkerhedsprofil, den forventede effekt af prisnedsættelsen på patienters adgang og kommerciel ydelse, samt dets rolle i langsigtet behandling af fedme, involverer væsentlig risici og usikkerheder, der kan forårsage, at faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der udtrykkes eller underforstås i denne pressemeddelelse.

Relaterede risici for QSIVA inkluderer de potentielle fordele ved prisnedsættelse for patienters adgang og optagelse, effekten på reviderede prissætningsstrategier på omsætning og kommerciel ydelse, den fortsatte succes for farmaceutiske partnerskaber i de nordiske lande og Polen, konkurrencemæssig udvikling på markedet for vægtkontrol, herunder injicerbare lægemidler, samt hvorvidt QSIVA fortsat er kommercielt succesfuld på de godkendte markeder.

Generelle risici omfatter evnen til at håndtere kommercielle programmer med succes på tværs af adskillige internationale markeder; myndigheders beslutninger hvad angår mærkning, fremstillingsprocesser, sikkerhed og/eller andre forhold, der kan påvirke tilgængeligheden eller det kommercielle potentiale for QSIVA; udfordringer med forsyningskæder; og konkurrencemæssig udvikling inden for området behandling af fedme og vægtkontrol.

Ovenstående faktorer, risici og usikkerheder er svære at forudsige, indeholder usikkerheder, der kan påvirke de faktiske resultater væsentligt, og kan være uden for selskabets kontrol. Nye faktorer, risici og usikkerheder opstår fra tid til anden, og det er ikke muligt for ledelsen af forudsige alle sådanne faktorer, risici og usikkerheder. Selvom selskabet tror på, at de antagelser, der ligger til grund for de fremadrettede udsagn, der medtages her, er forsvarlige, kan enhver antagelse være upræcis, og derfor kan ethvert af disse udsagn vise sig at være upræcis. I lys af de betragtelige usikkerheder, der ligger i de fremadrettede udsagn medtaget her, bør medtagelsen af en sådan oplysning ikke betragtes som oplysninger eller garantierklæringer fremsat af selskabet eller nogen anden person om, at selskabets mål og planer opnås. Disse fremadrettede udsagn vedrører udelukkende datoen, hvorpå de gives, eller en tidligere angivet dato, og selskabet har ingen pligt til at opdatere eller revidere nogle af de fremadrettede udsagn, hvad enten det drejer sig om nye udsagn, oplysninger, fremtidige begivenheder, ændringer i underliggende antagelser, eller andet, medmindre det kræves af lovgivningen. Denne meddelelse er udarbejdet i overensstemmelse med gældende værdipapirlovgivning, herunder EU's markedsmisbrugsforordning.

Kontakter

VIVUS BV

Tlf.: +31 20 262 0959