TOUAX : Résultats 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 18 mars 2026 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

RÉSULTATS 2025

Résultat net positif dans un contexte géopolitique et économique instable

Volume d’affaires 1 de 156,1 M€, en baisse de 5,4 %

EBITDA opérationnel 2 : 52,7 M€

Résultat Net part du Groupe : 1,7 M€, contre 3,9 M€ en 2024

« Dans un contexte de tensions économiques et géopolitiques fortes en 2025, le Groupe TOUAX a confirmé la résilience de son modèle et sa capacité d’adaptation. En dehors de l’Europe, le besoin en actifs mobiles liés aux infrastructures de transport est resté soutenu. Avec une offre diversifiée, des contrats long terme, et une présence forte sur différents segments d’activités complémentaires, le Groupe bénéficie de revenus récurrents lui permettant de traverser des situations économiques tendues en limitant la volatilité.

Le dynamisme des opérations de gestion d’actifs pour compte de tiers témoigne de la confiance de nos partenaires investisseurs dans la capacité du Groupe à offrir, sur le long terme, des rendements durables» indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

Les produits retraités des activités s’élèvent à 156,1 millions d’euros au 31 décembre 2025, en diminution de -8,9 millions d’euros principalement du fait de la baisse des volumes de fret ferroviaire européen avec des tensions dans le secteur du transport intermodal, et d’une baisse de la contribution de l’activité Divers après une année 2024 particulièrement élevée.

L’EBITDA opérationnel atteint 52,7 millions d’euros, en diminution de -6,3 millions d’euros sur l’année suite à la baisse des produits d’activités, soutenu par la bonne performance des activités Barges fluviales et Conteneurs malgré les ralentissements constatés sur les activités Wagons de Fret et Divers (avec un effet comparaison défavorable sur l’année)

Après prise en compte des dotations aux amortissements, des charges financières et de produits non récurrents, le résultat net part du Groupe s’élève à 1,7 million d’euros contre 3,9 millions d’euros en 2024.

La valeur nette comptable par action s’élève à 9,96 euros, soit une baisse de -14 % par rapport au 31 décembre 2024, essentiellement imputable à un effet devise défavorable.

Les gérants proposeront à l’Assemblée Générale des actionnaires du 10 juin 2026 un dividende de 0,10 d’euros par action.

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2025 ont été arrêtés par le Conseil de Gérance le 17 mars 2026 et présentés au Conseil de Surveillance le 18 mars 2026. Les procédures d’audit sont en cours.

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

(en millions d'euros) Déc. 2025 Déc. 2024 Variation Produits retraités (*) des activités 156,1 165,0 -5 % Wagons de Fret 55,5 58,1 -4 % Barges Fluviales 15,7 14,8 6 % Conteneurs 72,0 70,9 1 % Divers et éliminations 12,9 21,1 -39 % EBITDA Opérationnel 52,7 59,0 -11% Résultat opérationnel courant 21,1 26,2 -19 % Autres produits et charges opérationnels 0,0 0,4 - Résultat opérationnel 21,1 26,6 -21 % Résultat financier -21,9 -21,9 -0,1 % Résultat courant avant impôt -0,8 4,7 - Impôt sur les sociétés 2,5 -1,6 - Résultat des activités cédées 0,0 1,5 - Résultat net part du Groupe 1,7 3,9 -56 % Résultat net par action (€) 0,25 0,56 -56% (en millions d'euros) Déc. 2025 Déc. 2024 Variation Total Bilan 567,7 611,4 -7 % Immobilisations corporelles nettes et stocks 452,9 499,1 -9 % Capitaux propres part du Groupe 69,8 81,6 -14 % Endettement financier net (a) 310,0 304,7 2 % Flux opérationnels de trésorerie (b) 3,7 16,6 -78 % Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c) 64,0 % 59,0 % 8 % (a) Incluant 258,6 millions d’euros de dettes sans recours au 31 décembre 2025. L’endettement financier net prend en compte la valeur des instruments dérivés actifs et passifs (0,3 million d’euros) (b) Les flux opérationnels intègrent 34,8 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (47,6 millions d’euros en 2024) (c) LTV : Endettement financier brut / Total actifs hors goodwill et immobilisations incorporelles



(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.



Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA opérationnel, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

UN REPLI MODÉRÉ DE L’ACTIVITÉ DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE INCERTAIN

Les produits retraités des activités s’élèvent à 156,1 millions d’euros en 2025 – dont 142,0 millions d’euros pour l’activité en propriété et 13,8 millions d’euros pour l’activité de gestion – en baisse de 8,9 millions d’euros (-5,4 %) par rapport à 2024. À devise et périmètre constants, la variation est de -3,0 %.

L’activité en propriété est en recul, à 142,0 millions d’euros à fin décembre 2025 (-10,5 millions d’euros). Cette diminution s’explique par la baisse du chiffre d’affaires locatif (-6,7 millions d’euros) principalement sur la division Wagons de Fret, et la baisse des ventes de matériels en propriété pour -6,7 millions d’euros imputable à l’activité de Constructions Modulaires. À l’inverse, les prestations annexes ont progressé de 2,9 millions d’euros : la division Conteneurs a bénéficié de la hausse des pick-up charges sur les locations premier voyage, avec le dynamisme de l’activité de négoce de conteneurs neufs.

L’activité de gestion pour compte d’investisseurs tiers s’élève à 13,8 millions d’euros, en progression de 1,3 million d’euros. Elle bénéficie d’un rythme régulier d’opérations et d’une augmentation des commissions de syndication dans les activités Conteneurs et Wagons de Fret (+1,0 million d’euros au total).

DES PERFORMANCES CONTRASTÉES SELON LES ACTIVITÉS ET LES ZONES GÉOGRAPHIQUES

Les revenus retraités de la division Wagons de Fret s’élèvent à 55,5 millions d’euros au 31 décembre 2025, en baisse de 2,6 millions d’euros (-4,5 %).

L’activité en propriété décroît de 4,8 millions d’euros sur l’année, à 50,6 millions d’euros au 31 décembre 2025. Cette diminution s’explique par le ralentissement constaté depuis mi-2024 sur le segment de l’intermodal européen, affectant le chiffre d’affaires locatif (-3,0 millions d’euros) et les prestations annexes (-2,2 millions d’euros). Le taux d’utilisation moyen est en recul de -5,7 points sur un an, à 80,5 % au 31 décembre 2025.

Le Groupe étant diversifié, il bénéficie cependant du dynamisme du marché indien qui lui permet d’assurer un taux d’utilisation local stable à 100 %, porté par la montée en puissance des nouveaux corridors dédiés au fret ferroviaire.

Grâce aux syndications réalisées pendant l’année, l’activité de gestion pour compte de tiers augmente de 2,2 millions d’euros, avec un chiffre d’affaires de 4,9 millions d’euros à fin décembre 2025.

Les revenus retraités de la division Barges Fluviales affichent une légère augmentation de 0,8 million d’euros, à 15,7 millions d’euros. La hausse de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin (+1,6 million d’euros) et la vente d’actifs détenus en propre (+0,6 million d’euros) absorbent la baisse de -2,0 millions d’euros des activités de syndication de matériels qui avaient été significatives en 2024.

Les revenus retraités de la division Conteneurs s’élèvent à 72,0 millions d’euros en 2025, en hausse de 1,0 million d’euros démontrant une bonne résilience des échanges qu’ils soient régionaux ou internationaux, malgré les incertitudes liées à la géopolitique et aux politiques douanières mondiales.

L’activité en propriété se maintient avec un chiffre d’affaires de 64,1 millions d’euros en 2025 (+0,3 %). Le chiffre d’affaires locatif diminue de 4,0 millions d’euros, en raison d’une base de comparaison défavorable avec 2024 où la facturation, entièrement dépréciée, d’un client en faillite avait été comptabilisée, gonflant artificiellement le chiffre d’affaires et les provisions clients, et expliquant l’essentiel de la variation.

En revanche, les prestations annexes (pick-up charges) et les ventes de conteneurs neufs (négoce) augmentent significativement (+4,2 millions d’euros au total).

Avec l’intérêt continu des investisseurs pour les actifs logistiques intermodaux, l’activité de gestion pour compte de tiers est en progression de 0,8 million d’euros à 7,9 millions d’euros (hausse des commissions de syndication et des commissions sur ventes de conteneurs appartenant aux investisseurs).

Enfin, les revenus de l’activité de vente de Constructions Modulaires présentés dans la ligne « Divers » sont plus faibles à 12,7 millions d’euros après une année 2024 particulièrement élevée (-8,4 millions d’euros).

UNE PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE EN LIEN AVEC LA PERFORMANCE DES ACTIVITÉS

La diminution des revenus, constatée notamment sur la division Wagons de Fret et l’activité de vente de Constructions Modulaires, a directement impacté la profitabilité opérationnelle du Groupe. Cette tendance se traduit par un recul de l’EBITDA opérationnel, reflétant les effets combinés de la baisse du chiffre d’affaires locatif et d’une base de comparaison défavorable par rapport à l’exercice précédent.

L’EBITDA opérationnel atteint 52,7 millions d’euros, en recul de 6,3 millions d’euros.

L’EBITDA opérationnel de la division Wagons de Fret diminue de 1,7 million d’euros, à 30,4 millions d’euros, impacté principalement par la baisse de l’activité locative sur le segment intermodal européen.

La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA opérationnel de 5,1 millions d’euros sur l’année, en baisse de 1,8 million d’euros du fait d’une base de comparaison défavorable sur l’activité de gestion par rapport à 2024. Les dépenses opérationnelles – liées à la hausse parallèle de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin – affichent une hausse de 1,7 million d’euros, sans impact sur la profitabilité.

L’EBITDA opérationnel de la division Conteneurs est en hausse de 1,4 million d’euros. Sur l’activité en propriété, l’amélioration de la marge résulte de la croissance du volume d’affaires de négoce de conteneurs neufs, bien qu’engendrant mécaniquement une hausse du coût des ventes de 1,4 million d’euros. Les dépenses opérationnelles reculent de 2,0 millions d’euros, notamment grâce à la baisse des provisions pour clients douteux et sur stocks (-3,8 millions d’euros), après l’enregistrement en 2024 d’une provision exceptionnelle liée à la faillite d’un client.

L’EBITDA opérationnel de l’activité de vente de Constructions Modulaires diminue de 3,8 millions d’euros, à 1,2 million d’euros avec moins de ventes en 2025.

Les dotations aux amortissements et provisions du Groupe diminuent de 1,2 million d’euros et s’élèvent à -31,6 millions au 31 décembre 2025.

Le Résultat opérationnel courant s’établit à 21,1 millions d’euros, en baisse de 5,0 millions d’euros par rapport à 2024, et le Résultat financier est stable à -21,9 millions d’euros.

Un produit d’impôt de 2,5 millions d’euros est constaté en 2025 grâce à la résolution d’un litige fiscal de 4,0 millions de dollars pour la division Conteneurs.

Pour rappel, à fin décembre 2024, un résultat sur activités cédées de 1,5 million d’euros avait été comptabilisé, ainsi qu’un produit net non récurrent de 0,4 million d’euros.

Le Résultat net part du Groupe s’élève ainsi à 1,7 million d’euros, en baisse de 2,2 millions d’euros comparé à 2024.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE

Au 31 décembre 2025, malgré le résultat net positif, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 69,8 millions d’euros, en diminution de 11,7 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2024. Cette baisse s’explique par les écarts de conversion négatifs de -11,0 millions d’euros liés à la forte baisse du dollar par rapport à l’euro sur l’année (de 1 € = 1,039 $ à 1 € = 1,175 $, soit une variation négative de -13 %).

Le total des postes Immobilisations corporelles nettes et Stocks, intégrant l’ensemble de matériels détenus par TOUAX, s’élève à 452,9 millions d’euros contre 499,1 millions d’euros au 31 décembre 2024. Cette évolution inclut un effet de conversion significatif de -29,3 millions d’euros, suite à la baisse du dollar.

L’endettement financier net augmente de 5,3 millions d’euros sur l’année, pour s’élever à 310,0 millions d’euros. Cette augmentation s’explique par la gestion proactive du Groupe TOUAX, lui permettant de saisir des opportunités ciblées auprès de ses partenaires sur les différents marchés de dette.

Le ratio de « Loan to Value » de TOUAX reste solide. Calculé sur une base consolidée et en euros, cet indicateur s’élève à 64 % à fin décembre 2025, contre 63,7 % à fin juin 2025 et 59,0 % au 31 décembre 2024.

La trésorerie consolidée affiche un niveau confortable de 47,6 millions d’euros au 31 décembre 2025, contre 48,9 millions d’euros à fin 2024.

UNE PERFORMANCE ACTIONNARIALE IMPACTÉE PAR LA BAISSE DU DOLLAR

Malgré le contexte global, la performance intrinsèque du Groupe permet une récurrence dans la distribution du dividende. Pour 2026, les gérants proposeront ainsi à l’Assemblée Générale des actionnaires du 10 juin 2026 le versement d’un dividende de 10 centimes par action.

La valeur nette comptable par action s’élève à 9,96 euros, soit une baisse de -14 % par rapport au 31 décembre 2024. Le Groupe étant profitable, cette baisse est due essentiellement à la baisse du dollar et de la roupie indienne générant un impact de -11,0 millions d’euros sur les capitaux propres.

Pour rappel, la stratégie de l’entreprise est d’opter pour une couverture systématique et naturelle du risque de change sur son passif : les activités générant des revenus en $ sont financées en $. Concernant ses actifs et fonds propres investis dans ses filiales en $, le montant n’est pas couvert, pouvant ainsi créer des variations de change sur le bilan (mais sans impact sur le compte de résultat).

TOUAX a pour objectif de maximiser la performance actionnariale, notamment par la progression de la valeur nette comptable par action et par le versement de dividendes.

Sur les six dernières années, la performance actionnariale moyenne est de +6,77 % CAGR (augmentation de la VNC par action + dividendes versés).

DES PERSPECTIVES BIEN ORIENTÉES À LONG TERME MAIS PLUS INCERTAINES À COURT TERME

Les incertitudes géopolitiques, les conflits mondiaux, les menaces américaines sur les droits de douane et la faiblesse de la croissance européenne (impactant notamment le transport ferroviaire intermodal) fragilisent la dynamique de croissance des échanges.

TOUAX aborde l’avenir avec prudence pour l’ensemble de ses activités, en se basant sur une veille stratégique approfondie et un pilotage renforcé de gestion des risques, afin d'investir de façon opportune et maîtrisée et de limiter les incertitudes. La tendance de fond reste favorable pour l’ensemble des activités du Groupe : l’essor de l’e-commerce, les besoins croissants en logistique dans un monde qui se complexifie, et la demande pour des solutions de transport respectueuses de l’environnement (intermodaux, ferroviaires et fluviaux) sont des soutiens forts à nos activités.

En 2026, tout en conservant une politique d'investissement prudente, TOUAX poursuivra ses investissements de manière équilibrée entre ses différentes activités. Nous continuerons à innover et à renforcer nos standards d’exécution, dans une logique de service irréprochable, pour un impact environnemental maîtrisé et une création de valeur durable pour nos clients, partenaires et parties prenantes.

UN ENGAGEMENT SUR SA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE RÉCOMPENSÉ PAR LES NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

En offrant des solutions de location, vente et gestion de matériels de transport intermodaux, ferroviaires et fluviaux, TOUAX est un acteur clé des transports bas carbone et continue à mettre en œuvre son plan d’actions en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale pour une économie décarbonée.

Cet engagement est validé par l’amélioration des notations extra-financières en 2025 : TOUAX a obtenu un score EcoVadis de 81/100 (médaille d’or, +2 points par rapport à 2024), se plaçant dans le top 3 % des sociétés évaluées par EcoVadis tous secteurs d’activité confondus ; et une note de 79/100 (médaille d’or, +4 points) lors de sa dernière évaluation Ethifinance Ratings réalisée sur les PME européennes cotées, se classant à la deuxième place du secteur Industrie, sous-secteur Transports.

Sur l’année 2024, le Groupe estime que ses activités Barges Fluviales et Wagons de Fret ont permis d’éviter l’émission de 1 374 000 tonnes de CO 2 par rapport au transport routier, soit près de 7 fois les émissions carbone du Groupe de l’année, contribuant ainsi de manière significative à la décarbonation du transport de marchandises.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

19 mars 2026 : Présentation des résultats annuels 2025 (visioconférence en anglais)

10 juin 2026 : Assemblée Générale des actionnaires

16 septembre 2026 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français 17 septembre 2026 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais



Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est coté à Paris sur Euronext Growth® Paris (ALTOU - Code ISIN FR0000033003)

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 +33 1 46 96 18 00

ANNEXES

1 - Analyse des produits retraités des activités

Produits retraités des activités T1 2025



T2 2025



T3 2025



T4 2025



2025



T1 2024



T2 2024



T3 2024



T4 2024



2024



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 17 136 17 781 16 306 15 530 66 754 19 381 18 108 17 524 18 424 73 437 -6 683 Prestations annexes 4 728 4 064 3 540 4 466 16 798 3 021 3 939 3 083 3 843 13 886 2 912 Ventes de matériels détenus en propre 14 731 16 521 14 511 12 681 58 444 12 213 15 898 18 806 18 215 65 132 -6 688 Total Activité en propriété 36 595 38 366 34 357 32 678 141 996 34 615 37 945 39 412 40 482 152 455 -10 459 Total Activité de gestion 2 204 6 294 1 549 3 796 13 843 1 765 6 096 1 683 3 000 12 544 1 299 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 211 0 19 14 244 0 5 0 10 14 230 Total Autres 211 0 19 14 244 0 5 0 10 14 230 Total Produits retraités des activités 39 010 44 660 35 925 36 487 156 083 36 380 44 046 41 095 43 492 165 013 -8 930

2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée

Produits des activités 2025 Retraitement



2025 2024 Retraitement



2024 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 66 754 66 754 73 437 73 437 Prestations annexes 20 882 -4 084 16 798 17 040 -3 154 13 886 Ventes de matériels détenus en propre 58 444 58 444 65 132 65 132 Total activité en propriété 146 080 -4 084 141 996 155 609 -3 154 152 455 Total activité de gestion 36 048 -22 205 13 843 42 910 -30 366 12 544 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 244 244 14 14 Total Autres 244 0 244 14 0 14 Total Produits des activités 182 372 -26 289 156 083 198 533 -33 520 165 013



3 - Détail des produits retraités des activités par division

Produits retraités des activités T1 2025



T2 2025



T3 2025



T4 2025



2025



T1 2024



T2 2024



T3 2024



T4 2024



2024



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 11 410 12 144 11 059 10 537 45 150 12 234 12 125 11 978 11 839 48 176 -3 026 Prestations annexes 863 725 742 1 211 3 541 1 137 1 555 1 203 1 894 5 789 -2 248 Ventes de matériels détenus en propre 651 392 246 591 1 880 136 332 143 804 1 415 465 Total Activité en propriété 12 924 13 261 12 046 12 340 50 571 13 507 14 012 13 324 14 537 55 380 -4 809 Total Activité de gestion 520 1 268 554 2 598 4 941 746 882 543 546 2 716 2 225 Total Wagons de Fret 13 444 14 529 12 601 14 938 55 512 14 253 14 894 13 866 15 083 58 096 -2 584 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 904 2 052 1 909 1 795 7 660 1 749 1 908 1 824 1 826 7 307 353 Prestations annexes 1 520 1 646 1 662 1 535 6 363 1 196 1 311 1 282 949 4 738 1 625 Ventes de matériels détenus en propre 297 0 299 0 596 1 0 0 0 1 595 Total Activité en propriété 3 721 3 698 3 870 3 330 14 619 2 946 3 219 3 106 2 775 12 046 2 573 Total Activité de gestion 629 105 159 153 1 046 32 1 674 56 1 027 2 789 -1 743 Total Barges Fluviales 4 350 3 803 4 029 3 483 15 665 2 978 4 893 3 162 3 803 14 835 830 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 3 822 3 585 3 339 3 198 13 944 5 394 4 071 3 717 4 755 17 937 -3 993 Prestations annexes 2 345 1 693 1 136 1 720 6 894 688 1 073 598 1 000 3 359 3 535 Ventes de matériels détenus en propre 9 811 13 083 11 708 8 664 43 266 8 955 9 365 12 861 11 429 42 610 656 Total Activité en propriété 15 978 18 361 16 183 13 582 64 104 15 037 14 509 17 176 17 184 63 906 198 Total Activité de gestion 1 055 4 921 836 1 045 7 856 987 3 540 1 085 1 427 7 039 817 Plus ou moins-values de cession non récurrentes -2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -2 Total Autres -2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -2 Total Conteneurs 17 031 23 282 17 019 14 627 71 958 16 024 18 049 18 261 18 611 70 945 1 013 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 0 0 0 0 0 4 4 4 3 17 -17 Ventes de matériels détenus en propre 3 972 3 046 2 258 3 426 12 702 3 121 6 201 5 802 5 982 21 106 -8 404 Total Activité en propriété 3 972 3 046 2 258 3 426 12 702 3 125 6 205 5 807 5 985 21 123 -8 421 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 213 0 19 14 246 0 5 0 10 14 232 Total Autres 213 0 19 14 246 0 5 0 10 14 232 Total Divers & éliminations 4 185 3 046 2 277 3 439 12 948 3 125 6 210 5 807 5 995 21 137 -8 189 Total Produits retraités des activités 39 010 44 660 35 925 36 487 156 083 36 380 44 046 41 095 43 492 165 013 -8 930





1 Le volume d’affaires correspond aux produits retraités des activités.

2 L’EBITDA opérationnel correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et pertes de valeur

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