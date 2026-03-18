Landsbankinn hf.: Niðurstöður aðalfundar Landsbankans 2026

Aðalfundur Landsbankans sem haldinn var í Reykjastræti 18. mars 2026 samþykkti að greiða samtals 34,9 milljarða króna í arð til hluthafa á árinu 2026.
Annars vegar voru samþykktar tvær reglulegar arðgreiðslur vegna reikningsársins 2025, samtals að fjárhæð 18,9 milljarðar króna, sem samsvarar um 50% af hagnaði ársins. Hins vegar var samþykkt sérstök arðgreiðsla að fjárhæð 16,1 milljarður króna. Gjalddagi fyrri reglulegu arðgreiðslunnar og sérstöku arðgreiðslunnar er 25. mars 2026. Seinni reglulega arðgreiðslan verður greidd 16. september 2026.
Á fundinum flutti Jón Þorvarður Sigurgeirsson, formaður bankaráðs, skýrslu bankaráðs fyrir árið 2025 og Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri, fjallaði um rekstur, stefnu og starfsemi bankans. Ávarp Jóns er aðgengilegt á vef bankans.
Ársreikningur bankans fyrir árið 2025 var samþykktur sem og tillögur um starfskjarastefnu, þóknun bankaráðsmanna og heimild til kaupa á eigin hlutum. Þá var samþykkt tillaga um að bankaráð skuli skipað fimm bankaráðsmönnum í stað sjö.
Eftirtaldir voru kjörnir aðal- og varamenn í bankaráð Landsbankans fram til næsta aðalfundar:
Aðalmenn
- Jón Þorvarður Sigurgeirsson
- Eva Halldórsdóttir
- Rebekka Jóelsdóttir
- Þór Hauksson
- Örn Guðmundsson
Varamenn
- Kristján Þ. Davíðsson
- Stefanía G. Halldórsdóttir
Jón Þorvarður Sigurgeirsson var kjörinn formaður bankaráðs.
Hjörleifur Pálsson var kjörinn sem utanaðkomandi nefndarmaður í endurskoðunarnefnd félagsins. Ríkisendurskoðandi var kjörinn endurskoðandi félagsins fyrir rekstrarárið 2026. Í samræmi við heimildir ríkisendurskoðanda til að útvista verkefnum sínum hefur hann tilnefnt í framhaldi af útboði um verkefnið endurskoðunarfyrirtækið PricewaterhouseCoopers ehf. til að annast endurskoðun ársreikninga 2026.
Nánari upplýsingar veita:
Rúnar Pálmason, upplýsingafulltrúi, samskipti@landsbankinn.is
Hanna Kristín Thoroddsen, fjárfestatengsl, fjárfestatengsl@landsbanki.is
Viðhengi