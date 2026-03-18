ACHÈVEMENT DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR UN MONTANT TOTAL DE 1 462 MILLIONS D’EUROS

Information réglementée

Paris, le 18 mars 2026

Société Générale annonce l’achèvement de son programme de rachat d’actions d’un montant de 1 462 millions d’euros à des fins d’annulation annoncé le 6 février 2026 relatif à la distribution ordinaire au titre de l’exercice fiscal 2025.

Société Générale a ainsi racheté 20 964 286 actions qui seront ultérieurement annulées.

Les achats d’actions réalisés* du 16 au 18 mars 2026 sont présentés ci-après.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

* Les achats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 21 novembre 2025, relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 16 au 18 mars 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-mars-26 FR0000130809 626 470 65,0216 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-mars-26 FR0000130809 314 137 64,9573 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-mars-26 FR0000130809 40 452 64,9279 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-mars-26 FR0000130809 48 941 64,9112 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-mars-26 FR0000130809 513 132 65,8168 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-mars-26 FR0000130809 190 378 65,8794 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-mars-26 FR0000130809 20 312 65,6967 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-mars-26 FR0000130809 25 281 65,6553 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-mars-26 FR0000130809 428 866 67,7679 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-mars-26 FR0000130809 229 198 67,6645 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-mars-26 FR0000130809 30 000 67,7016 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-mars-26 FR0000130809 40 000 67,7009 AQEU TOTAL 2 507 167 66,0358

Société Générale



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