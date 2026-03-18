Forløb af ordinær generalforsamling den 18. marts 2026

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Stege, den 18. marts 2026

Selskabsmeddelelse nr. 04/2026

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 18. marts 2026:

Jf. vedtægternes §6 havde bestyrelsen udpeget advokat Søren Storgaard, DreistStorgaard Advokater A/S i Køge til dirigent for generalforsamlingen.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 4.945.000 kr. svarende til 12,36 procent af kapitalen og 157.187 stemmer, svarende til 7,86 procent.

Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.

Fremlæggelse af årsrapport for 2025 med revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt.

Vederlagsrapport for 2025 blev fremlagt til vejledende afstemning og blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelseshonorar i 2026 blev fremlagt og blev enstemmigt godkendt.

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens indstilling om udbetaling af

4 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr. Udbyttet udgør 15,4 procent af årets resultat efter skat.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg, som blev valgt:

Reg. revisor Bente Bille

Administrationschef Betina Monberg

Godsejer Carl Gustav Scavenius

Virksomhedsejer Christian Petersen

Selvstændig Dorthe Dahlin Irvold

PR, Marketing og produktionsmedarbejder Emilie Storm Petersen

Chefkonsulent Erik Rishøj Jensen

Direktør Frederik Meding

Senior Supply Chain & AQ Manager Gitte Holland Eriksen

Selvstændig Jakob Helles

Møde- og eventprojektleder Loise Emilie Greve

Bager og konditormester Michael Nielsen

Adm. Direktør Therese Stein Brorsen

Malermester Willi Becke

Dirigent Søren Storgaard ønskede de genvalgte repræsentantskabsmedlemmer tillykke med valget.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev enstemmigt genvalgt som revisor

Forslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskabet eller aktionærer

Der var ikke modtaget nogen forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

Eventuelt

Der var ikke noget under dette punkt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til bankdirektør Per Sjørup Christiansen på telefon 5586 1526, e-mail: psc@moensbank.dk

Med venlig hilsen

Møns Bank A/S

Per Sjørup Christiansen

Bankdirektør

