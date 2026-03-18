Forløb af ordinær generalforsamling den 18. marts 2026

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Stege, den 18. marts 2026
Selskabsmeddelelse nr. 04/2026
Generalforsamlingsforløb
Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 18. marts 2026:
Jf. vedtægternes §6 havde bestyrelsen udpeget advokat Søren Storgaard, DreistStorgaard Advokater A/S i Køge til dirigent for generalforsamlingen.
På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 4.945.000 kr. svarende til 12,36 procent af kapitalen og 157.187 stemmer, svarende til 7,86 procent.
- Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
- Fremlæggelse af årsrapport for 2025 med revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt.
- Vederlagsrapport for 2025 blev fremlagt til vejledende afstemning og blev enstemmigt godkendt.
- Bestyrelseshonorar i 2026 blev fremlagt og blev enstemmigt godkendt.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens indstilling om udbetaling af
4 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr. Udbyttet udgør 15,4 procent af årets resultat efter skat.
- Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg, som blev valgt:
- Reg. revisor Bente Bille
- Administrationschef Betina Monberg
- Godsejer Carl Gustav Scavenius
- Virksomhedsejer Christian Petersen
- Selvstændig Dorthe Dahlin Irvold
- PR, Marketing og produktionsmedarbejder Emilie Storm Petersen
- Chefkonsulent Erik Rishøj Jensen
- Direktør Frederik Meding
- Senior Supply Chain & AQ Manager Gitte Holland Eriksen
- Selvstændig Jakob Helles
- Møde- og eventprojektleder Loise Emilie Greve
- Bager og konditormester Michael Nielsen
- Adm. Direktør Therese Stein Brorsen
- Malermester Willi Becke
Dirigent Søren Storgaard ønskede de genvalgte repræsentantskabsmedlemmer tillykke med valget.
- Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev enstemmigt genvalgt som revisor
- Forslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskabet eller aktionærer
Der var ikke modtaget nogen forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
- Eventuelt
Der var ikke noget under dette punkt.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til bankdirektør Per Sjørup Christiansen på telefon 5586 1526, e-mail: psc@moensbank.dk
Med venlig hilsen
Møns Bank A/S
Per Sjørup Christiansen
Bankdirektør
