NEOLIFE franchit une étape clé dans sa stratégie RSE et obtient la médaille d’argent EcoVadis

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), leader européen des bio-composites pour la construction durable, annonce qu’Ecovadis(1) lui a décerné la médaille d’argent, obtenue grâce à une note de 73/100. Ce score positionne l’entreprise dans le top 15% des sociétés les plus responsables au monde.

NEOLIFE a ainsi démontré l’application de sa politique RSE à travers des résultats mesurables sur 4 piliers fondamentaux : Environnement, Social et Droits Humains, Ethique et Achats Responsables.

La Société s’illustre particulièrement sur le pilier « Environnement » avec une note exceptionnelle de 90/100, concrétisant ainsi ses engagements historiques.





Un atout commercial majeur

Cette distinction témoigne de l’ancrage profond des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance au cœur de l’ADN de NEOLIFE. Cette stratégie pilotée par la Direction avec l’appui d’un comité dédié, repose sur une collaboration étroite avec toutes les parties prenantes de l’entreprise. Face aux exigences croissantes des donneurs d’ordre publics et privés, cette performance incarne un levier de différenciation commerciale majeur sur notre marché.





Des solutions déjà alignées sur les futurs standards du marché

Le secteur du bâtiment connaît une transformation profonde visant à réduire son empreinte carbone, sous l’impulsion des réglementations européennes et françaises, notamment la RE2020 et ses futures évolutions (RE2025/2028/2031). La décarbonation constitue ainsi l’un des enjeux majeurs des années à venir pour toute la filière.

Dans ce contexte, NEOLIFE intensifie le développement de solutions constructives éco-conçues, bas carbone et recyclables, en cohérence avec les besoins et attentes du marché. L’entreprise intègre durablement ces enjeux sur l’ensemble de sa chaîne de valeur : achats responsables, processus de production, transport, chantiers et cycle de vie des matériaux.





Un plan d’action durable et structurant à l’horizon 2030

Porté par une volonté d’amélioration continue, NEOLIFE structure sa trajectoire autour d’objectifs ambitieux et concrets :

• Obtenir la certification PEFC d’ici fin 2026, pour l’entreprise et pour ses principaux fournisseurs

• Réduire de 20 % ses émissions carbone Scope 1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes liées à l’énergie) d’ici 2030

• Réduire de 20 % sa consommation énergétique par m² de produit fabriqué d’ici 2030

• Revaloriser ou recycler 100 % de ses déchets de production

L’entreprise prévoit également de mettre en place, à l’issue d’un audit préalable, un reporting extra-financier adapté à sa structure.





Une étape qui ouvre de nouvelles ambitions

Cette médaille Ecovadis marque une étape clé dans la trajectoire de NEOLIFE et vient consolider son développement articulé autour de 3 axes stratégiques :

• Concevoir de nouveaux matériaux bio-composites encore plus décarbonés

• Développer de nouvelles applications brevetées et certifiées

• Etendre son territoire commercial en France et en Europe

L’objectif de NEOLIFE est ancré : poursuivre le renforcement de ses standards en matière de performance environnementale, sociale, d’éthique et d’achats responsables, afin d’étendre sa position de partenaire de référence auprès des acteurs de la construction.





Pour lire l’article associé : cliquez ici





Pour plus d’informations : www.neolife.fr

CONTACT NEOLIFE : investors@neolife.fr

Pièce jointe