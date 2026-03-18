התראת מועד אחרון לתביעה נגד RARE: רוזן, יועץ למשקיעים מיומן, מעודד משקיעים ב-Ultragenyx Pharmaceutical Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני מועד אחרון חשוב בתביעה ייצוגית לניירות ערך – RARE

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מזכיר לרוכשים את המניות הרגילות של Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (נאסד"ק: RARE) בין התאריכים 3 באוגוסט 2023 עד 26 בדצמבר 2025, שני התאריכים כוללים ("תקופת המחלוקת"), את המועד האחרון החשוב של 6 באפריל 2026 להגשת תביעה ייצוגית בניירות ערך.

מה החשיבות: אם רכשתם מניות רגילות של Ultragenyx במהלך תקופת המחלוקת, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד חברת Ultragenyx, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=52472, או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com. כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 6 באפריל 2026. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות.

במה מדובר :לפי התביעה, הנתבעים סיפקו למשקיעים מידע מהותי בנוגע לתוצאות הצפויות של Ultragenyx למחקרי Phase III Orbit and Cosmic Studies, שבדקו setrusumab (UX 143) בחולים עם אוסטאוגנזיס אימפרפקטה ("OI"). הצהרות הנתבעים כללו, בין היתר, ביטחון ביכולתו של setrusumab לגרום בסופו של דבר לירידה בשיעור השברים השנתי של מטופלי OI, לצד ביטחון בעיצובי המחקר להוכיח יכולת כזו ולהפחית שונות בבדיקות שעלולה להפריע לתוצאה זו.

התביעה טוענת כי הנתבעים סיפקו הצהרות חיוביות אלו למשקיעים, ובמקביל הפיצו הצהרות שקריות ומטעות באופן מהותי ו/או הסתירו עובדות שליליות מהותיות בנוגע למצב האמיתי של הפוטנציאל של סטרוסומאב, כמו גם לסיכון האמיתי הטמון בפרוטוקולי המחקר שהוצגו; יש לציין כי בעוד שסטרוסומאב אכן מגביר את צפיפות העצם החומרית, עלייה זו אינה מתואמת לירידה בשיעורי השברים השנתיים או אחרת, כי סביר הרבה יותר שמחקרי שלב III של Orbit ו-Cosmic הצליחו להדגים קשר כזה ממה שטענה ההנהלה. התביעה טוענת כי הצהרות כאלה בהיעדר עובדות מהותיות אלו גרמו לבעלי המניות של Ultragenyx לרכוש ניירות ערך של Ultragenyx במחירים מנופחים באופן מלאכותי. כאשר הפרטים האמיתיים נכנסו לשוק, התביעה טוענת כי המשקיעים סבלו נזקים.

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Ultragenyx, היכנסו ל- https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=52472 או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים, במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל case@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

