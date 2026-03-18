Budget du Québec 2026-2027 : l’APCIQ appelle à des mesures structurantes pour favoriser un accès responsable à la propriété

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite du dépôt d’un budget décevant pour le secteur de l’habitation, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) souhaite rappeler l’importance de mettre en place des mesures structurantes pour améliorer l’accès à la propriété et assurer un fonctionnement sain et transparent du marché immobilier.

« L’accès à la propriété demeure un objectif fondamental pour des milliers de ménages québécois. Les décisions du gouvernement devraient soutenir cet objectif. C’est pourquoi nous souhaitons exprimer notre déception quant à l’absence de mesures en la matière dans le budget 2026-2027. Nous allons continuer nos représentations pour obtenir des gains pour les ménages québécois, notamment en lien avec le fardeau fiscal lié à l’achat d’une propriété », déclare Simon Langelier, Directeur des relations gouvernementales à l’APCIQ.

Dans son mémoire prébudgétaire présenté au cabinet du ministre des Finances, l’APCIQ proposait un éventail de mesures fiscales visant à réduire le coût initial de l’achat, améliorer la liquidité des ménages au moment de l’acquisition et faciliter l’accès à la propriété pour les premiers acheteurs, sans exercer de pression à la hausse sur les prix. Notamment, l’exonération ou remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs, de façon temporaire de 2026 à 2029, ainsi que le paiement en plusieurs versements de cette taxe étaient proposés. Ces propositions ne se retrouvent nulle part dans le budget.

L’APCIQ rappelle que l’accès à la propriété repose sur plusieurs facteurs structurants :

un niveau d’offre résidentielle suffisant ;

des conditions fiscales et financières favorables aux premiers acheteurs ;

un cadre réglementaire clair et équilibré.





Dans un contexte où les données colligées par l’APCIQ révèlent que la part du revenu consacrée au paiement de l’hypothèque pour les ménages québécois est passée de 15 % à 32 % dans les 10 dernières années, l’APCIQ estime que la situation actuelle sur le marché immobilier aurait mérité des mesures importantes dans le budget pour agir sur les trois facteurs mentionnés ci-haut.

Les enjeux d’habitation occupent une place centrale dans les préoccupations des Québécois et l’Association réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement et les acteurs du milieu afin de mettre en place des solutions durables.

« Le marché immobilier joue un rôle structurant dans l’économie québécoise et dans la stabilité financière des ménages. Bien que nous soulignions l’ajout de sommes pour la construction de 1 000 unités de logement abordable additionnelles, nous aurions souhaité que ce budget reflète l’importance de l’immobilier et de l’habitation dans la vie quotidienne des Québécois. Nous allons continuer de contribuer au débat public avec des informations fiables afin d’éclairer les décisions gouvernementales », ajoute M. Langelier.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

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