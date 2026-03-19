Consolidated Lithium Metals annonce la clôture de la première tranche du financement par placement privé

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TORONTO, 18 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consolidated Lithium Metals Inc. (TSXV : CLM | FRA : Z36 | OTCQB : JORFF) (« CLM » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la clôture de la première tranche de son placement sans intermédiaire précédemment annoncé (le « placement ») visant l’émission de titres de la Société. La Société a obtenu un produit brut total d’environ 7 885 000 $ selon une combinaison de ce qui suit :

27 500 000 unités de la Société (chacune, une « unité visée par la dispense ») qui ont été émises aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté (au sens des présentes) et d’autres dispenses disponibles en vertu des exigences de prospectus canadiennes au prix de 0,08 $ l’unité visée par la dispense, pour un produit brut total de 2 200 000 $. Chaque unité visée par la dispense est composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon entier constituant un « bon de souscription »); 23 437 502 actions accréditives pour minéraux critiques de la Société (chacune, une « action accréditive pour minéraux critiques ») au prix de 0,096 $ l’action accréditive pour minéraux critiques, pour un produit brut total de 2 250 000 $. Chaque action accréditive pour minéraux critiques est composée d’une action ordinaire qui constituera une « action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »); 28 625 000 unités accréditives de la Société qui ont été émises dans le cadre d’un mécanisme de bienfaisance (chacune, une « unité accréditive de bienfaisance » et, collectivement avec les unités visées par la dispense et les actions accréditives pour minéraux critiques, les « titres offerts ») au prix de 0,12 $ l’unité accréditive de bienfaisance aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté pour un produit brut total de 3 435 000 $. Chaque unité accréditive de bienfaisance est composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription, lesquels constitueront chacun une « action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt.



Chaque bon de souscription donne droit à son titulaire d’acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 0,12 $ jusqu’au 17 mars 2029. Les bons de souscription vendus en vertu de la dispense pour financement de l’émetteur coté ne peuvent pas être exercés avant le 16 mai 2026.

Richard Quesnel, chef de la direction de CLM, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir mené à bien la première tranche de notre financement, ce qui représente une étape importante pour la Société et témoigne de la confiance que nos investisseurs nous accordent. Nous sommes impatients de réaliser la deuxième tranche, que nous prévoyons actuellement de conclure vers le 7 avril 2026, et de déployer le capital dans la poursuite de nos plans d’exploration, de développement et d’affaires. »

Certaines des unités visées par la dispense et les unités accréditives de bienfaisance distribuées dans le cadre du placement ont été émises et vendues aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »), prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), ainsi que de la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté. Les unités visées par la dispense, les actions accréditives pour minéraux critiques et les unités accréditives de bienfaisance ont également été émises et vendues en vertu d’autres dispenses des exigences de prospectus prévues par le Règlement 45-106 et le Règlement 72-503 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario – Distributions à l’extérieur du Canada (« Règlement 72-503 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario »).

Les titres offerts qui ont été émis aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté et du Règlement 72-503 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ne sont pas soumis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les 23 437 502 actions accréditives pour minéraux critiques émises conformément aux dispenses de prospectus canadiennes en vertu du Règlement 45-106 (à l’exception de la dispense pour financement de l’émetteur coté ou du Règlement 72-503) de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sont assujetties à une période de détention statutaire de quatre mois se terminant le 18 juillet 2026, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

En lien avec le placement, certains acheteurs d’unités accréditives de bienfaisance ont subséquemment i) fait don de certaines ou de la totalité de ces unités accréditives de bienfaisance à des organismes de bienfaisance enregistrés, ou ii) vendu certaines ou la totalité de ces unités accréditives de bienfaisance à des acheteurs trouvés par un intermédiaire (ces unités accréditives de bienfaisance visées aux points i) et ii) étant les « unités réoffertes »). Les ventes d’unités réoffertes visaient des acheteurs situés au Canada en vertu de la dispense pour financement de l’émetteur coté et à l’extérieur du Canada en vertu du Règlement 72-503 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

La société a versé un total d’environ 630 800 $ et a émis un total de 6 365 000 bons de souscription d’intermédiaire non transférables (« bons de souscription d’intermédiaire ») à titre de commissions d’intermédiaire à certaines personnes qui ont aidé la société en lien avec la première tranche du placement, notamment Integrity Capital Group Inc., iA Marchés des capitaux, BT Global Growth Inc., Research Capital Corporation, PB Markets Inc. et Independent Trading Group (ITG). 2 200 000 des bons de souscription d’intermédiaire ont été émis à un prix d’exercice égal à 0,08 $ par bon de souscription d’intermédiaire pour les bons de souscription d’intermédiaire émis en lien avec les ventes d’unités visées par la dispense, 1 875 000 des bons de souscription d’intermédiaire ont été émis à 0,096 $ par bon de souscription d’intermédiaire pour les bons de souscription d’intermédiaire émis en lien avec les ventes d’actions accréditives pour minéraux critiques et 2 290 000 des bons de souscription d’intermédiaire ont été émis à 0,12 $ par bon de souscription d’intermédiaire pour les bons de souscription d’intermédiaire émis en lien avec les ventes d’unités accréditives de bienfaisance. Chaque bon de souscription d’intermédiaire donne à son titulaire le droit d’acheter une action ordinaire et un demi-bon de souscription. Les bons de souscription d’intermédiaire, les actions ordinaires et les bons émis à l’exercice des bons de souscription d’intermédiaire sont soumis à une période de détention statutaire de quatre mois se terminant le 18 juillet 2026, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

La Société a l’intention d’utiliser le produit brut des émissions d’actions accréditives pour minéraux critiques et d’unités accréditives de bienfaisance pour les frais d’exploration et les dépenses d’extraction liées aux minéraux critiques dans le cadre du projet de terres rares Kwyjibo, comme il est précisé dans le communiqué de presse de la Société daté du 18 novembre 2025, et sur ses propriétés de lithium. La Société a l’intention d’utiliser le produit net tiré de l’émission d’unités visées par la dispense pour financer son fonds de roulement et ses frais généraux.

Le placement reste soumis à l’acceptation finale de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »).

Placement aux États-Unis et absence d’enregistrement aux États-Unis

Les titres décrits aux présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, en l’absence d’un enregistrement ou d’une dispense applicable de l’obligation d’enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente des titres ne sera effectuée dans un État des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Consolidated Lithium Metals

CLM est une petite société d’exploration minière canadienne dont les actions sont négociées sous le symbole « CLM » à la Bourse de croissance TSX, sous le symbole « Z36 » à la Bourse de Francfort et sous le symbole « JORFF » sur le marché OTCQB® Venture. La Société concentre ses activités sur l’exploration et la mise en valeur de gisements de minéraux critiques situés dans des territoires stables. La Société s’engage à soutenir la transition énergétique par le développement responsable des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.

Des renseignements supplémentaires sur CLM sont disponibles sur son site Web à l’adresse www.consolidatedlithium.com et sous son profil sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Rene Bharti

Vice-président, Développement corporatif

Courriel : info@consolidatedlithium.com

Téléphone : 647 965-2173

Site Web : www.consolidatedlithium.com

Conseillers : Wildeboer Dellelce LLP agit à titre de conseillers juridiques de CLM dans le cadre du placement. CLM a retenu les services d’Integrity Capital Group Inc., BT Global Growth Inc., d’Independent Trading Group (ITG), Inc. et de Kernaghan & Partners Ltd. afin d’appuyer ses démarches. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jeremy Rogers à l’adresse jrogers@integritycapitalgrp.com ou au 647-998-4212.

Mise en garde concernant l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective », laquelle peut comprendre des déclarations concernant le placement, notamment les approbations des organismes de réglementation et celles de la Bourse de croissance TSX, l’utilisation du produit et les plans ou stratégies d’affaires prévus par la société. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à », « est attendu », « budgété », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit », ou à l’emploi de variantes (y compris les formes négatives) de ces termes et expressions; ils peuvent également prendre la forme d’énoncés indiquant que certaines mesures seront ou pourraient être prises, que certains événements surviendront ou pourraient survenir, ou que certains résultats seront ou pourraient être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CLM et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, y compris des risques liés aux approbations d’ordre réglementaire, telles que l’approbation finale du placement par la Bourse de croissance TSX; aux conditions générales d’affaires, économiques, concurrentielles, politiques, sociales et des marchés; aux accidents, aux conflits de travail et aux pénuries; ainsi qu’aux autres risques propres au secteur minier. Les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés en date du présent communiqué, et CLM décline, sauf dans la mesure requise par la loi, toute obligation de les mettre à jour en raison de nouvelles informations, de résultats ultérieurs, d’événements futurs, de l’évolution de la situation ou d’un changement dans les estimations ou les opinions de la direction, ou pour toute autre raison. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, du fait que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS ATTRIBUÉ À CE TERME DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.