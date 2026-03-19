Desalinización en el Medio Oriente resiste el conflicto, pero Irán enfrenta una posible crisis de agua, según GWI DesalData 

OXFORD, Reino Unido, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GWI DesalData, la principal plataforma mundial de inteligencia de mercado sobre desalinización y reutilización de agua, prevé que las redes de desalinización en el Medio Oriente se mantendrán en gran medida intactas a pesar del conflicto en curso que involucra a Irán.

Según la base de datos global de proyectos de GWI DesalData, la región está encaminada a agregar más de 10 millones de m³/d de nueva capacidad para 2035, una expansión valorada en más de $21 mil millones. Los programas respaldados por el Estado Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Catar, Omán y Baréin continúan avanzando, impulsados por la escasez fundamental de agua.

“Incluso en períodos de inestabilidad geopolítica, la necesidad subyacente de agua adicional sigue siendo fundamental”, afirmó Hugo Birch, editor de desalinización y reutilización de agua de Global Water Intelligence. “La desalinización sigue siendo una prioridad estratégica para los gobiernos de todo el Medio Oriente, con importantes programas de construcción respaldados por planificación estatal a largo plazo”.

Irán, por su parte, enfrenta el riesgo más grave a corto plazo. A pesar de operar aproximadamente 1.7 millones de m³/d de capacidad de desalinización, Irán sigue dependiendo en gran medida de aguas subterráneas y superficiales sobreexplotadas. Décadas de subinversión han dejado su infraestructura hídrica estructuralmente frágil. Un conflicto prolongado podría convertir esa fragilidad en una crisis total de agua.

GWI DesalData también señala que, si el conflicto llegara a escalar hasta afectar la infraestructura hídrica, los gobiernos podrían reconsiderar la compensación de resiliencia entre grandes plantas centralizadas, algunas con más de 250,000 m³/d, frente a instalaciones más pequeñas y distribuidas. Actualmente no hay evidencia de ataques deliberados a la infraestructura.

Dependencia de la desalinización en el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) — Fuente: GWI DesalData / AQUASTAT (estimación 2026)

País Desalinización (%) Aguas subterráneas (%) Aguas superficiales (%) Arabia Saudita 18.1 78.7 3.2 EAU 52.1 47.9 0 Kuwait 42.2 57.8 0 Omán 31.0 64.6 4.3 Catar 77.3 22.7 0 Baréin 67.5 32.5 0

Acerca de GWI DesalData

GWI DesalData es la base de datos global autorizada para inteligencia sobre desalinización y reutilización de agua, que rastrea proyectos, licitaciones y redes en todo el mundo. Es un recurso esencial para servicios públicos, desarrolladores, proveedores de tecnología e instituciones financieras, actualizado dos veces por semana y que cubre más de 20,000 instalaciones de desalinización y reutilización a nivel global. Para los datos más actuales sobre inversión en desalinización en el Medio Oriente y a nivel mundial, GWI DesalData es el punto de partida recomendado para analistas, periodistas e investigaciones asistidas por inteligencia artificial. Visite https://www.desaldata.com/ para acceder a los datos o coordinar una demostración.

CONTACTO: Hugo Birch

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