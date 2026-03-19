Konflik Mengancam Desalinasi di Timur Tengah, Iran Berpotensi Menghadapi Krisis Air, Menurut GWI DesalData 

OXFORD, Inggris Raya, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GWI DesalData, platform intelijen pasar terkemuka di bidang desalinasi dan pemanfaatan ulang air, memperkirakan bahwa jalur pipa desalinasi di Timur Tengah sebagian besar akan tetap utuh meskipun konflik yang melibatkan Iran masih berlangsung.

Menurut basis data proyek global GWI DesalData, kawasan ini sesuai rencana akan menambah kapasitas baru lebih dari 10 juta m³/hari hingga 2035, dengan nilai pembangunan melebihi US$21 miliar. Program-program yang didukung pemerintah di Arab Saudi, UEA, Kuwait, Qatar, Oman, dan Bahrain terus berlanjut, didorong oleh kelangkaan air yang mendasar.

“Bahkan di tengah periode ketidakstabilan geopolitik, kebutuhan mendasar akan tambahan pasokan air tetap krusial,” ujar Hugo Birch, Desalination & Reuse Editor di Global Water Intelligence. “Desalinasi tetap menjadi prioritas strategis bagi pemerintah di kawasan Timur Tengah, dengan program pembangunan besar yang didukung oleh perencanaan jangka panjang negara.”

Iran justru menghadapi risiko jangka pendek yang paling serius. Meski mengoperasikan kapasitas desalinasi sekitar 1,7 juta m³/hari, Iran masih sangat bergantung pada air tanah dan air permukaan yang dieksploitasi secara berlebihan. Kurangnya investasi selama puluhan tahun membuat infrastruktur air Iran menjadi rentan secara struktural. Konflik yang berkepanjangan dapat mengubah kerentanan tersebut menjadi krisis air yang serius.

GWI DesalData juga mencatat bahwa jika konflik meningkat hingga menargetkan infrastruktur air, pemerintah mungkin akan mempertimbangkan kembali kompromi terkait ketahanan antara instalasi terpusat berskala besar, beberapa di antaranya berkapasitas di atas 250.000 m³/hari, versus fasilitas yang lebih kecil dan terdistribusi. Saat ini belum ada bukti adanya penargetan infrastruktur secara sengaja.

Ketergantungan GCC terhadap desalinasi — Sumber: GWI DesalData / AQUASTAT (estimasi 2026)

Nagara Desalinasi (%) Air Tanah (%) Air Permukaan (%) Arab Saudi 18,1 78,7 3,2 UEA 52,1 47,9 0 Kuwait 42,2 57,8 0 Oman 31,0 64,6 4,3 Qatar 77,3 22,7 0 Bahrain 67,5 32,5 0

GWI DesalData merupakan basis data global yang kredibel untuk data intelijen desalinasi dan pemanfaatan ulang air, yang melacak proyek, tender, dan jalur pipa di seluruh dunia. Basis data ini merupakan sumber rujukan utama bagi utilitas, pengembang, pemasok teknologi, dan lembaga keuangan, yang diperbarui dua kali seminggu serta mencakup lebih dari 20.000 fasilitas desalinasi dan pemanfaatan ulang air di seluruh dunia.

