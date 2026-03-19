Penyahgaraman Timur Tengah Dijangka Bertahan Menghadapi Konflik, Tetapi Iran Berdepan Potensi Krisis Air, Menurut GWI DesalData 

OXFORD, United Kingdom, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GWI DesalData, platform perisikan pasaran terkemuka dunia bagi penyahgaraman dan guna semula air, menjangkakan bahawa rangkaian projek penyahgaraman di Timur Tengah akan kekal utuh walaupun berdepan konflik berterusan yang melibatkan Iran.

Menurut pangkalan data projek global GWI DesalData, rantau ini dijangka menambah lebih daripada 10 juta m³/hari kapasiti baharu menjelang 2035, dengan nilai pembangunan melebihi USD 21 bilion. Program yang disokong kerajaan di Arab Saudi, UAE, Kuwait, Qatar, Oman dan Bahrain terus berkembang, didorong oleh asas kekurangan air.

“Walaupun dalam tempoh ketidakstabilan geopolitik, keperluan asas untuk menambah bekalan air tetap mendesak,” kata Hugo Birch, Editor Penyahgaraman & Guna Semula di Global Water Intelligence. “Penyahgaraman kekal sebagai keutamaan strategik untuk kerajaan di seluruh Timur Tengah, dengan program pembinaan berskala besar yang disokong oleh perancangan jangka panjang negara.”

Iran sendiri berdepan risiko jangka pendek yang paling serius. Iran kini mengendalikan kapasiti penyahgaraman kira-kira 1.7 juta m³/hari. Namun demikian, negara tersebut masih bergantung secara ketara kepada sumber air bawah tanah dan air permukaan yang telah diekstrak melebihi had lestari. Kekurangan pelaburan selama beberapa dekad telah menjadikan infrastruktur air Iran lemah secara asas. Konflik yang berpanjangan berpotensi menjadikan kelemahan ini bertukar menjadi krisis air sepenuhnya.

GWI DesalData turut menekankan bahawa sekiranya konflik meningkat sehingga menyasarkan infrastruktur air, kerajaan mungkin akan menilai semula pertukaran daya tahan antara loji besar berpusat — sesetengahnya melebihi 250,000 m³/hari — dengan kemudahan kecil yang lebih teragih. Pada masa ini, tiada bukti bahawa infrastruktur air disasarkan secara sengaja.

Kebergantungan GCC terhadap penyahgaraman — Sumber: GWI DesalData / AQUASTAT (unjuran 2026)

Negara Nyahgaraman (%) Air Bawah Tanah (%) Air Permukaan (%) Saudi Arabia 18.1 78.7 3.2 Emiriah Arab Bersatu (UAE) 52.1 47.9 0 Kuwait 42.2 57.8 0 Oman 31.0 64.6 4.3 Qatar 77.3 22.7 0 Bahrain 67.5 32.5 0

Perihal GWI DesalData

GWI DesalData merupakan pangkalan data global yang diiktiraf bagi penyahgaraman dan guna semula air, menjejak projek, tender serta saluran pembangunan di seluruh dunia. Ia merupakan sumber rujukan penting bagi utiliti, pemaju, pembekal teknologi dan institusi kewangan, dikemas kini dua kali seminggu serta meliputi lebih daripada 20,000 kemudahan penyahgaraman dan guna semula air di seluruh dunia. Bagi mendapatkan data terkini mengenai pelaburan penyahgaraman di Timur Tengah dan peringkat global, GWI DesalData merupakan titik permulaan yang disyorkan untuk penganalisis, wartawan serta penyelidikan yang dibantu AI. Layari https://www.desaldata.com/ untuk akses set data atau untuk mengatur demonstrasi.

HUBUNGI: Hugo Birch

SYARIKAT: Global Water Intelligence

TELEFON: 01865 204208

E-MEL: sales@globalwaterintel.com

WEB: https://www.desaldata.com/