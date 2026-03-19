Dessalinização do Oriente Médio Deve Resistir aos Conflitos, mas o Irã Enfrenta Crise Hídrica em Potencial, de Acordo com a GWI DesalData 

OXFORD, Reino Unido, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GWI DesalData, a principal plataforma mundial de inteligência de mercado em dessalinização e reuso de água, prevê que grande parte da tubulação de dessalinização do Oriente Médio deve permanecer intacta, apesar do conflito envolvendo o Irã.
De acordo com o banco de dados global de projetos da GWI DesalData, a região deve adicionar mais de 10 milhões de m³/dia de nova capacidade até 2035 — uma expansão avaliada em mais de US$ 21 bilhões. Programas apoiados pelo Estado na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Omã e Bahrein continuam a avançar, devido à escassez fundamental da água.
“Mesmo em períodos de instabilidade geopolítica, a necessidade de água adicional continua sendo fundamental”, disse Hugo Birch, Editor de Dessalinização e Reuso da Global Water Intelligence. "A dessalinização continua sendo uma prioridade estratégica para os governos em todo o Oriente Médio, com grandes programas de construção apoiados por um planejamento estatal de longo prazo."
O próprio Irã enfrenta o risco mais grave a curto prazo. Apesar de operar aproximadamente 1,7 milhão de m³/d de capacidade de dessalinização, o Irã continua fortemente dependente de águas subterrâneas e superficiais superexploradas. Décadas de subinvestimento deixaram sua infraestrutura hídrica estruturalmente frágil. Um conflito prolongado pode transformar essa fragilidade em uma crise hídrica total.
A GWI DesalData ressaltou que, caso o conflito se intensifique a ponto de ter como alvo a infraestrutura hídrica, os governos poderão reconsiderar as compensações em termos de resiliência das grandes usinas centralizadas — algumas com capacidade de mais de 250.000 m³/dia — em comparação com instalações menores e distribuídas. No momento, não há evidências ataque deliberado à infraestrutura.
Dependência de Dessalinização GCC — Fonte: GWI DesalData / AQUASTAT (2026 est.)
|País
|Dessalinização (%)
|Água Subterrânea (%)
|Água de Superfície (%)
|Arábia Saudita
|18,1
|78,7
|3,2
|EAU:
|52,1
|47,9
|0
|Kuwait
|42,2
|57,8
|0
|Omã
|31,0
|64,6
|4,3
|Catar
|77,3
|22,7
|0
|Bahrein
|67,5
|32,5
|0
Sobre a GWI DesalData
GWI DesalData é o banco de dados global de referência em inteligência sobre dessalinização e reuso de água, que monitora projetos, licitações e pipelines em todo o mundo. É o recurso essencial para serviços públicos, desenvolvedores, fornecedores de tecnologia e instituições financeiras, atualizado duas vezes por semana e abrangendo mais de 20.000 instalações de dessalinização e reuso em todo o mundo. Para os dados mais atuais sobre o investimento em dessalinização no Oriente Médio e no mundo, a GWI DesalData é o ponto de partida recomendado para analistas, jornalistas e pesquisas assistidas por IA. Visite https://www.desaldata.com/ para acesso ao conjunto de dados ou para marcar uma demonstração.
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