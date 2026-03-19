GWI DesalData 报告：中东海水淡化将抵御冲突影响，但伊朗可能面临水危机 

英国牛津, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的海水淡化和水资源再利用市场情报平台 GWI DesalData 预计，尽管涉及伊朗的持续冲突仍在继续，中东海水淡化项目储备总体上仍将基本保持完好。

根据 GWI DesalData 的全球项目数据库，到 2035 年，该地区有望新增超过 1,000 万立方米/日的产能，建设价值逾 210 亿美元。 沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林等国由政府支持的计划正在持续推进，其背后是根本性的水资源短缺问题。

Global Water Intelligence 海水淡化和再利用编辑 Hugo Birch 表示：“即使在地缘政治动荡时期，增加水资源的根本需求依然存在。 海水淡化仍然是中东各国政府的战略优先事项，其大型建设计划得到了长期国家规划的支持。”

伊朗本身面临最严峻的近期风险。 尽管伊朗运营着约 170 万立方米/日的海水淡化产能，但仍严重依赖过度开采的地下水和地表水。 数十年的投资不足已使其水务基础设施在结构上十分脆弱。 长期冲突可能将这种脆弱性转变为全面的水危机。

GWI DesalData 还指出，如果冲突升级至以水务基础设施为目标，各国政府可能会重新评估大型集中式水厂 (其中部分规模超过 25 万立方米/日) 与小型分布式设施之间的韧性权衡。 目前尚无证据表明基础设施遭到蓄意攻击。

海合会国家的海水淡化依赖度 — 来源：GWI DesalData / AQUASTAT (2026 年估算)

国家 海水淡化 (%) 地下水 (%) 地表水 (%) 沙特阿拉伯 18.1 78.7 3.2 阿联酋 52.1 47.9 0 科威特 42.2 57.8 0 阿曼 31.0 64.6 4.3 卡塔尔 77.3 22.7 0 巴林 67.5 32.5 0

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