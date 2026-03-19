GWI DesalData 指出，中東海水化淡計劃展現抗衝突韌性，惟伊朗面臨潛在水資源危機 

英國牛津, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的海水化淡及水資源再利用市場情報平台 GWI DesalData 預計，儘管與伊朗相關的衝突仍然持續，但中東地區的海水化淡項目儲備大致上保持不變。

GWI DesalData 的全球項目資料庫顯示，該地區預計於 2035 年或之前將新增每日超過 1000 萬立方米的化淡產能，相關規模總值高達 210 億美元以上。 受限於極度匱乏的水資源，沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特、卡塔爾、阿曼及巴林等國的政府資助項目均在持續推進。

Global Water Intelligence 海水化淡及水回用編輯 Hugo Birch 表示：「即使地緣政治局勢不穩，各國對額外水資源的需求依然迫切。 海水化淡仍是中東各國政府的策略重心，多個大型建設計劃背後均有長遠的國家規劃作支撐。」

伊朗自身正面臨最為迫切的短期風險。 伊朗雖然已營運每日約 170 萬立方米的海水化淡設施，仍嚴重依賴已被過度抽取的地下水及地表水。 數十年來的投資不足，導致其水務基建結構脆弱，隱患重重。 若衝突持續，這種結構上的脆弱恐將演變成一場全面的水資源危機。

GWI DesalData 亦提到，一旦衝突升級至針對水務基礎設施，各國政府或需重新審視大型中央式廠房（部分產能每日超過 25 萬立方米）與小型分佈式設施之間的抗風險能力。 目前並無證據顯示有任何蓄意針對基礎設施的攻擊。

海灣合作委員會 (GCC) 對海水化淡的依賴 — 資料來源：GWI DesalData / AQUASTAT（2026 年估算）

國家 海水淡化(%) 地下水(%) 地表水(%) 沙特阿拉伯 18.1 78.7 3.2 阿聯酋 52.1 47.9 0 科威特 42.2 57.8 0 阿曼 31.0 64.6 4.3 卡塔爾 77.3 22.7 0 巴林 67.5 32.5 0

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