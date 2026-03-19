RÉSULTATS ANNUELS 2025

Groupe Transdev en 2025 : croissance solide, visibilité renforcée et robustesse financière

Issy-les-Moulineaux, le 19 mars 2026 – Les résultats annuels 2025 du Groupe Transdev confirment la dynamique commerciale soutenue du Groupe sur tous ses marchés, au terme d’une année marquée par une exécution rigoureuse, illustrée par les éléments suivants :

Une hausse de 4% du chiffre d’affaires du Groupe qui s’est établi à 10,44 milliards € et de son EBITDA 1 en croissance de 5%, pour atteindre 691 millions €.

en croissance de 5%, pour atteindre 691 millions €. Un Résultat opérationnel courant 2 (ROC) en hausse à 244 millions €.

(ROC) en hausse à 244 millions €. Un Résultat net qui atteint 96 millions €.

Une augmentation de 9 % de ses investissements opérationnels (les CAPEX 3 ) pour atteindre 691 millions €, notamment au bénéfice de la transition énergétique des véhicules et de la qualité de service, avec un endettement financier net stable.

) pour atteindre 691 millions €, notamment au bénéfice de la transition énergétique des véhicules et de la qualité de service, avec un endettement financier net stable. Une dette refinancée avec succès sur le premier semestre 2025.

Une dynamique commerciale soutenue, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, confirmant la trajectoire de développement du Groupe, renforçant la visibilité de ses revenus futurs, et assurant l’excellence opérationnelle dans toutes ses opérations. Un grand nombre de géographies enregistrent une croissance de l’activité, avec des succès commerciaux dans de nombreux marchés.

Une large part de l’activité du Groupe est menée avec et pour les collectivités publiques. Accompagner le quotidien des habitants, sur l’ensemble des territoires et dans les 19 pays où le Groupe exploite des réseaux de transport public, constitue le cœur même de sa stratégie.

Chaque jour, ce sont en moyenne 14 4 millions de passagers qui empruntent ses réseaux.

qui empruntent ses réseaux. Deux lancements de réseaux historiques en France en tant qu’acteur majeur dans les modes lourds : la ligne ferroviaire Marseille – Nice, première ligne régionale ouverte à la concurrence en France, et le Câble C1, premier téléphérique urbain d’Île-de-France, et le plus long d’Europe (4,5 km).

Une stabilisation de l’actionnariat : la Caisse des Dépôts et le groupe Rethmann ont formalisé, au 1er juillet 2025, l’acquisition par ce dernier de 32% du capital de l’entreprise, devenant ainsi l’actionnaire majoritaire en détenant 66% du capital. L’engagement du groupe Rethmann au capital de Transdev, aux côtés de la Caisse des Dépôts, renforce la stabilité de long terme du Groupe, la continuité de sa gouvernance et sa capacité à investir durablement, notamment sur les marchés internationaux, qui ont représenté plus de 72% du chiffre d’affaires en 2025.

« L'année 2025 traduit une dynamique de succès commerciaux dans toutes les géographies où Transdev est présent, particulièrement marquée en France et aux Etats-Unis, et sur tous les modes de déplacement, comme sur les modes lourds. Avec l’appui de nos deux actionnaires de long terme, nous restons engagés à rendre le meilleur service de mobilité, pour assurer la cohésion sociale et territoriale, et la mise en œuvre de la transition écologique, » a déclaré Thierry Mallet, Président-directeur général du groupe Transdev.

« La performance de Transdev en 2025 reflète l’engagement remarquable de nos équipes à travers le monde, ainsi que la constance de notre excellence opérationnelle et de notre discipline financière. Ces résultats confirment la pertinence de la stratégie mise en œuvre pour accompagner durablement le développement du Groupe, » souligne Marcos Garcia, Directeur des Affaires Juridiques, Finances, Risques et Conformité du groupe Transdev.

Résultats financiers 2025

Transdev a enregistré en 2025 une croissance solide de son activité, avec un chiffre d’affaires de 10,44 milliards €, en progression de 4 % par rapport à 2024, et de 6% à taux de change et périmètre constants. Cette performance reflète une dynamique commerciale soutenue dans l’ensemble des géographies du Groupe, portée par les gains et renouvellements de contrats ainsi que par la montée en puissance de plusieurs contrats récemment lancés (89% du chiffre d’affaires des contrats défensifs remis en appel d’offre ou faisant l’objet d’extension à la main des autorités organisatrices ont été renouvelés).

En millions € 2025 2024 Var. en millions € Chiffre d’affaires* 10 444 10 049 +395 EBITDA 691 655 +36 Résultat opérationnel courant** 244 229 +15 EBIT** 196 163 +33 Résultat Net 96 43 +53 Endettement financier net 1 272 1 228 +44 Investissements (CAPEX) 691 633 +58

L’EBITDA du Groupe a progressé de 5 %, représentant 691 millions d’euros et le résultat opérationnel courant (ROC)** atteint 244 millions d’euros, traduisant la poursuite de l’amélioration de la performance opérationnelle.

Le résultat net s’établit à 96 millions d’euros. Il est notamment soutenu par une contribution accrue des sociétés mises en équivalence.

Les performances du Groupe reflètent les gains d’efficacité opérationnelle réalisés, l’amélioration de certaines performances contractuelles, l’atténuation progressive des tensions sur le marché du travail dans plusieurs géographies ainsi qu’un impact énergétique globalement neutre sur l’exercice.

D’importants succès commerciaux ont marqué cette année 2025 dans l’ensemble de ses marchés, se traduisant notamment par un chiffre d’affaires important dans ses cinq principaux pays5 :

En France : 2,9 milliards €, soit 27,8 % du chiffre d’affaires ;

Aux Etats-Unis : 2,88 milliards €, soit 27,5 % du CA ;

En Allemagne : 1,55 milliard €, soit 14,9 % du CA ;

Aux Pays-Bas : 825 millions €, soit 7,9 % du CA ;

En Suède : 708 millions €, soit 6,8 % du CA.

Concernant les investissements en 2025, le Groupe a consacré 691 millions d’euros aux investissements opérationnels, orientés vers la modernisation des actifs, l’accélération de la décarbonation et l’amélioration continue de l’offre de service. La France, l’Allemagne et les Pays-Bas ont représenté respectivement 222 millions d’euros, 148 millions d’euros et 137 millions d’euros de cette enveloppe.

L’endettement financier net demeure stable à 1,272 milliard d’euros. Le Groupe dispose par ailleurs d’une liquidité solide de plus de 2,0 milliards d’euros.

L’exercice a également été marqué par la réussite du refinancement du Groupe, et en mai 2025, par une émission obligataire de 800 millions d’euros, en deux tranches cotées, l’une à trois ans de 300 millions d’euros et la seconde à sept ans de 500 millions d’euros qui ont été largement sursouscrites.

Cette discipline financière permet au Groupe de continuer à financer sa croissance et ses investissements sur le long terme. Dans ce contexte, Moody’s a confirmé sa notation (Baa2, perspective stable) le 10 décembre 2025.

Avec plus de 95 % de son chiffre d’affaires généré dans le cadre de contrats publics de long terme, Transdev bénéficie d’une forte visibilité sur son activité et s’appuie sur un modèle économique résilient. Le Groupe aborde 2026 avec des priorités clairement établies : croissance disciplinée, amélioration des marges et poursuite de son implication dans la mobilité durable.

Transdev, un acteur majeur dans les modes lourds

Le Groupe a poursuivi en 2025 son développement dans les modes lourds, tant en France qu’à l’international :

Ferroviaire :

Le 29 juin 2025, Transdev a procédé au lancement commercial historique de la première ligne ferroviaire régionale exploitée par un opérateur privé depuis l’ouverture à la concurrence en France, sur la liaison Marseille - Nice, avec une augmentation sensible de l’offre train- kilomètres. Sur les six premiers mois d’exploitation en 2025, le bilan - très positif - se caractérise par la circulation de deux fois plus de trains, au même coût pour la Région. La ponctualité a progressé de cinq points depuis fin juin 2025 : 97,2% de régularité opérateur sur 2025 (81,4% toutes causes), et a atteint 98,5% depuis 2026.

En Allemagne, en juillet, Transdev Allemagne a renouvelé deux grands contrats ferroviaires régionaux : en Basse-Saxe, la NordWestBahn continuera d’exploiter le réseau Weser-Ems (100 M€/an), pour une durée de 9 ans, dès décembre 2026. En Bavière, la Bayerische Regiobahn prolonge de 14 ans, dès décembre 2029, l’exploitation du réseau de Rosenheim (132 M€/an) sur la liaison vers Salzbourg et Kufstein en Autriche, jusqu’en 2043. Ces deux gains confirment ainsi Transdev comme le premier opérateur ferroviaire privé en Allemagne.

Tramways :

En Australie, le Groupe exploite depuis plus d’un an (décembre 2024) Yarra Trams à Melbourne, le plus grand réseau de tramways au monde avec 25 lignes, et transporté 160 millions de passagers en 2025. Le service affiche des taux de fiabilité (98,5%) et de ponctualité (83,7%) améliorés par rapport à 2024.

Téléphérique :

En France, Transdev a démarré le 13 décembre 2025, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, le contrat d’exploitation du Câble C1, le premier téléphérique urbain d’Île-de-France et le plus long d’Europe (4,5 km). Il transporte quotidiennement quelque 10 000 passagers.





Principaux succès commerciaux en France

En France, premier marché du Groupe, Transdev a remporté ou renouvelé plusieurs contrats, renforçant sa position de partenaire de confiance des territoires. Quelques exemples :

Avec Ile-de-France Mobilités, son premier client français représentant un volume d’affaires de 600 millions d’euros en 2025 (20 % du chiffre d’affaires France), avec notamment l’attribution en avril 2025, pour six ans, de la délégation de service public (DSP) 44. Celle-ci prévoit l’exploitation à compter de mai 2026 des lignes de bus du secteur de l’Ourcq.

Avec Métropole Rouen Normandie, Transdev a été reconduit en septembre 2025 pour 9 ans (134 M€/an) à la tête du réseau Astuce, contrat historique du Groupe. Ce nouveau contrat, qui a démarré en janvier 2026, marque une étape majeure pour la métropole de Rouen. Parmi les nouveautés : renforcement du réseau (tramway appelé « métro », TEOR, bus) et doublement du parc de vélos en location longue durée (Lovélo).

Principaux succès commerciaux à l’international

Aux États-Unis, Transdev a poursuivi sa forte dynamique commerciale engagée dans le pays, par exemple :

Dans le Nevada , le démarrage en avril 2025 du contrat de transport adapté (paratransit) de Las Vegas (103 M€/an) pour 5 ans.

, le démarrage en avril 2025 du contrat de transport adapté (paratransit) de Las Vegas (103 M€/an) pour 5 ans. A Houston, (Texas), le contrat urbain de 5 ans (71 M€/an) avec Houston METRO, qui comprend un dépôt représentant environ 20% de l’offre de bus de Houston Metro Transit, avec près de 200 bus et 530 collaborateurs. La flotte de bus sera intégralement convertie au GNC (gaz naturel compressé) d’ici 2027, afin d’en réduire l’empreinte carbone.

Aux Pays-Bas, Transdev a poursuivi son développement avec par exemple :

Arnhem–Nijmegen–Foodvalley : En juillet 2025, Transdev a été sélectionné pour exploiter les services de transport public pour 10 ans (à compter de juin 2026). Cette nouvelle délégation (173 M€/an) s'appuiera sur une nouvelle flotte de plus de 300 bus électriques zéro émission, ainsi que 50 trolleybus électriques.

: En juillet 2025, Transdev a été sélectionné pour exploiter les services de transport public pour 10 ans (à compter de juin 2026). Cette nouvelle délégation (173 M€/an) s'appuiera sur une nouvelle flotte de plus de 300 bus électriques zéro émission, ainsi que 50 trolleybus électriques. A Utrecht, Transdev a démarré pour 10 ans l’exploitation commerciale des transports publics dans le cadre d’une concession multimodale (131 M€/an) couvrant le réseau de bus et de tramways du centre-ville d'Utrecht et de ses environs. La flotte de quelque 300 bus sera, à terme, exploitée exclusivement avec une flotte de bus électriques.

Poursuite du déploiement de la stratégie de décarbonation

En ligne avec sa stratégie "Moving Green", Transdev exploite aujourd’hui une flotte de près de 3 900 véhicules électriques dans 14 pays, en progression de 17% sur un an, et poursuit le déploiement de solutions basées sur des biocarburants et du biogaz renouvelable (avec une flotte de 5 884 bus et cars au gaz/biogaz).

Entre 2018 et 2025, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de notre flotte mondiale de véhicules ont baissé de 21 % en intensité (objectif : -30 % d’ici 2030). Dans le même temps, l’intensité des émissions de NOx6 a diminué de 50 %, atteignant dès 2025 l’objectif fixé à horizon 2030.





Chiffres clés de Transdev en 2025

Chiffre d’affaires : 10,444 milliards € (+395 millions € vs. 2024)

EBITDA : 691 millions € (+36 millions € vs. 2024)

Résultat opérationnel courant (ROC) : 244 millions € (+15 millions € vs. 2024)

Résultat net part du Groupe : 96 millions €

Endettement financier net : 1,272 milliard € (+44 millions € vs. 2024)

Investissements opérationnels bruts : 691 millions € (+58 millions € vs. 2024)

Nombre de véhicules exploités : 60 885

Collaborateurs (dans 19 pays) : 107 048, dont 26% de femmes

Masse salariale du Groupe : 5,9 milliards €

Collaborateurs en CDI : 93%

Pourcentage de conducteurs : 70%

Nombre de métiers exercés : + de 150

À propos de Transdev :

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte au quotidien en moyenne 14 millions de passagers, grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, et emploie plus de 107 000 femmes et hommes au service de ses clients passagers, confortant ainsi sa position de leader mondial du transport public. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises. Transdev est codétenu par le Groupe Rethmann à 66% et par la Caisse des Dépôts à 34%. En 2025, présent dans 19 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10,44 milliards d’euros. En savoir plus : www.transdev.com

Contacts presse :

Damien Stéffan – damien.steffan@transdev.com / Tél. : 06 27 36 16 79

Sophie Geng – sophie.geng@transdev.com / Tél. : 06 24 12 13 70

Olivier Le Friec – olivier.le-friec@transdev.com / Tél. : 06 10 60 58 45







1 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization : bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements.

2 Avec résultat net dans les entités mises en équivalence.

3 Capital Expenditure : dépenses d'investissement de l’entreprise capitalisées au bilan.

4 Indicateur calculé en rapportant le volume annuel de passagers à une base de 230 jours ouvrés équivalents, sur le périmètre opéré qui correspond au périmètre consolidé financier, élargi aux joint-ventures et aux sociétés d’économie mixte (SEM) en France.

5 Soit 85 % du chiffre d’affaires.

* N’intègre pas les filiales mises en équivalence (Yarra Trams, Colombie)

** Avec résultat net dans les entités mises en équivalence.

6 NOx : oxydes d’azote.





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