Fair Value REIT-AG: Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Prognose - Mieteinnahmen und FFO I rückläufig

Mieteinnahmen sinken um 0,6 Mio. Euro auf 19,1 Mio. Euro

Bereinigtes operatives Ergebnis (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten) verringert sich um 1,1 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro

Leerstand von 14,6 % auf 9,8 % verringert

Prognose für 2026: Mieteinnahmen von 17,0 Mio. bis zu 18,0 Mio. Euro sowie FFO I zwischen 8,0 Mio. und 9,0 Mio. Euro

Langen, den 19. März 2026. Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Jahresprognosen zu den Mieteinnahmen sowie die Ergebniskennzahl Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten) trotz unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erreicht. Für 2026 erwartet der Vorstand im Vergleich zu 2025 niedrigere Mieteinnahmen und FFO I.

Vermietungserfolge und Veräußerung lassen Leerstandsquote sinken

Im vergangenen Jahr lagen die Mieteinnahmen von 19,1 Mio. Euro unterhalb des Vorjahreswertes von 19,7 Mio. Euro, aber dennoch leicht oberhalb der erwarteten Spanne der Mieteinnahmen von 18,0 Mio. bis 19,0 Mio. Euro. Die gesunkenen Mieteinnahmen gehen primär auf Auszüge von insolventen Mietern und den Verkauf des Objektes in Osnabrück im Vorjahr zurück. Gegenläufig wirkten Mieterhöhungen aus indexierten Mietverträgen und neu abgeschlossene Mietverträge wie beispielsweise in Rostock, wo die Mieteinnahmen zugleich um rund 15 % gesteigert wurden. Das um Bewertungs- und Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis FFO I erreichte 11,5 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro). Damit lagen die FFO I am oberen Ende der im März 2025 veröffentlichen Prognose von 10,5 Mio. bis 11,5 Mio. Euro.

Die EPRA-Leerstandsquote sank zu Ende 2025 auf 9,8 % (2024: 14,6 %). Der Leerstandsrückgang ist sowohl auf die Veräußerung der leerstehenden Einzelhandelsimmobilie in Querfurt als auch auf Vermietungserfolge, insbesondere in Rostock und Langenfeld, zurückzuführen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank 2025 nach 2,8 Mio. Euro im Jahr 2024 geringfügig auf 2,4 Mio. Euro. Diese Entwicklung geht vor allem auf den geringeren Mietertrag zurück. Das Konzernergebnis nach Steuern und Minderheiten verringerte sich von 0,3 Mio. auf -1,3 Mio. Euro. Das entspricht einem Konzernergebnis von -0,09 Euro je Aktie (2024: 0,02 Euro).

Hohe Eigenkapitalquoten und weiterhin niedriger LTV

Der Marktwert des Fair Value REIT-AG Portfolios aus 19 direkt und indirekt gehaltenen Immobilien lag Ende 2025 bei 248,5 Mio. Euro und damit geringfügig unter dem Vorjahreswert (258,3 Mio. Euro). Neben dem Verkauf des Objekts in Querfurt trug dazu insbesondere ein Rückgang des Verkehrswerts des Objekts in Neumünster bei. Insgesamt fiel der Bewertungsverlust des Portfolios genauso hoch wie im Vorjahr aus (10,7 Mio. Euro ggü. 10,7 Mio. Euro im Vorjahr). Der Nettovermögenswert (NAV) des Portfolios reduzierte sich im Berichtszeitraum von 9,97 Euro auf 9,61 Euro je Aktie. Insgesamt verringerte sich das Konzerneigenkapital von 140,7 Mio. auf 135,6 Mio. Euro. Die bilanzielle Eigenkapitalquote blieb mit 49,1 % gegenüber 2024 mit 49,8 % nahezu unverändert. Die REIT-Eigenkapitalquote belief sich Ende 2025 ebenfalls nahezu unverändert auf 82,1 % des unbeweglichen Vermögens (Vorjahreswert: 82,0 %) und lag damit weiterhin deutlich über der gesetzlichen Vorgabe von mindestens 45 %. Der Rückgang der Verkehrswerte führt im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einem negativen handelsrechtlichen Jahresergebnis und zur Aussetzung der Dividendenzahlung; zugleich beabsichtigt die Gesellschaft, die vorhandene Liquidität gezielt – insbesondere für die Repositionierung des Objekts in Neumünster – einzusetzen, um die zukünftige Wertentwicklung zu stärken.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Vorstand vor dem Hintergrund des erfolgten Verkaufs in Querfurt und des Leerstands im Objekt Neumünster, nach dem Auszug des Alleinmieters Ende Januar 2026, sowie gestiegener Finanzierungskosten niedrigere Ergebniskennzahlen. Die Mieteinnahmen werden zwischen 17,0 Mio. und 18,0 Mio. Euro erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten) soll zwischen 8,0 und 9,0 Mio. Euro liegen.

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Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der Fair Value REIT-AG



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(in EUR Mio.) 01.01.2025-

31.12.2025 01.01.2024-

31.12.2024 Mieterträge 19,1 19,7 Ergebnis aus der Vermietung 14,6 15,2 EBIT 2,4 2,8 Finanzergebnis -3,7 -2,6 Periodenergebnis nach Steuern -1,3 0,3 FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) 11,5 12,6



Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 275,9 282,7 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 244,3 258,3 Zahlungsmittel 25,0 20,5 Eigenkapital (ohne Anteile nicht beherrschender Anteilseigner) 135,6 140,7 REIT-Eigenkapitalquote 82,1 82,0 NAV je Aktie (EUR) 9,61 9,97 Netto-Finanzverbindlichkeiten 41,7 46,5 Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in % 16,6 17,7



Portfoliokennzahlen 31.12.2025 31.12.2024 Immobilien (Anzahl) 19 20 Marktwert (in EUR Mio.) 248,5 258,3 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 19,0 18,8 Mietrendite (in %) 7,7 7,3 EPRA -Leerstandsquote (in %) 9,8 14,6 WALT (in Jahren) 5,7 6,6





Über die Fair Value REIT-AG



Die Fair Value REIT-AG ist ein Real Estate Investment Trust mit Fokus auf den Besitz und das Management von Gewerbeimmobilien in deutschen Regionalzentren. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-, Logistik- und Einzelhandelsimmobilien. Die breite Streuung der Standorte und Objekte sowie die gute Bonität der Mieter bilden ein stabiles Fundament für die Wertentwicklung des Bestandsportfolios. Fair Value investiert sowohl direkt in Immobilien als auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen an Immobilienpersonengesellschaften.

Eine Besonderheit des Geschäftsmodells besteht darin, dass die Investitionen sowohl auf dem Weg der Sacheinlage - also durch Tausch gegen Aktien der Fair Value – erfolgen können, als auch gegen Kaufpreiszahlung in Geld. Durch Outsourcing von Property-Management und Rechnungswesen baut Fair Value auf einer schlanken, kosteneffizienten Struktur auf und konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen – das strategische Asset Management. Seine Immobilien hält der Fair Value-Konzern in der Fair Value REIT-AG und in deren Tochterunternehmen.

Als REIT ist Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit, mindestens 90% des Jahresüberschusses nach HGB werden als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Fair Value verfügt zum 31. Dezember 2025 über einen Immobilienbestand von 19 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 170.100 Quadratmetern. Der Marktwert belief sich Ende 2025 auf 248,5 Mio. Euro. Der Geschäftssitz des Unternehmens befindet sich in Langen bei Frankfurt.

Die Aktien der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) sind im General Standard an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

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