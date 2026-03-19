Alstom S.A : Alstom remporte des contrats de maintenance et de rénovation de trains d'une valeur totale de 330 millions de livres sterling1 (380 millions d'euros) pour ScotRail et Beacon en Ecosse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alstom remporte des contrats de maintenance et de rénovation de trains d'une valeur totale de 330 millions de livres sterling1 (380 millions d'euros) pour ScotRail et Beacon en Ecosse

Contrat de 10 ans pour l'assistance technique et la fourniture de pièces de rechange (TSSSA) pour la flotte de trains de classe 222

Rénovation complète de la flotte et modernisations technologiques pour améliorer l'expérience des passagers

Un programme qui soutient les ambitions de ScotRail en matière de durabilité et d'inclusivité





19 mars 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un contrat à long terme de support technique et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA) avec ScotRail Trains Limited. Celui-ci couvre l’exploitation, le support de maintenance et la modernisation de sa flotte de classe 222.

D’une durée de 10 ans et d’une valeur d’environ 250 millions de livres sterling, l’accord court jusqu’en mars 2036 avec une option d’extension jusqu’en mars 2042. Il prévoit la fourniture par Alstom d’une assistance technique et de pièces de rechange pour 22 trains de classe 222 à cinq voitures, ainsi qu’un vaste programme de rénovation et de modernisation destiné à renforcer la fiabilité, le confort à bord et les systèmes embarqués.

Dans le cadre de ce vaste programme de rénovation, Alstom réalisera une rénovation intégrale de l'intérieur et de l'extérieur, comprenant de nouveaux sièges, tables, moquettes, éclairage LED et cabines de conduite modernisées, ainsi que la rénovation des toilettes et des travaux de réaménagement visant à optimiser les espaces pour les bagages, les vélos et l'accessibilité. Ce contrat de rénovation conclu avec Beacon représente un montant d’environ 80 millions de livres sterling.

Le programme comprend également d’importantes mises à niveau des systèmes embarqués (notamment le système intelligent d’arrêt/démarrage), avec de nouveaux systèmes d’information des passagers et des écrans multimédias dans les voitures, des systèmes d’annonce pour les appareils auditifs, un comptage automatique des passagers, la vidéosurveillance, la connectivité Wi-Fi et des mesures de cybersécurité renforcées. Des défibrillateurs seront installés dans chaque train dans le cadre du programme de mise à niveau de la sécurité.

Les activités initiales de maintenance et d’assistance seront menées sur plusieurs sites, notamment à Polmadie, Haymarket et Inverness, où Alstom mobilisera des techniciens, des ingénieurs, un soutien à la chaîne d’approvisionnement, la gestion des pièces de rechange, l’outillage spécialisé et des services d’hébergement de données. Le périmètre comprend également des programmes de « formation des formateurs » destinés aux conducteurs et au personnel de maintenance pour accompagner la mise en service de la flotte.

Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un ensemble plus large de contrats conclus avec Beacon Rail, propriétaire du matériel roulant, comprenant la maintenance lourde précoce, les travaux de rénovation et le stockage de la flotte de la classe 222, renforçant ainsi l'engagement à long terme d'Alstom à accompagner l’intégration progressive de ces trains au sein du service écossais.

Ce programme s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de développement durable d’Alstom UK & Ireland et des plans de développement durable et de mise en œuvre de ScotRail, avec un objectif commun de réduction des inégalités, de lutte contre le changement climatique, de promotion d’une croissance économique inclusive et d’amélioration de la santé et du bien-être. Les performances en matière de développement durable seront suivies par rapport à des objectifs convenus et feront l’objet d’examens réguliers par Alstom, ainsi que d’une vérification indépendante conformément aux normes internationales reconnues.

Rob Whyte, directeur général d’Alstom pour le Royaume-Uni et l’Irlande, a déclaré :

« Cet accord témoigne d’une grande confiance dans la capacité d’Alstom à fournir des services ferroviaires fiables et de haute qualité à travers l’Écosse. La flotte de la classe 222 a fait ses preuves, et grâce à ce programme complet d’assistance technique, de rénovation et de maintenance lourde, nous contribuerons à garantir que ces trains continuent d’offrir une expérience sûre, confortable et fiable aux passagers pendant de nombreuses années encore. »

Il a ajouté : « Cet investissement souligne également notre engagement à préserver les emplois qualifiés, à développer les compétences en ingénierie et à soutenir la chaîne d’approvisionnement ferroviaire britannique alors que le secteur poursuit sa transition vers un système ferroviaire plus durable. »

Joanne Maguire, directrice générale de ScotRail, a déclaré :

« C'est une excellente nouvelle pour nos clients et notre personnel, alors que nous continuons à œuvrer pour offrir un service ferroviaire sûr, écologique et fiable.

Des trains plus modernes constituent un facteur important pour encourager davantage de personnes à laisser leur voiture à la maison et à voyager en train, et cet investissement apportera une amélioration considérable de l’expérience de voyage.

La mise en service de trains entièrement rénovés garantit aux clients des avantages immédiats, avec des améliorations en termes de confort, d’accessibilité et de fiabilité.

Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires et le gouvernement écossais dans les semaines et les mois à venir, alors que nous entamons le programme de rénovation et nous préparons à accueillir les nouveaux trains. »

Adam Cunliffe, directeur général de Beacon, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’avoir attribué ce contrat à Alstom pour la rénovation de notre flotte de trains de la classe 222, afin d’aider ScotRail à offrir à ses clients des services de qualité et à haut débit.

Notre collaboration avec ScotRail et Alstom dans le cadre du programme de modernisation de ces trains permettra d’améliorer l’expérience à bord pour les passagers à travers toute l’Écosse. Nous sommes impatients de voir ces trains rénovés entrer en service. »

Ce dernier contrat renforce encore la position d’Alstom en tant que fournisseur de premier plan de services de matériel roulant à long terme au Royaume-Uni, alliant expertise technique, capacités numériques et forte présence locale pour aider les clients à offrir aux passagers des services ferroviaires sûrs, fiables et durables. La gamme de solutions FlexCare d’Alstom fait passer les actifs ferroviaires au niveau supérieur grâce à des services sur mesure et flexibles pour chaque étape de leur cycle de vie. De l’exploitation et de la maintenance des trains à la fourniture de pièces, en passant par les révisions et la modernisation, Alstom aide les propriétaires et les exploitants d’actifs à atteindre les meilleures performances possibles pour leur flotte.

FIN

ALSTOM™ et FlexCare™ sont des marques déposées et protégées du groupe Alstom.





À propos d'Alstom



Alstom s'engage à contribuer à un avenir sobre en carbone en développant et en promouvant des solutions de transport innovantes et durables que les gens apprécient. Des trains à grande vitesse aux métros, monorails, tramways, en passant par les systèmes clés en main, les services, les infrastructures, la signalisation et la mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025.

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1 Cette commande sera comptabilisée au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26 d'Alstom

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