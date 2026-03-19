Les résultats 2025 de Roquette illustrent la résilience d’un portefeuille élargi, dans un contexte de marché très exigeant

La stratégie du Groupe et ses acquisitions récentes lui permettent de monter en gamme sur des marchés à plus forte valeur ajoutée

+8 % de croissance du chiffre d’affaires à 4,9 Md€ (-5 % à données comparables 1 ) et progression de +13 % de l’EBITDA Courant à 612 M€, portés par les produits de spécialité en santé et en nutrition.

+54 points de base d’amélioration de la marge d’EBITDA Courant à 12,6 %, reflétant la contribution des récentes acquisitions stratégiques et l'évolution du portefeuille du Groupe qui en résulte.

Hors impact cash lié à l'acquisition d'IFF Pharma Solutions, le free cash-flow s'établit à 301 M€.

En 2025, Roquette a maintenu un bilan solide, avec une position de liquidité robuste et un ratio dette nette/EBITDA Courant Combiné de 3,48x contre 3,72x à fin juin.

Début 2026, Roquette a lancé « Shift & Lead », un projet d’entreprise destiné à renforcer sa compétitivité, à consolider sa position sur ses marchés et à créer de la valeur à long terme pour l’ensemble de ses parties prenantes.





Lille, le 19 mars 2026 – Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine végétale, des excipients et des solutions pharmaceutiques, publie aujourd'hui ses résultats annuels 2025, après approbation de ses états financiers par le conseil d'administration.

Thierry Fournier, directeur général de Roquette, déclare : « Nous observons les premiers bénéfices significatifs de nos initiatives stratégiques et de nos acquisitions récentes, qui permettent à Roquette de disposer d’un portefeuille plus complet et de renforcer son positionnement sur des produits et marchés à forte valeur ajoutée. Malgré un environnement particulièrement exigeant, marqué par une demande atone, des surcapacités et des incertitudes géopolitiques et économiques persistantes, nos produits de spécialité restent le principal moteur de la résilience de notre performance en 2025. »

Au sein de la Business Unit Health & Pharma Solutions, les solides performances des nouvelles gammes de produits issues de la récente acquisition d'IFF Pharma Solutions ont atténué l’impact de la baisse de la demande et des mouvements de déstockage sur les marchés de l'amidon et des capsules. Cela a été particulièrement le cas pour les produits à base de cellulose et d'alginates à usage oral.

La Business Unit Nutrition & Bioindustry a enregistré de solides résultats dans sa gamme de produits alimentaires de spécialité - en dépit d’un environnement de marché difficile et d’une concurrence intense - avec une demande plus forte dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, en particulier pour les produits à base de fibres et de protéines. Associé à une augmentation des prix unitaires et à une baisse des coûts variables, cela a conduit à une amélioration significative des marges sur les produits de spécialité.

Collectivement, ces réalisations ont renforcé la position de Roquette sur ses marchés et permis de dégager des résultats solides dans un environnement complexe. Cela démontre que la robustesse de ses fondamentaux permet au Groupe de poursuivre sa croissance dans un contexte volatil et fortement concurrentiel. « En 2026, nous allons maintenir notre engagement en faveur de l'excellence opérationnelle, de l'innovation, de la discipline financière et de la génération de cash. Guidés par notre raison d’être – « Ensemble, nous valorisons le potentiel de la nature pour créer des solutions essentielles à la vie » - nous sommes déterminés à devenir le leader mondial des solutions d’origine végétale durables, portés par une innovation de pointe et des partenariats solides avec nos clients, façonnant ainsi l'avenir de la nutrition, de la santé et de la bio-industrie. En définissant et en déployant notre projet d’entreprise « Shift & Lead », nous allons renforcer notre compétitivité, consolider notre position sur nos marchés et créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes », conclut Thierry Fournier.

CHIFFRES CONSOLIDÉS CLÉS 20252

(en millions d’euros) 2024 2025 Var. (%) Var. LFL (%) Chiffre d’affaires 4 495 4 877 +8% -5% EBITDA Courant 540 612 +13% -14% Marge d’EBITDA Courant 12,0% 12,6% +54pb -115pb Résultat net 61 (265) - - Résultat net ajusté (a) 114 70 -39% - Free Cash-Flow IFRS

(avant IFF Pharma Solutions) (b) 275 301 - - (en millions d’euros) 2024 2025 Dette nette IFRS 237 2,390 Ratio de levier financier retraité

(Dette nette IFRS / EBITDA Courant Combiné) (c) 0,44x 3,48x

(a) Hors éléments non récurrents s’élevant à 335 millions d’euros (44 millions d’euros à fin décembre 2024), taxes associées et charges d’impôt différé aux États-Unis.

(b) IFF Pharma Solutions acquis le 1er mai 2025

(c) L’EBITDA Courant Combiné inclut l’EBITDA Courant estimé d’IFF Pharma Solutions sur les douze derniers mois.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

UN PORTEFEUILLE ÉLARGI QUI SOUTIENT LA PERFORMANCE DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS EXIGEANT

En 2025, Roquette a évolué dans un environnement particulièrement difficile, marqué par une demande mondiale atone, une surcapacité sur certains marchés de commodités, une concurrence accrue et des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques persistantes. Dans ce contexte, le Groupe a enregistré des résultats annuels résilients, démontrant la pertinence de son repositionnement stratégique vers des marchés et des produits à plus forte valeur ajoutée.

Le chiffre d'affaires annuel atteint 4 877 M€, en hausse de 8 % par rapport à 2024, soutenu par l'intégration d'IFF Pharma Solutions depuis le 1er mai 2025. À données comparables, les ventes ont reculé de 5 %, sous l’effet de la pression persistante sur les marchés de commodités et un ralentissement de la demande dans certains segments pharmaceutiques.

L'EBITDA Courant a augmenté de +13 % pour atteindre 612 M€, soit une marge de 12,6 %, en hausse de +54 points de base par rapport à 2024. À données comparables, l'EBITDA Courant recule de -14 % (marge en baisse de -115 points de base), dans un contexte de pression concurrentielle, partiellement compensé par une gestion rigoureuse des coûts et un mix produits favorable. L'amélioration de la marge est principalement due à la contribution d'IFF Pharma Solutions, consolidée depuis le 1er mai 2025, aux bonnes performances des produits alimentaires de spécialité, à la poursuite du programme de compétitivité du Groupe et à un environnement de coûts favorable par rapport au pic inflationniste de 2022-2023.

En 2025, le résultat net fait apparaître une perte de 265 M€, liée principalement à l'impact d'éléments non récurrents, notamment les coûts d'acquisition et d'intégration d’IFF Pharma Solutions (87 M€) et les charges de dépréciation d’actifs (231 M€). Hors éléments non récurrents et taxes associées, le résultat net ajusté s'établit à 70 M€ d'euros.

GÉNÉRATION DE FREE CASH-FLOW

(en millions d'euros) 2024 2025 Cash-Flow opérationnel 352 352 Variation du besoin en fonds de roulement 157 212 Investissements payés (234) (263) Free Cash-Flow IFRS (avant acquisition) 275 301 Acquisition d'IFF Pharma Solutions - (2 403) Free Cash-Flow IFRS (après acquisition) 275 (2 102)

Hors impact de l’acquisition d’IFF Pharma Solutions, le Groupe a généré un free cash-flow positif de 301 M€ en 2025, soutenu notamment par un cash-flow opérationnel solide et une contribution positive du besoin en fonds de roulement.

Le besoin en fonds de roulement est resté globalement stable à 19,0 % du chiffre d'affaires en 2025, contre 18,9 % à fin 2024. Cette évolution reflète la hausse du chiffre d'affaires liée à l'intégration d'IFF Pharma Solutions et, dans une moindre mesure, l'augmentation des niveaux de stocks, qui a été maîtrisée grâce à des initiatives proactives et efficaces en matière de gestion d’inventaires.

Le Groupe a maintenu une attention particulière à la gestion de son besoin en fonds de roulement tout au long de l'année, et a eu recours à de l'affacturage en fin d'année, ce qui a contribué à la génération de free cash-flow à hauteur d'environ 128 M€ en 2025. Cette mesure a été mise en œuvre afin de préserver la flexibilité financière et de soutenir la capacité d'investissement du Groupe.

Le total des investissements s'est élevé à 263 M€ en 2025, contre 234 M€ en 2024, reflétant l'engagement continu du Groupe en faveur de l'innovation, de l'excellence industrielle et du développement de ses capacités dans des segments à plus forte valeur ajoutée, soutenant ainsi son potentiel de croissance rentable à long terme.

PERFORMANCE PAR BUSINESS UNIT

HEALTH & PHARMA SOLUTIONS – LA SOLIDE PERFORMANCE DES NOUVELLES GAMMES DE PRODUITS ATTÉNUE LA PRESSION DU MARCHÉ

(en millions d’euros) FY 24 FY 25 Var. (%) Var. LFL (%) Ventes 823 1 391 +69% -8% Éliminations (ventes internes) (13) (119) EBITDA Courant 236 349 +48% -18% Marge d’EBITDA Courant en % 28,7% 25,1% -364pb -311pb

La performance annuelle de la Business Unit Health & Pharma Solutions a été principalement portée par l'intégration d'IFF Pharma Solutions, générant un effet de périmètre positif, ainsi que par la forte dynamique des technologies d’excipients de spécialité, notamment la cellulose, les alginates et les polymères. Polyox a réalisé un chiffre d'affaires record au cours de l'année, grâce notamment à une demande soutenue pour les applications à forte valeur ajoutée.

L'élargissement du portefeuille produits de Roquette a considérablement renforcé sa position en tant que partenaire mondial de référence dans les solutions d’administration de médicaments, offrant une gamme complète de technologies d’excipients, notamment l'amidon, la cellulose, les alginates et les capsules, tout en rééquilibrant davantage ses activités vers des marchés et des produits à plus forte valeur ajoutée.

Cependant, l'activité s’est inscrite dans un environnement de marché complexe, marqué par une demande atone et un mouvement de déstockage dans le segment des capsules, une concurrence intense sur les polyols de la part des acteurs chinois, en particulier en Europe, et une pression sur les prix dans certaines catégories de produits. La baisse des volumes dans le segment des capsules a été partiellement compensée par une amélioration des coûts variables.

Malgré ces vents contraires, la contribution d'IFF Pharma Solutions et la résilience des technologies d'excipients à forte valeur ajoutée ont soutenu les performances commerciales et opérationnelles de manière générale. L'acquisition d'IFF Pharma Solutions a renforcé la profitabilité, confirmant sa forte pertinence stratégique et inscrivant Roquette dans une trajectoire de création de valeur durable.

NUTRITION & BIOINDUSTRY – LES SPÉCIALITÉS RÉSISTENT TANDIS QUE LES COMMODITÉS ATTEIGNENT UN BAS DE CYCLE

(en millions d’euros) FY 24 FY 25 Var. (%) Var. LFL (%) Ventes 3 847 3 750 -3% -4% Eliminations (ventes internes) (277) (245) EBITDA Courant 303 263 -13% -10% Marge d’EBITDA Courant en % 7,9% 7,0% -88pb -51pb

La Business Unit Nutrition & Bioindustry a fait preuve de résilience, avec de solides performances des produits alimentaires de spécialité, malgré un environnement de marché particulièrement difficile.

La demande de produits de commodité, pour l’amidon et les dérivés d'amidon, a atteint des niveaux historiquement bas fin 2025, reflétant une surcapacité structurelle et des conditions de marché dégradées. Dans ce contexte, Roquette a continué à gagner des parts de marché sur l'amidon et les dérivés d'amidon, en particulier en Europe, tout en faisant face à une forte pression sur les prix en Europe, liée à la baisse des prix du sucre et à une concurrence intense en Inde.

Le segment Alimentation et Nutrition a enregistré de solides performances, bénéficiant d'une demande plus forte dans les applications de spécialité, notamment les protéines et les fibres, en particulier en Europe, ainsi que d'une augmentation des prix unitaires et d'une baisse des coûts variables. En conséquence, les produits de spécialité ont permis une amélioration significative des marges au sein de la Business Unit, compensant en partie la pression persistante dans les segments de commodités.

BILAN

(en millions d’euros) FY 24 H1 25(a) FY 25 Dette brute IFRS 1 791 3 320 3 185 Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements financiers 1 554 465 795 Dette nette IFRS 237 2 854 2 390 Ratio de levier retraité (dette nette IFRS / EBITDA Courant Combiné) (b) 0,44x 3,72x 3,48x Dette brute envers les institutions financières (cf. annexe 5) 1 641 3 072 2 801

(a) Comptes consolidés non audités au 30/06/2025

(b) L’EBITDA Courant Combiné inlut l’EBITDA estimé d’IFF Pharma Solutions sur les douze derniers mois.

Endettement lié aux acquisitions, engagement à maintenir un profil de crédit solide de qualité « investment grade »

La dette financière nette s’établit à 2 390 M€ à fin 2025, contre 2 854 M€ au premier semestre 2025. Cette baisse reflète la saisonnalité intra-annuelle du besoin en fonds de roulement et la forte génération de free cash-flow. Le ratio d'endettement retraité (dette nette IFRS / EBITDA Courant combiné) s'est amélioré à 3,48x, contre 3,72x à fin juin 2025, traduisant les premiers effets de l'acquisition d'IFF Pharma Solutions et une gestion financière rigoureuse au second semestre.

Roquette a défini une trajectoire claire de désendettement et vise un retour à un ratio d'endettement compris entre 2,3x et 2,7x d'ici 2027, conformément à son engagement de maintenir un profil de crédit solide de qualité « investment grade » (objectif BBB). Dans le cadre du projet d’entreprise « Shift & Lead », le Groupe s'engage à une allocation disciplinée de son capital et à l’amélioration de sa génération de cash. Ce plan met l'accent sur l'excellence opérationnelle et l'augmentation des marges, soutenant ainsi une amélioration structurelle de la génération de free cash-flow et un désendettement progressif.

Refinancement réussi après l’acquisition d’IFF Pharma Solutions

Le bridge mis en place pour financer l’acquisition d'IFF Pharma Solutions a été entièrement refinancé par l'émission de deux placements privés US (USPP) par le Groupe. En novembre 2025, Roquette a émis un USPP de 450 M USD avec des échéances réparties entre 2032 et 2040. En décembre 2025, un deuxième USPP de 200 M€ a été émis, avec des échéances réparties entre 2032 et 2037. Ces opérations ont permis de diversifier davantage la base d'investisseurs et les sources de financement du Groupe sur les marchés en euros et en dollars, tout en allongeant significativement le profil d'échéance de sa dette.

L'acquisition d'IFF Pharma Solutions a été financée par une combinaison diversifiée et équilibrée d'instruments, notamment :

Un emprunt obligataire super subordonné à durée indéterminée de 0,6 Md€ (comptabilisé à 100 % en capitaux propres selon les normes IFRS) ;

Un emprunt obligataire senior de 0,6 Md€, arrivant à échéance en 2031 ;

Environ 0,6 Md€ en placements privés US (USPP) en EUR et en USD, arrivant à échéance en 2040 ;

Environ 0,6 Md€ en prêts à terme amortissables en EUR et en USD, arrivant à échéance en 2029.

Le succès de ce refinancement illustre l’accès continu du Groupe aux marchés des capitaux après l'acquisition et reflète la confiance des investisseurs dans les fondamentaux de crédit et la stratégie à long terme de Roquette.

Liquidité solide et profil d’échéances de dette équilibré

Au 31 décembre 2025, la dette financière brute s’élève à 3,2 Md€. Le Groupe bénéficie d'un profil d'échéances bien équilibré et échelonné, avec une échéance moyenne de 6,1 ans et aucune concentration significative de refinancement à court terme. La liquidité disponible s’établit à 1 558 M€ à la fin de l'année, dont 763 M€ de lignes de crédit non utilisées, 795 M€ de billets de trésorerie non tirés et de trésorerie disponible. Cette solide position de liquidité offre au Groupe la flexibilité financière nécessaire pour soutenir ses activités, l'intégration en cours d'IFF Pharma Solutions ainsi que ses initiatives de croissance future.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Roquette s'attend à ce que l'environnement de marché difficile actuel perdure. Dans ces conditions, afin de maintenir sa compétitivité, ses performances financières et sa création de valeur à long terme, la société a lancé en janvier 2026 un projet d’entreprise baptisé « Shift & Lead ».

« Shift & Lead » s'appuie sur les fondamentaux solides de Roquette en tant qu'entreprise diversifiée et résiliente, soutenue par un actionnariat familial et une vision à long terme, afin de renforcer l'excellence opérationnelle, l'innovation, la discipline financière et la génération de cash. Ce plan stratégique vise à soutenir la croissance et à libérer pleinement le potentiel des récentes acquisitions de l'entreprise, qui renforcent sa position de leader et ouvrent de nouvelles perspectives de développement rentable.

Le déploiement de cette feuille de route repose sur une allocation de capital rigoureuse et une structure financière robuste. Le groupe reste déterminé à maintenir un profil de crédit solide, garantissant un accès continu aux financements nécessaires afin de soutenir les investissements dans son personnel, ses actifs industriels et ses capacités d'innovation.

Fort de ce plan solide et de son portefeuille diversifié et élargi, Roquette aborde 2026 avec confiance dans la résilience de son modèle économique et la pertinence de son positionnement stratégique pour surmonter les défis actuels et en sortir durablement renforcé.

État des comptes :

Les procédures d'audit des comptes consolidés sont en cours.

A propos de Roquette

Roquette est un leader mondial de solutions durables d’origine végétale, guidé par l’innovation et des partenariats solides qui façonnent l’avenir de la nutrition, de la santé et de la bio-industrie.

L’entreprise valorise des ressources naturelles telles que le blé, le maïs, les algues et la cellulose pour élaborer des ingrédients performants utilisés dans les aliments du quotidien, les médicaments à usage oral, les produits biopharmaceutiques avancés ainsi qu’une large gamme de produits biosourcés.

Forte de plus de 90 ans d’expertise et de 11 000 collaborateurs, Roquette, entreprise familiale, accompagne ses clients dans plus de 150 pays et s’engage à créer une valeur pérenne pour les patients, les consommateurs et la société.

Ensemble, nous valorisons le potentiel de la nature pour créer des solutions essentielles à la vie.

Découvrez-en plus sur Roquette ici.

Contacts presse:

Brunswick

Antoine Parison

+33 (0)7 88 72 28 95

aparison@brunswickgroup.com



Roquette

Communications Corporate

Susannah Duquesne

Susannah.duquesne@roquette.com

Communication financière

Cécile Masurel

cecile.masurel@roquette.com

AVERTISSEMENT - Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui se rapportent spécifiquement à des événements, tendances, plans ou objectifs futurs. De par leur nature, ces prévisions comportent des risques et des incertitudes identifiés et non identifiés et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Le groupe ne s'engage pas à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer sur de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance particulière. Les montants présentés dans cette présentation ont été arrondis à la centaine/unité la plus proche, ce qui peut entraîner de légers écarts dans les totaux. Ainsi, les données financières sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent ne pas correspondre exactement aux chiffres figurant dans les états financiers consolidé

INFORMATIONS FINANCIÈRES - Le présent communiqué de presse et l'intégralité des informations réglementées de Roquette sont disponibles sur le site Internet du Groupe

GLOSSAIRE

Pour mesurer sa performance, le Groupe utilise certains indicateurs financiers qui ne sont pas définis par les normes IFRS. Ces indicateurs sont utilisés dans le suivi opérationnel des activités du Groupe et dans sa communication financière (communiqués de presse, présentations financières, etc.).

Indicateurs de performance alternatifs Définitions et rapprochement avec les indicateurs IFRS EBITDA Courant Le Groupe se concentre désormais sur l'EBITDA Courant, conformément au calcul du levier financier.



L’EBITDA Courant correspond au Résultat opérationnel courant moins la ligne « Amortissement et provisions » du compte des résultats consolidés, et en excluant l’effet IFRS 3 lié à la revalorisation des stocks due à l’allocation du prix d’acquisition d’IFF Pharma Solutions (« PPA ») en 2025.



Cet indicateur inclut notamment les plus-values et moins-values sur cessions d'actifs immobilisés, les effets des assurances et subventions d'investissement, et exclut les effets des dépréciations sur les actifs circulants, qui sont intégrés au Résultat opérationnel courant. Cash-Flow opérationnel Le Cash-Flow opérationnel correspond au Cash-Flow généré par les activités d'exploitation (provenant du tableau des Cash-Flow consolidés), auquel s'ajoutent la variation du fonds de roulement net, le résultat financier non réalisé sur les créances et dettes d'exploitation, la « dépréciation nette des actifs courants » (qui a un impact sur le Free Cash-Flow opérationnel) et les « autres éléments de rapprochement ». Free Cash-Flow Le Free Cash-Flow correspond au Cash-Flow après investissements (provenant du tableau des Cash-Flow dérivé des états financiers consolidés), auquel s’ajoute la variation des autres actifs courants (pour les investissements à court terme mentionnés à la note 16 « Actifs financiers courants et non courants », qui sont inclus dans le total « Dette nette »), la variation des autres actifs non courants (pour les placements à long terme et les créances liées à des participations et prêts mentionnés à la note 16 « Actifs financiers courants et non courants », qui sont inclus dans le total « Dette nette »), la variation du périmètre de la dette Qualicaps mentionnée à la note 22.2a pour l'exercice 2023 et les « Autres éléments de rapprochement ». Dette nette La dette nette correspond, sur la base des états financiers consolidés, aux passifs financiers non courants, aux passifs financiers courants, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi qu'aux autres actifs courants (pour les placements à court terme mentionnés à la note 16 « Actifs financiers courants et non courants », qui sont inclus dans le total « Dette nette ») et les autres actifs non courants (pour les placements à long terme et les créances liées aux placements et prêts mentionnés à la note 16 « Actifs financiers courants et non courants », qui sont inclus dans le total « Dette nette »).

ANNEXE 1 – COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d’euros) Notes 2024 2025 Chiffre d'affaires 7.1 4 494 743 4 876 525 Achats consommés et charges externes (*) 7.2 (3 180 538) (3 410 745) Charges de personnel 7.3 (754 888) (868 088) Impôts et taxes (28 363) (29 964) Amortissements et dépréciations 7.4 (287 635) (355 483) Autres produits opérationnels 7.5 29 893 30 463 Autres charges opérationnelles 7.5 (20 984) (11 074) Résultat opérationnel courant 252 228 231 633 Éléments non récurrents 8 (68 366) (320 850) Résultat opérationnel 183 862 (89 217) Coût de l'endettement financier net 9.1 (52 435) (90 511) Autres produits et charges financiers 9.2 (12 396) (19 512) Résultat financier (64 830) (110 023) Résultat des sociétés mises en équivalence 15 (5 086) (3 916) Résultat avant impôts 113 946 (203 157) Impôts sur le résultat 10 (53 379) (62 139) Résultat net 60 566 (265 296) Résultat net part du groupe 59 556 (266 426) Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 1 010 1 130 Résultat net part du groupe par action 20,27 (90,69)

ANNEXE 2 – COMPTE DE RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers d’euros) 2024 2025 Résultat net 60 566 (265 296) Variation des écarts de conversion 37 701 (145 319) Gains et pertes relatifs aux instruments dérivés de couverture 52 673 (80 014) Effets d'impôts (11 568) 18 970 Éléments recyclables en résultat net 78 806 (206 363) Réévaluation du passif / (de l'actif) net des régimes à prestations définies 1 030 9 608 Effets d'impôts 340 (2 477) Éléments non recyclables en résultat net 1 370 7 131 Total des autres éléments du résultat global, nets d'impôts 80 176 (199 232) Résultat global 140 742 (464 528) dont part du groupe 139 715 (465 636) dont participations ne donnant pas le contrôle 1 028 1 108

ANNEXE 3 – BILAN

(en milliers d’euros) 2024 2025 Goodwill 281 567 1 019 792 Immobilisations incorporelles 280 715 1 223 042 Immobilisations corporelles 2 373 499 2 492 243 Titres mis en équivalence 7 870 12 843 Actifs financiers non courants 71 352 74 637 Autres actifs non courants 37 592 38 686 Impôts différés 76 748 56 015 Actifs non courants 3 129 342 4 917 258 Stocks 835 580 1 081 963 Clients et comptes rattachés 631 571 670 868 Créances d'impôts 23 549 11 595 Actifs financiers courants 1 199 211 1 582 Autres actifs courants 237 482 189 677 Trésorerie et équivalents de trésorerie 309 214 765 876 Actifs courants 3 236 607 2 721 560 Total actif 6 365 949 7 638 818





2024 2025 Capital social 8 813 8 813 Réserves 2 725 752 2 499 942 Résultat net 59 556 (266 426) Actions propres (3 632) (3 573) Obligations hybrides 603 314 628 294 Capitaux propres, Part du groupe 3 393 803 2 867 051 Capitaux propres, Participations ne donnant pas le contrôle 5 699 8 978 Capitaux propres 3 399 502 2 876 029 Dettes financières non courantes 1 367 194 2 485 479 Provisions non courantes 863 21 473 Avantages du personnel non courants 73 432 110 462 Autres passifs non courants 67 862 73 840 Impôts différés 177 948 256 330 Passifs non courants 1 687 299 2 947 584 Dettes financières courantes 423 691 699 523 Provisions courantes 14 871 18 068 Avantages du personnel courants 4 715 5 254 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 448 652 625 286 Dettes d'impôts 9 802 29 001 Autres passifs courants 377 416 438 073 Passifs courants 1 279 148 1 815 205 Total passif 6 365 949 7 638 818

ANNEXE 4 – TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers d’euros) Notes 2024 2025 Résultat net 60 566 (265 296) Amortissements et dépréciations (hors actifs circulants) 289 032 355 918 Pertes de valeur comptabilisées en éléments non récurrents - 231 108 Impôts sur le résultat (courants et différés) 53 379 62 139 Autres éléments 22 113 5 910 Marge brute d'autofinancement 425 091 389 779 Variation du besoin en fonds de roulement net 150 649 217 206 Impôts sur le résultat payés (61 013) (37 009) Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles 514 727 569 976 Acquisition de sociétés consolidées, trésorerie acquise déduite 5 848 (2 403 132) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (261 430) (277 733) Cessions d'immobilisations 1 466 20 714 Variations des fournisseurs d'immobilisations 4 380 (4 884) Investissements financiers (1 222 670) 1 212 820 Incidence des sorties de périmètre 14 437 - Flux de trésorerie générés par les activités d'investissements (1 457 969) (1 452 215) Dividendes versés aux actionnaires du groupe (88 651) (53 630) Dividendes versés aux minoritaires (469) (291) Obligations hybrides (emprunt et coupons) 596 034 (8 286) Émissions d'emprunts 758 845 1 854 435 Remboursements d'emprunts (91 004) (941 963) Variation nette des autres dettes (97 410) 363 554 Flux de trésorerie générés par les activités de financement 1 077 344 1 213 820 Incidence de la variation des taux de change 17 205 26 080 Variation de trésorerie 151 307 357 661 Variation de trésorerie 151 307 357 661 Trésorerie d'ouverture 156 351 307 658 Trésorerie de clôture 307 658 665 319 dont concours bancaires (1 556) (100 557) dont trésorerie et équivalents de trésorerie 309 214 765 876

ANNEXE 5 – DETTE BRUTE ENVERS LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

(en millions d'euros)



2024 2025 Emprunts obligataires 900 1 483 Term loan Qualicaps 410 360 Term Loan IFF EUR 0 275 Term Loan IFF USD 0 298 RCF tiré 184 16 Ligne bancaire court terme tirée 45 0 Autres emprunts bancaires 12 10 Emprunts bancaires 651 958 Titres de créances négociables (TCN) 90 360 Dette envers les institutions financières 1 641 2 801 Intérêts courus 9 13 Frais transactionnels -8 -9 Concours bancaires 2 101 Dettes de loyers (IFRS 16) 138 168 Autres dettes financières 10 111 Dettes financières 1 791 3 185





1 À données comparables : hors effet de change et hors variation de périmètre

2 La définition des indicateurs alternatifs de performance est fournie dans les annexes du présent communiqué de presse.