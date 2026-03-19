Enefit suurendab oma energiasalvesti portfelli

Eesti Energia AS kontserni kuuluv elektriäri ettevõte Enefit laiendab oma energiasalvestuse portfelli, rajades Leedus asuvate tuuleparkide juurde kolm uut akusalvestit. Uute salvestite koguvõimsus saab olema 46 megavatti (MW) ja mahutavus 184 megavatt-tundi (MWh). Projektide valmimisel suureneb Enefiti salvestiportfell praeguselt 29 megavatilt 75 megavatini, tugevdades ettevõtte positsiooni kogu Balti energiasalvestuse turul.

Enefit investeerib projektidesse kokku 30,3 miljonit eurot, mille tulemusena rajatakse järgmise aasta esimeses pooles kolm uut akusalvestit: 16 MW salvesti Kelme I tuulepargi juurde, 18 MW Kelme II tuulepargi juurde ning 12 MW salvesti Šilale II tuulepargi juurde. Tuuleparkidel oleva energiataristu ja olemasolevate võrguühenduste kasutamine võimaldab ettevõttel uued salvestuslahendused rajada märkimisväärselt tõhusamalt.