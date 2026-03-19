Bitget invita a sus afiliados a repartir “El 40% que falta” de los ingresos, más un premio acumulado de 1 millón de USDT

VICTORIA, Seychelles, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, está invitando a traders y creadores de contenido a reclamar su parte de los ingresos que la mayoría de los exchanges se quedan para sí mismos. La campaña “El 40% que falta” se lanza hoy con un premio acumulado de 1 millón de USDT, basada en un único principio: el 40% de las comisiones generadas por la comunidad de un afiliado vuelven directamente al afiliado.

El programa ha pagado más de 20 millones de dólares en comisiones a más de 300.000 afiliados registrados a nivel global, con más de 600.000 millones de USD en volumen de trading atribuible a usuarios referidos por afiliados durante los últimos 30 días. La campaña “El 40% que falta” está diseñada para atraer a la próxima generación de creadores de contenido, gestores de comunidades y traders activos que aún no han reclamado los ingresos que ya generan para otros.

La distribución es sencilla. Una vez que un usuario referido alcanza 10.000 USD en volumen de trading durante sus primeros 30 días, el afiliado gana una comisión del 40% en cada operación que realice ese usuario de por vida. Con un 40% desde el primer día, se trata del mayor rebate inicial de la industria. Para los traders minoristas que no gestionan una comunidad pública, Bitget también ofrece una opción de auto-afiliación, una forma de recuperar el 40% de sus propias comisiones de trading sin necesidad de tener audiencia alguna.

Los afiliados gestionan su participación mediante un panel personalizado, que incluye informes analíticos mensuales sobre conversiones, comisiones ganadas y comportamiento de los usuarios, proporcionando una visión clara y continua de cómo la actividad referida se traduce en ingresos.

El proceso de solicitud está diseñado para ser rápido. Los solicitantes necesitan 100 seguidores en redes sociales o 500 miembros en su comunidad para calificar, con un tiempo de revisión de 24 horas. Bitget estructuró los requisitos de inscripción de esta manera de forma deliberada. La mayoría de los programas competidores establecen umbrales que excluyen a los creadores más pequeños antes de que tengan oportunidad de crecer, dejando ingresos reales sobre la mesa para ambas partes.

“Los creadores de contenido y gestores de comunidades ponen un trabajo real en hacer crecer sus audiencias, y ese trabajo impulsa directamente la actividad de trading en nuestra plataforma. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que vean un retorno significativo. La campaña ‘El 40% que falta’ es nuestra forma de demostrar que valoramos esa colaboración: un 40% permanente desde el primer día, ganancias de por vida por cada usuario referido, y sin complicaciones para lograrlo”, dijo Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

El premio acumulado de 1 millón de USDT respalda recompensas de la campaña, bonos de activación e incentivos por hitos a lo largo del programa. Los afiliados que envíen su solicitud durante el período de la campaña recibirán un paquete de vouchers de experiencia en futuros por 600 USDT tras su aprobación. El lanzamiento sigue a la iniciativa Boost Month de Bitget en noviembre de 2025, que impulsó un crecimiento significativo en registros de afiliados y participación de la comunidad en la plataforma.

Los detalles completos del programa y las solicitudes están disponibles AQUÍ.

Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, que presta servicios a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de tokens cripto, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

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