VICTORIA, Seychelles, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, invite les traders et les créateurs de contenu à réclamer leur part des revenus que la plupart des bourses conservent habituellement. La campagne « The Missing 40% », lancée aujourd’hui avec une cagnotte d’un million d’USDT, repose sur un principe simple : 40 % des frais générés par la communauté d’un affilié lui sont garantis.

Le programme a déjà versé plus de 20 millions de dollars de commissions à plus de 300 000 affiliés enregistrés dans le monde, avec plus de 600 milliards de dollars de volume de trading attribués aux utilisateurs parrainés au cours des 30 derniers jours. La campagne « The Missing 40% » vise à attirer une nouvelle génération de créateurs, de gestionnaires de communauté et de traders actifs qui n’ont pas encore récupéré les revenus qu’ils génèrent déjà pour d’autres.

Le modèle de partage est simple. Dès qu’un utilisateur parrainé atteint un volume de trading de 10 000 dollars au cours de ses 30 premiers jours, l’affilié perçoit une commission de 40 % sur chaque transaction effectuée par cet utilisateur, à vie. Avec 40 % dès le premier jour, ce taux de rétrocession initial est le plus élevé du secteur. Pour les traders particuliers ne disposant pas de communauté publique, Bitget propose également une option d’auto-affiliation — un moyen de récupérer 40 % de leurs propres frais de trading, sans nécessiter d’audience.

Les affiliés gèrent leurs revenus via un tableau de bord personnalisé incluant des rapports analytiques mensuels couvrant les conversions, les commissions perçues et les comportements des utilisateurs, offrant une vision claire et continue de la transformation de l’activité générée en revenus.

Le processus de candidature est conçu pour être rapide. Les candidats doivent disposer soit de 100 abonnés sur les réseaux sociaux, soit de 500 membres dans leur communauté pour être éligibles, avec un délai de validation de 24 heures. Bitget a délibérément structuré les critères d’accès de cette manière. La plupart des programmes concurrents imposent des seuils qui excluent les petits créateurs avant même qu’ils puissent se développer, laissant ainsi des revenus potentiels inexploités des deux côtés.

« Les créateurs de contenu et les animateurs de communauté investissent un travail réel dans le développement de leur audience, et ce travail génère directement de l’activité de trading sur notre plateforme. La moindre des choses est de leur garantir un retour significatif. La campagne "The Missing 40%" est notre manière d’affirmer que nous prenons ce partenariat au sérieux : un partage permanent de 40 % dès le premier jour, des revenus à vie pour chaque utilisateur parrainé, et aucun obstacle inutile pour y accéder », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

La cagnotte d’un million d’USDT finance les récompenses de la campagne, les bonus d’activation et les incitations liées à des objectifs tout au long du programme. Les affiliés qui soumettront leur candidature pendant la période de la campagne recevront, après approbation, un pack de bons d’essai de trading à terme d’une valeur de 600 USDT. Ce lancement fait suite à l’initiative Boost Month de Bitget en novembre 2025, qui a généré une forte croissance des inscriptions d’affiliés et de l’engagement des communautés sur la plateforme.

Les modalités complètes du programme et les formulaires de candidature sont disponibles ICI.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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