Bitget מזמינה שותפים לחלוק את ההכנסות של "40% החסרים" בתוספת קרן הפרסים של מיליון USDT

ויקטוריה, סיישל, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitge t , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, מזמינה סוחרים ויוצרי תוכן לתבוע את חלקם בהכנסות שרוב הבורסות שומרות לעצמן. קמפיין Missing 40% יוצא היום עם פרסים בסך מיליון USDT, הבנוי סביב הנחה אחת: 40% מהעמלות שנוצרות על ידי קהילת השותפים יוחזרו לשותפים.

במסגרת התוכנית שולמו יותר מ-20 מיליון דולר בעמלות ליותר מ-300 אלף שותפים רשומים ברחבי העולם, כאשר נפח מסחר של יותר מ-600 מיליארד דולר יוחס למשתמשים שהופנו על ידי שותפים ב-30 הימים האחרונים. קמפיין Missing 40% נועד למשוך את הגל הבא של יוצרים, מנהלי קהילות וסוחרים פעילים שטרם תבעו את ההכנסות שהם כבר מייצרים עבור מישהו אחר.

החלוקה פשוטה. ברגע שמשתמש מופנה מגיע לנפח מסחר של 10,000 דולר בתוך 30 הימים הראשונים שלו, השותף מרוויח עמלה של 40% על כל עסקה שהמשתמש מבצע לכל החיים. עם 40% מהיום הראשון, זוהי ההחזר ההתחלתי הגבוה ביותר בתעשייה. עבור סוחרים קמעונאיים שאינם מנהלים קהילה ציבורית, Bitget מציעה גם אפשרות של שותפות עצמית - דרך לקבל בחזרה 40% מעמלות המסחר שלהם מבלי להזדקק כלל לקהל.

שותפים מנהלים את חלקם באמצעות לוח בקרה מותאם אישית עם דוחות ניתוח חודשיים המכסים המרות, עמלות שהרוויחו ותובנות התנהגות משתמשים - ומספקים תמונה ברורה ומתמשכת של האופן שבו פעילות מופנית מתורגמת להכנסה.

תהליך הגשת הבקשה נועד להיות מהיר. המועמדים צריכים 100 עוקבים ברשתות החברתיות או 500 חברי קהילה כדי להיות זכאים, עם זמן אספקה ​​של 24 שעות ביממה. Bitget בנתה את דרישות הכניסה בצורה מכוונת. רוב התוכניות המתחרות קובעות ספים שמונעים מיוצרים קטנים יותר להשתתף לפני שיש להם הזדמנות לצמוח, מה שמשאיר הכנסה אמיתית לשני הצדדים.

"יוצרי תוכן ובוני קהילות משקיעים עבודה אמיתית בהגדלת קהל היעד שלהם, ועבודה זו מניעה ישירות את פעילות המסחר בפלטפורמה שלנו. המעט שאנחנו יכולים לעשות הוא לוודא שהם רואים תשואה משמעותית. קמפיין "40% חסרים" הוא הדרך שלנו לומר שאנחנו לוקחים את השותפות הזו ברצינות, חלוקה קבועה של 40% מהיום הראשון, רווחים לכל החיים על כל משתמש שהופנה, וללא קשיים לעבור כדי להגיע לשם", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

קרן הפרסים של מיליון דולר USDT תומכת בתגמולי קמפיין, בונוסי הפעלה ותמריצים לאבני דרך לאורך כל התוכנית. שותפים שיגישו את בקשתם במהלך תקופת הקמפיין יקבלו חבילת שוברים לחווית חוזים עתידיים בשווי 600 USDT עם אישור. ההשקה מגיעה לאחר יוזמת Boost Month של Bitget בנובמבר 2025, אשר הביאה לצמיחה משמעותית בהרשמות שותפים ובמעורבות קהילתית ברחבי הפלטפורמה.

פרטי התוכנית המלאה והבקשות זמינים כאן.

אודות Bitget

Bitget היא הבורסה האוניברסלית ( UEX ) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו- MotoGP™ . בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

