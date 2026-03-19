ビットゲット、アフィリエイトに「失われた40%」の収益分配と100万USDTの賞金プールを提供

セーシェル共和国ビクトリア, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、トレーダーやコンテンツクリエイターが、従来多くの取引所が独占してきた収益の分配を獲得できる機会を提供する。 本日より開始する「失われた40% (Missing 40%)」キャンペーンでは、総額100万USDTの賞金プールが用意され、アフィリエイトのコミュニティによって生み出された手数料の40%を確実にアフィリエイトへ還元するという、ただ一つの約束を掲げている。

このプログラムは、世界中の30万人以上の登録アフィリエイトに対して、これまでに2000万ドル (約31億7600万円) を超えるコミッションを支払った実績があり、特に過去30日間では、アフィリエイト経由で紹介されたユーザーによる取引高が6000億ドル (約95兆円) を超えている。 「失われた40%」キャンペーンは、既に他者のために収益を生み出していながら、まだその収益を自ら受け取れていない次世代のクリエイター、コミュニティマネージャー、アクティブトレーダーを取り込むことを目的としている。

分配方法はシンプルである。 紹介されたユーザーが最初の30日以内に取引高1万ドル (約159万円) に到達すると、紹介者であるアフィリエイトは、そのユーザーが行うすべての取引に対して、恒久的に40%のコミッションを受け取ることができる。 初日から40%という設定は、業界最高水準の開始リベートである。 公開コミュニティを運営していないリテールトレーダー向けに、ビットゲットは自己アフィリエイトオプションも提供している。これは、オーディエンスを一切必要とせずに、自身が支払う取引手数料の40%をコミッションとして回収できる仕組みである。

アフィリエイトは、コンバージョン、獲得コミッション、ユーザー行動に関するインサイトを網羅した月次アナリティクスレポートを備えたパーソナライズドダッシュボードを通じて、自身の取り分を管理できる。これにより、紹介によるユーザー活動がどのように収益へとつながっているかを、明確かつ継続的に把握することができる。

応募プロセスは、迅速に完了できるように設計されている。 応募資格は、ソーシャルメディアのフォロワー100人、またはコミュニティメンバー500人のいずれかを満たすことで、審査結果は24時間以内に通知される。 ビビットゲットは、この要件を意図的に設定している。 多くの競合プログラムは、小規模クリエイターが成長する機会を得る前に参加できなくなるような基準を設定しており、その結果、本来双方が得られるはずの収益機会を取り逃してしまっている。

「コンテンツクリエイターやコミュニティビルダーは、オーディエンスを拡大するために実質的な努力を重ねており、その取り組みが当プラットフォーム上の取引活動を直接的に押し上げています。 私たちにできる最低限のことは、彼らがその努力に対して有意義なリターンを得られるようにすることです。 この「失われた40%」キャンペーンは、私たちがパートナーシップを真剣に捉えていることの表明であり、初日からの恒久的な40%収益分配、紹介ユーザーごとに生涯収益、そして参加にあたって煩雑な手続きは一切ありません」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

100万USDTの賞金プールは、プログラム全体を通じて、キャンペーン報酬、アクティベーションボーナス、そしてマイルストーン達成インセンティブを支援する。 キャンペーン期間中に応募したアフィリエイトは、承認後に600USDT相当の先物取引体験バウチャーパッケージを受け取ることができる。 今回のローンチは、ビットゲットが2025年11月に実施した「ブーストマンス (Boost Month)」イニシアチブに続くもので、この取り組みにより、プラットフォーム全体でアフィリエイト登録者数とコミュニティエンゲージメントが大幅に増加した。

プログラムの詳細および応募方法はこちらから入手できる。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場をリードしており、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | X (旧Twitter) | Telegram | LinkedIn | Discord

報道関係者向け問い合わせ先: media@bitget.com

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