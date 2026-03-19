Bitget, ‘The Missing 40%’ 수익 분배 캠페인 공개… 100만 USDT 상금 풀 제공





빅토리아 세이셸, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 트레이더와 콘텐츠 제작자들에게 기존 거래소가 가져가던 수익의 일부를 되돌려 받을 수 있도록 하는 캠페인을 시작한다고 밝혔다. ‘The Missing 40%’ 캠페인은 오늘 출시됐으며, 총 100만 USDT 규모의 상금 풀을 기반으로, 제휴 커뮤니티에서 발생한 수수료의 40%를 제휴자에게 보장해 지급한다는 점을 핵심으로 한다.

이 프로그램은 전 세계 30만 명 이상의 등록 제휴자에게 2,000만 달러 이상의 수수료를 지급했으며, 지난 30일 동안 제휴자 추천 이용자들이 발생시킨 거래 규모는 6,000억 달러를 넘어섰다. ‘The Missing 40%’ 캠페인은 아직 자신이 창출한 수익을 제대로 확보하지 못한 콘텐츠 제작자, 커뮤니티 운영자, 활동적인 트레이더들을 새롭게 유치하기 위해 기획됐다.

수익 분배 구조는 간단하다. 추천된 사용자가 가입 후 첫 30일 내에 1만 달러 이상의 거래량을 달성하면, 제휴자는 해당 사용자가 이후 거래할 때마다 발생하는 수수료의 40%를 평생 커미션으로 받게 된다. 시작부터 40%를 제공하는 것은 업계 최고 수준의 리베이트다. 또한 공개 커뮤니티를 운영하지 않는 개인 트레이더를 위해 Bitget은 ‘셀프 제휴(self-affiliate)’ 옵션도 제공해, 별도의 팔로워 없이도 자신의 거래 수수료 중 40%를 환급받을 수 있도록 했다.

제휴자들은 개인화된 대시보드를 통해 수익을 관리할 수 있으며, 전환율, 획득 커미션, 사용자 행동 인사이트 등을 포함한 월간 분석 리포트를 제공받는다. 이를 통해 추천 활동이 실제 수익으로 어떻게 이어지는지 지속적으로 확인할 수 있다.

신청 절차 역시 빠르게 설계됐다. 지원자는 최소 100명의 소셜미디어 팔로워 또는 500명의 커뮤니티 구성원을 보유하면 자격을 갖추며, 심사는 24시간 이내에 완료된다. Bitget은 이러한 기준을 의도적으로 설정했다. 대부분의 경쟁 프로그램이 높은 진입 장벽을 두어 소규모 창작자들이 성장 기회를 얻기 전에 배제되는 반면, 이로 인해 양측 모두가 얻을 수 있는 실질적인 수익이 놓치고 있다는 점을 고려한 것이다.

Bitget의 최고경영자(CEO) 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “콘텐츠 제작자와 커뮤니티 빌더들은 자신의 오디언스를 성장시키기 위해 상당한 노력을 기울이며, 이러한 활동은 실제로 우리 플랫폼에서의 거래로 이어진다”며 “그들이 그 노력에 대해 의미 있는 보상을 받을 수 있도록 하는 것이 최소한의 역할이라고 생각한다. ‘The Missing 40%’ 캠페인은 이러한 파트너십을 진지하게 받아들이고 있음을 보여주는 것으로, 시작부터 40% 수익 배분을 평생 제공하고, 별도의 복잡한 조건 없이 참여할 수 있도록 한 것이 핵심”이라고 말했다.

총 100만 USDT 규모의 상금 풀은 캠페인 기간 동안 보상, 활성화 보너스, 마일스톤 인센티브 등에 활용된다. 캠페인 기간 내 신청을 완료한 제휴자는 승인 시 600 USDT 규모의 선물 거래 체험 바우처 패키지를 받게 된다. 이번 캠페인은 2025년 11월 진행된 ‘Boost Month’ 이니셔티브에 이어 출시된 것으로, 당시 플랫폼 내 제휴 가입자 수와 커뮤니티 참여도가 크게 증가한 바 있다.

프로그램에 대한 자세한 내용과 신청은 해당 페이지에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

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