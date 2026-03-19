Bitget Melancarkan Kempen "The Missing 40%" dengan Dana Hadiah USD $1 Juta USDT untuk Rakan Kongsi Afiliasi

VICTORIA, Seychelles, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, menjemput para pedagang dan pencipta kandungan untuk menuntut sebahagian daripada hasil pendapatan yang biasanya dikhususkan untuk pihak bursa sahaja. Kempen "The Missing 40%" bermula hari ini dengan dana hadiah bernilai USD 1 juta USDT, berteraskan satu prinsip utama: jaminan bahawa 40% daripada yuran yang dijana oleh komuniti afiliasi akan dikembalikan kepada afiliasi.

Program ini telah membayar lebih daripada USD 20 juta dalam bentuk komisen kepada lebih 300k rakan kongsi afiliasi berdaftar di seluruh dunia, dengan volum dagangan melebihi USD 600 bilion yang dikaitkan dengan pengguna rujukan afiliasi dalam tempoh 30 hari yang lalu. Kempen "The Missing 40%" direka untuk menarik gelombang baharu pencipta, pengurus komuniti dan pedagang aktif yang masih belum menuntut pendapatan yang sebenarnya telah mereka jana untuk pihak lain.

Pembahagian ini dilaksanakan dengan cara yang mudah dan telus. Apabila pengguna yang dirujuk mencapai jumlah dagangan sebanyak USD $10,000 dalam tempoh 30 hari pertama, ahli gabungan akan memperoleh komisen sebanyak 40% bagi setiap dagangan yang dibuat oleh pengguna tersebut sepanjang hayat. Dengan kadar 40% sejak hari pertama, ia merupakan rebat permulaan tertinggi dalam industri. Untuk pedagang runcit yang tidak mengendalikan komuniti awam, Bitget menyediakan pilihan afiliasi kendiri — satu mekanisme yang membolehkan mereka menuntut semula 40% daripada yuran dagangan sendiri tanpa perlu bergantung kepada audiens.

Afiliasi menguruskan bahagian mereka melalui papan pemuka peribadi yang menyediakan laporan analitik bulanan, merangkumi kadar penukaran, komisen yang diperoleh, serta pandangan mengenai tingkah laku pengguna — sekali gus memberikan gambaran yang jelas dan berterusan tentang aktiviti rujukan yang menghasilkan pendapatan.

Proses permohonan direka agar cepat dan efisien. Pemohon hanya perlu mempunyai sama ada 100 pengikut di media sosial atau 500 ahli komuniti untuk melayakkan diri, dengan semakan permohonan diselesaikan dalam tempoh 24 jam. Bitget merangka syarat penyertaan ini dengan sengaja. Kebanyakan program pesaing menetapkan ambang kelayakan yang menyingkirkan pencipta kecil sebelum mereka berpeluang untuk berkembang, sekali gus menyebabkan potensi pendapatan sebenar terlepas bagi kedua-dua pihak.

"Pencipta kandungan dan pembina komuniti melaburkan usaha sebenar dalam membangunkan audiens mereka dan usaha tersebut secara langsung mendorong aktiviti dagangan di platform kami. Kami bertekad untuk memastikan mereka menerima pulangan yang benar-benar bermakna. Kempen "The Missing 40%" merupakan cara kami menegaskan bahawa kami menghargai perkongsian ini — pembahagian tetap 40% sejak hari pertama, pendapatan seumur hidup bagi setiap pengguna rujukan, dan tiada halangan rumit untuk mencapainya," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Dana hadiah bernilai $1 juta USDT menyokong ganjaran kempen, bonus pengaktifan dan insentif pencapaian sepanjang program. Afiliasi yang menghantar permohonan semasa tempoh kempen akan menerima pakej baucar pengalaman niaga hadapan bernilai 600 USDT sebaik sahaja permohonan diluluskan. Pelancaran ini mengikuti inisiatif Boost Month Bitget pada November 2025, yang telah mendorong pertumbuhan ketara dalam pendaftaran afiliasi dan penglibatan komuniti di seluruh platform.

Butiran penuh mengenai program serta borang penyertaan tersedia DI SINI.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham yang ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah dalam industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac0f94f2-4c1a-4deb-8b25-0efa57544a1b