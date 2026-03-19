Bitget 邀请联属合作伙伴瓜分“缺失的 40%”收入，并提供 100 万美元 USDT 奖池

塞舌尔维多利亚, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget，正在邀请交易者和内容创作者领取本应属于他们、却被大多数交易所保留的收入份额。 “缺失的 40%”活动今日正式启动，设有 100 万美元 USDT 奖池，其核心理念是：联属合作伙伴社区所产生的手续费中，保证有 40% 返还给联属合作伙伴。

该项目已向全球超过 30 万注册联属合作伙伴支付了超过 2000 万美元的佣金，在过去 30 天内，由联属推荐用户贡献的交易量超过 6000 亿美元。 “缺失的 40%”活动旨在吸引下一波创作者、社区管理者和活跃交易者，他们尚未领取自己本已为他人创造的收入。

分成机制简单明了。 当被推荐用户在前 30 天内达到 1 万美元交易量后，联属合作伙伴可从该用户此后每一笔交易获得手续费 40% 的佣金。 从第一天起即为 40%，这是业内最高的起始返佣比例。 对于没有运营公开社区的零售交易者，Bitget 还提供自我联属选项——无需受众也可返还自身交易手续费的 40%。

联属合作伙伴可通过个性化仪表板管理其收益，并获取每月分析报告，涵盖转化情况、获得的佣金以及用户行为洞察——清晰、持续地展示推荐活动如何转化为收入。

申请流程设计得十分快捷。 申请人只需拥有 100 名社交媒体粉丝或 500 名社区成员即可符合资格，审核周期为 24 小时。 Bitget 有意如此设定准入门槛。 大多数竞争项目设置的门槛会在小型创作者尚未成长前将其排除在外，导致双方都错失实际收益。

“内容创作者和社区建设者在扩大受众方面投入了大量真实努力，而这些努力直接推动了我们平台上的交易活动。 我们至少应该确保他们能够获得有意义的回报。 ‘缺失的 40%’活动表明我们非常重视这种合作关系——从第一天起提供永久 40% 分成，从每位被推荐用户获取终身收益，无需额外门槛即可获得，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

100 万美元 USDT 奖池用于支持整个活动期间的奖励、激活奖金以及里程碑激励。 在活动期间提交申请并获批的联属合作伙伴，将获得价值 600 USDT 的期货体验金礼包。 此次发布紧随 Bitget 于 2025 年 11 月推出的 Boost Month 活动，该活动显著推动了平台联属注册和社区参与度的增长。

完整活动详情及申请方式，请点击此处。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

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