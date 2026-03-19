Bitget 誠邀聯盟夥伴共同分成「遺失的 40%」收益，另設 100 萬美元 USDT 獎金池

塞席爾維多利亞, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 正在邀請交易員及內容創作者，共同瓜分通常被其他交易所收歸己有的收益分成。 「遺失的 40%」(The Missing 40%) 活動今日正式上線，並設有 100 萬美元 USDT 獎金池，其核心宗旨非常明確：確保聯盟夥伴社群產生的手續費中，有 40% 會回到夥伴手中。

此計劃至今已向全球超過 30 萬名註冊聯盟夥伴發放逾 2,000 萬美元佣金。在過去 30 天，經由聯盟推薦的用戶所創造的交易量，更突破 6,000 億美元。 「遺失的 40%」活動旨在吸引新一代創作者、社群管理員和活躍交易者，這些人目前仍在為他人創造收益，卻未能領取自己應得的部分。

分成方式簡單直接。 受邀用戶在首 30 天內交易量達到 10,000 美元，聯盟夥伴即可終身從該用戶的每筆交易中賺取 40% 佣金。 從第一天起就提供 40% 佣金，這是業界最高的起步回報。 對於沒有經營公開社群的散戶交易者，Bitget 亦提供自我推薦選項，這讓他們無需擁有粉絲，也能拿回自己 40% 的交易手續費。

聯盟夥伴可透過個人化控制面板管理收益，每月更會收到涵蓋轉換率、已賺佣金及用戶行為分析等數據的報告，以便持續清楚掌握推薦活動的變現情況。

申請程序極速便捷。 申請門檻只要有 100 名社交媒體粉絲或 500 名社群成員，24 小時內即可完成審核。 Bitget 特意如此設計入門要求。 大多數競爭平台的計劃都設有極高門檻，令小型創作者尚未成長就被拒諸門外，導致雙方都白白流失了應得的收益。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「內容創作者及社群建設者在發展其受眾時付出了實際努力，而這份努力直接推動我們平台上的交易活動。 我們至少能做的，就是確保他們的付出能得到可觀回報。 「遺失的 40%」活動，我們表達出有多重視合作夥伴關係。我們提供從加入第一天起的永久 40% 分成，每位推薦用戶的終身收益，而且毋須兜兜轉轉就能輕鬆獲得。」

這 100 萬美元 USDT 獎金池，將用作整個計劃期間的活動獎賞、激活獎金以及里程碑激勵。 在活動期間提交申請並獲批的聯盟夥伴，將收到一份 600 USDT 的期貨體驗券禮包。 此次活動延續了 Bitget 於 2025 年 11 月推出的「增長月 (Boost Month)」計劃；該計劃當時帶動了合作夥伴註冊量及平台社群參與度的顯著增長。

有關計劃的完整詳情及申請連結，請按此。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯 (FX) 及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最低價及最高流動性的服務。

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