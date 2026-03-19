Nanterre, 19 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NORTH ATLANTIC ENERGIES

Communiqué de presse

Mise à jour du calendrier financier 2026 de North Atlantic Energies – Calendrier de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions North Atlantic Energies

Nanterre, le 19 mars 2026 – North Atlantic Energies indique ce jour que la date de publication de ses résultats annuels 2025 est reportée au 22 avril 2026. Cette décision résulte des délais supplémentaires nécessaires pour les travaux de clôture après la mise en place de nouveaux systèmes de gestion et de reporting depuis le 28 novembre 2025.

Le calendrier financier actualisé est disponible sur le site internet de North Atlantic Energies :

Publication des résultats financiers annuels 2025 : 22 avril 2026

Mise à disposition du rapport financier annuel : 29 avril 2026

Assemblée générale des actionnaires : 24 juin 2026

North Atlantic France a pris acte de cette information et rappelle que, conformément au communiqué de presse diffusé le 30 janvier 2026, le projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions North Atlantic Energies restantes qui ne sont pas déjà détenues par North Atlantic France (l’« Offre ») sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») après la publication des résultats annuels 2025 de North Atlantic Energies et une fois les travaux de l’expert indépendant finalisés. Le dépôt devrait ainsi intervenir au cours du deuxième trimestre 2026. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’AMF et l’Offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF.

Il est rappelé que North Atlantic France a notamment annoncé le 28 novembre 2025 (i) avoir acquis auprès d’ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») l’intégralité des participations d’ExxonMobil dans North Atlantic Energies, représentant 82,89 % du capital et des droits de vote de North Atlantic Energies et (ii) qu’elle déposerait l’Offre à un prix de 28,93 € par action avec l’intention de solliciter la mise en œuvre à l’issue de l’offre d’une procédure de retrait obligatoire si les conditions requises sont remplies. Il est également rappelé que le conseil d’administration de North Atlantic Energies a désigné Ledouble SAS, représentée par Madame Agnès Piniot et Monsieur Romain Delafont, en qualité d’expert indépendant chargé d’émettre un avis sur l’équité des conditions financières de l’Offre.

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